Ingevec sube a 32% su posición en fondo de LarrainVial que administra siete edificios de renta residencial en Santiago

La constructora aumentó su participación en alrededor de 7 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre, después de llamar a un aumento de capital por mayores costos de lo previsto, frente al cual no acudió un grupo minoritario.

Por: B. Pescio y S. Pelfort

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 20:31 hrs.

Foto: Rodolfo Jara

