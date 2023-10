Joaquín Ramírez, líder Wealth de Mercer Chile: “La PGU fue un tremendo aporte en el índice dado que mejoró los niveles de cobertura”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un sistema robusto en sostenibilidad e integridad, pero desactualizado de la realidad actual. Así catalogó el Líder de Wealth de Mercer Chile, Joaquín Ramírez, al modelo de pensiones chileno.

En entrevista con DF, el ejecutivo analizó los resultados de la 15° versión del Global Pension Index (MCGPI) 2023 de Mercer y CFA Institute, índice en el que Chile volvió a entrar al top 15 de los sistemas de pensiones del mundo.

“Es un sistema robusto sobre cómo está estructurada la industria y la regulación, pero no está mirando a las personas”, dijo Joaquín Ramírez, líder de Wealth de Mercer Chile.

- ¿Qué razones explican que Chile haya avanzado dos puestos?

- Hay que entender el porqué del cambio, ya que grandes avances no hemos tenido, pero sí ha habido temas que nos han ayudado. La PGU explica gran parte del movimiento. Además, se agregaron preguntas que tienen que ver con la transparencia del sistema y con los gobiernos corporativos. En ese sentido, la Superintendencia de Pensiones ha hecho una súper buena “pega” con las AFP y toda la información está disponible a la mano de la gente.

- ¿Cómo ayudó la PGU a la evaluación?

- La PGU fue un tremendo aporte en el índice, dado que mejoró los niveles de cobertura y también mejoró bastante los niveles de tasa de reemplazo, equiparando a los mismos niveles de edad a hombres y mujeres, que es algo que en el sistema se ha estado tratando de empujar hace tiempo.

- Si bien el sistema está bien evaluado en transparencia, hay problemas de legitimidad.

- Por el lado del regulador hay muchos esfuerzos e inversión para mantener una industria transparente. Pero por parte de los actores, ha habido una falta de esfuerzo en educación financiera y preocuparse de que las personas entiendan.

- ¿Cómo está parado el sistema de chileno en momentos en que se discute una reforma?

- Chile quedó desactualizado en la realidad actual. Si bien el sistema está súper preparado y es robusto, en el sentido de que no va a quebrar por cómo está compuesto, los niveles de aporte dejan bastante que desear. Estamos solamente contribuyendo con el 10%, siendo que el promedio de la OCDE es de 19%.

Es un sistema robusto sobre cómo está estructurada la industria y la regulación, pero no está mirando a las personas. No se fija en las lagunas, no se han abordado los niveles de cotización, el alza en las expectativas de vida; o sea, seguimos igual que cuando el sistema se creó.

Ese ha sido el gran punto débil del sistema chileno y es lo que apunta también, entendemos, la reforma y creemos que a estas alturas cualquier cambio que se haga va a ser positivo.

“Los sistemas tienen que ser tripartitos”

- ¿Cómo están estructurados los mejores sistemas del mundo?

- Son aquellos que consideran aportes de los tres principales actores: el Estado, las empresas y los trabajadores. Los sistemas tienen que ser tripartitos. Chile siempre se ha caracterizado porque por muchos años el aporte fue solo de la persona, hace poco empezó a tomar más fuerza el Estado y se está discutiendo que haya un rol de los empresarios. Hacia allá tiene que ir.

- ¿Los países de las últimas posiciones son más bien de reparto?

- Si, son países que sobre todo tienen niveles de sostenibilidad bajos. Argentina, que es el último, lo que tiene más bajo es la sostenibilidad e integridad. Son sistemas que no son confiables, que no ponen la información a disposición de las personas, que no tienen buenos gobiernos corporativos.

- ¿Cómo se componen los mejores sistemas en capitalización individual y solidaridad?

- Es un mix. El sistema uruguayo es un ejemplo, también muy robusto, y una de sus grandes fortalezas es que tiene una parte solidaria importante, pero también es uno de los mayores riesgos porque poder suplir esos compromisos en el futuro es más difícil. Entonces, no es que haya una fórmula mágica.

- ¿Podría Chile seguir avanzando o dependerá de los cambios?

- Va a depender de los cambios que tengamos en la reforma. El que haya un aporte solidario mayor, definitivamente va a ser positivo. Si es que tenemos nuevos retiros en el futuro va a afectar negativamente. Si hay cambios en los aportes estatales, va a ser bueno. Y aumentar la tasa de cotización también nos pegaría, definitivamente hacia arriba.

- ¿Podría afectar la solidaridad en el componente de sostenibilidad?

- Sí, pero si mantenemos el componente de capitalización individual fuerte, va a ser acotado el efecto en el pilar de sostenibilidad.