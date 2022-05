Hugo Cifuentes, exintegrante comisión Bravo y experto en seguridad social: “No son las AFP las que tienen que asumir la defensa de los trabajadores”

La semana pasada, la discusión sobre el sistema de pensiones estuvo marcada por el puntapié inicial dio el Presidente Gabriel Boric a los diálogos sociales para la reforma de pensiones, en las oficinas locales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de los presentes en el evento fue el exintegrante de la comisión Bravo y académico de la PUC, Hugo Cifuentes, quien, además, es una de las voces más escuchadas en la centroizquierda cuando se habla de previsión social.

“El punto, en mi opinión, es que hay que ir a qué entendemos por seguridad social pública y yo entiendo que estamos refiriéndonos a lo que crea el Estado, regula, ordena, controla, pero no es estatal en el sentido de que sea el Estado el que gestiona”.

En esta entrevista, el abogado se muestra optimista del proceso tripartito que comenzó el gobierno con los empleadores y trabajadores para alcanzar un acuerdo para una futura reforma de pensiones, la que ha sido esquiva en los mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

“Los diálogos son muy importantes. Se venía conversando desde hace un tiempo, incluso antes de este gobierno, sobre la necesidad de que las ideas básicas de lo que sería un proyecto de reforma de pensiones sea conversado con trabajadores y empleadores. Y, además, tiene la gracia de que este programa que está llevando a cabo el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, recorrerá todas las regiones”, dice.

- ¿Pueden las conclusiones de los diálogos ir en contra de las ideas del gobierno?



- Estos diálogos no solo le van a importar al gobierno, sino que al Congreso, donde están los representantes del pueblo. En el correspondiente debate harán sus puntos en relación con lo mismo que hubieran podido plantear los ciudadanos en los diálogos. Y, además, a la hora de entrar a discutir el proyecto, lo más probable es que las comisiones que estudien la reforma inviten a representantes que han participado en estos diálogos.

La estructura de los diálogos



- ¿Le parece bien la estructura tripartita de diálogo que escogió el gobierno?



- El programa reúne a los tres actores más importantes en todo diálogo social que se refiera a derechos sociales desde la conformación de la OIT: empleadores, trabajadores y Estado. Pero eso no implica que no se vaya a escuchar a los pensionados. Hay que oírlos.



- ¿A las AFP?

- Habrá consultas técnicas y ahí perfectamente pueden participar. Pero no olvidemos que la AFP, así como cualquier entidad de seguridad social, es un administrador y su deber es cumplir adecuadamente con las instrucciones que le dio el legislador. No son las AFP las que tienen que asumir la defensa de los trabajadores frente al Estado y empleadores, porque para muchos podría aparecer como una defensa interesada.

La Convención

- ¿Fue positivo lo que se aprobó en el pleno de la Convención Constitucional sobre seguridad social?



- Diría que los tres incisos que se aprobaron por el pleno de la Convención y que, por lo tanto, entran al borrador, son aspectos relevantes. Primero, se consagra el derecho a la seguridad social, que es un derecho fundamental.



- A la exministra María José Zaldívar le preocupó que no se estableciera el principio de internacionalidad. ¿Qué le parece?



- Se agregaron los principios de la seguridad social, que, en mi opinión, podrían no haber estado, pero dado que se incorporaron, faltó el principio de internacionalidad. Cada día tenemos más trabajadores migrantes que provienen de países con los que no tenemos convenios de seguridad social, como Haití y Venezuela. Eso nos va a traer una dificultad.



Pero también podemos decir desde un punto de vista estrictamente doctrinario que el principio de la universalidad que se aprobó puede perfectamente resolver el problema de la internacionalidad.



- ¿Le genera ruido que se haya aprobado un sistema de seguridad social público?



- Podría haber dicho que la ley establecerá solo un sistema de seguridad social. Es suficiente. La seguridad social de por sí es pública, no es una actividad privada, es un derecho fundamental. Al ser un derecho fundamental al que le corresponde establecerla es al Estado, pero cuando digo pública, en mi opinión, no estoy diciendo estatal.



- Si se incorporó, ¿se tuvo que haber definido mejor lo público?



- Sabemos que textos muy extensos no son los mejores. El punto, en mi opinión, es que hay que ir a qué entendemos por seguridad social pública y yo entiendo que estamos refiriéndonos a lo que crea el Estado, regula, ordena, controla, pero no es estatal en el sentido de que sea el Estado el que gestiona.



- Se rechazó la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones...



- Me parece que estamos extremando el debate en un punto en que, a lo mejor, por razones coyunturales, vamos a terminar con una norma de no expropiación de lo que hoy existe, porque no se puede expropiar lo que no existe.