FT: El cripto colapso por US$40 mil millones pone a Corea del Sur en contra del líder "lunático"

Después de que Do Kwon indicara que inyectaría US$ 300 millones en las reservas que respaldaban el rendimiento del 20% de su criptomoneda luna, un usuario de Twitter le preguntó de dónde vendría el dinero. La respuesta de Kwon fue concisa: “Tu mamá, obviamente”.

Ahora, al temerario surcoreano de 30 años, que rutinariamente ridiculiza a sus críticos como "pobres", se le pide que rinda cuentas por el colapso de US$ 40 mil millones de este mes de una creación que una vez describió como "el algo (rítmico) stablecoin en existencia más antiguo y más ampliamente utilizado", antes de agregar: “Inclínate ante el rey”.

A medida que aumentaban las pérdidas, los informes de prensa de Corea del Sur vincularon el accidente con un aumento local en las búsquedas en línea del puente Mapo de Seúl, un lugar de suicidios. La policía local anunció un aumento de las patrullas alrededor del puente en respuesta.

El viernes, los fiscales de Corea del Sur iniciaron una investigación sobre los laboratorios Terraform de Kwon después de que cinco criptoinversionistas locales con daños combinados de 1.400 millones de Won (US$1,1 millón) presentaran una denuncia penal alegando fraude e incumplimiento de las regulaciones financieras.

“Do Kwon era como un líder de culto exitoso”, dijo Donghwan Kim de Blitz Labs, una firma de asesoría cripto con sede en Seúl. “Pero ahora es el hombre más odiado de Corea”.

Kwon fue a una escuela secundaria de élite de idiomas extranjeros en Seúl y estudió informática en la Universidad de Stanford. En 2018, cofundó Terraform Labs en Singapur con Daniel Shin, el destacado fundador del unicornio de comercio electrónico surcoreano Ticket Monster.

El par lanzó la stablecoin terraUSD en 2020. Terra debería mantener un valor constante de US$ 1. Su paridad con el dólar se mantuvo mediante una relación algorítmica con la criptomoneda luna. Para comprar terra, los usuarios necesitan luna y viceversa.

Esta dinámica de sube y baja está destinada a mantener estable el precio de terra, pero a principios de mayo se produjo una venta masiva. A medida que se vendió el suministro de luna, el valor de la criptomoneda se desplomó hasta cero, socavando el delicado equilibrio algorítmico del ecosistema y rompiendo la paridad de terra con el dólar.

La "Guardia de la Fundación Luna", una organización sin fines de lucro que apoya el ecosistema terra, no pudo movilizar suficientes reservas de bitcoin para salvaguardar la estabilidad de terra, y la fe en el modelo se evaporó.

"La capitalización de mercado de la moneda creció demasiado rápido cuando sus reservas o herramientas para defender su valor aún no estaban listas", dijo un antiguo colega cercano de Kwon. “Comenzaron a preparar reservas, comprando US$ 3.500 millones en bitcoin, pero ya era demasiado tarde”.

Los inversionistas individuales se habían sentido atraídos por un esquema en el que los clientes podían prestar su terra por un rendimiento del 20%. Pero cientos de millones de dólares de inversión en Terraform Labs provinieron de firmas de capital de riesgo, incluida Galaxy Digital, cuyo director ejecutivo, Mike Novogratz, más tarde se haría un tatuaje de luna en el hombro izquierdo.

“Los compromisos de algunos de los fondos más respetados son un testimonio de la visión compartida de llevar las finanzas descentralizadas a las masas”, declaró Kwon en julio del año pasado.

Su colega cercano en Terraform Labs tenía una explicación diferente: muchos inversores habían quedado "hipnotizados por su genio".

“Do pudo atraer a muchos inversores famosos porque había muchas personas en el mercado de criptomonedas que estaban de acuerdo con su filosofía y lemas sobre la necesidad de finanzas descentralizadas y tokens DeFi”, dijo el excolega. "Encontraron el modelo de algoritmo fresco y atractivo porque había una creciente necesidad de stablecoins y las monedas no estaban vinculadas a la economía real de ninguna manera, solo respaldadas entre sí y por bitcoin".

Los patrocinadores de alto perfil de Kwon, la estrategia de marketing global y la personalidad de las redes sociales ayudaron a atraer la atención y a los inversores minoristas, algunos de los cuales formaron un ejército en línea de seguidores denominado "Lunatics".

A los escépticos se les dio poca atención. “No debato sobre los pobres en Twitter, y lamento no tener ningún cambio para ella en este momento”, escribió Kwon el año pasado después de que un economista británico planteó dudas sobre el modelo algorítmico de moneda estable.

“Los lunáticos creían que su falta de modales era una forma de proteger su riqueza”, dijo Kim de Blitz Labs, “así que su arrogancia obtuvo mucho apoyo de la comunidad y pronto se convirtió en su marca registrada”.

El antiguo colega de Kwon de Terraform Labs identificó la decisión de ofrecer a los inversores un rendimiento anual del 20% como el momento en que terra/luna comenzó a "crecer demasiado rápido".

Alrededor de 14-15 billones de Won se depositaron en solo un año después de que comenzaron a ofrecer el rendimiento del 20%”, dijo. “Los inversionistas minoristas se sintieron atraídos por el alto rendimiento, mientras que el capital de riesgo se sintió atraído por el rápido crecimiento de las monedas. La velocidad de crecimiento era insostenible”.

Otro excolega, el exingeniero de Terraform Labs Kang Hyung-suk, dijo: “Todos los ingenieros en el interior sabían los riesgos involucrados con el rendimiento del 20%. Todos pensaron que no sería sostenible porque no teníamos suficientes fondos para respaldarlo. Pero nadie le planteó su preocupación a Do, quien a menudo ignoraba las opiniones que lo contradecían”.

Kim Hyoung-joong, director del Centro de Investigación de Criptomonedas de la Universidad de Corea, dijo: “Kwon estaba pidiendo finanzas descentralizadas, pero estaba tomando todas las decisiones solo. Es irónico que la toma de decisiones de la empresa estuviera tan centralizada”.

La espiral de la muerte se ha cobrado algunas bajas de alto perfil.

"Pobre de nuevo", escribió Changpeng Zhao, fundador del intercambio de criptomonedas Binance, en Twitter en respuesta a un informe de noticias sobre el valor de su inversión en Luna que cayó de US$ 1.600 millones a menos de US$ 2.500.

El sitio de criptomonedas Coindesk estima que Hashed, una empresa de capital de riesgo con sede en Seúl que fue un destacado patrocinador y promotor de Do y Terraform Labs, perdió más de US$ 3.500 millones por la caída.

Pero las pérdidas más devastadoras las han sufrido los inversores minoristas ordinarios.

Ji-hye, una oficinista de Corea del Sur y madre de tres niños menores de cinco años, dijo que había invertido todos sus ahorros en la criptomoneda después de leer el rendimiento del 20% y ver que Daniel Shin estaba involucrado en el proyecto.

“Hice lo mejor que pude para acumular ahorros, pero la tasa bancaria parecía demasiado baja durante este período de alta inflación. Estaba buscando desesperadamente formas de ahorrar más para mis tres hijos”, dijo Ji-hye, cuyo nombre se cambió para proteger su identidad.

“Vi crecer mis ahorros día a día con la tasa de interés del 20%, así que pedí más dinero prestado al banco y puse más en terra. Es mi culpa no haberlo investigado más profundamente antes de invertir, pero estoy desesperado sin mis ahorros”.

Kwon, que no respondió a una solicitud de comentarios del Financial Times, escribió en Twitter después del colapso: “Estoy desconsolado por el dolor que mi invento les ha causado a todos ustedes”.

Pero siempre desafiante, también ha tratado de reunir el apoyo de los desarrolladores para una segunda oportunidad. El fracaso de Terra, argumentó en un manifiesto en línea publicado la semana pasada, fue "una oportunidad para resurgir de las cenizas".