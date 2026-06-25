Superintendencia de Pensiones establece procedimiento para la formación de una AFP

El fiscal del organismo regulador, Fiscal Valderrama, señaló que, en el marco de la implementación de la reforma previsional, es necesario “dotar a la comunidad de reglas claras y predecibles”.

Como parte de la implementación de la reforma previsional, la Superintendencia de Pensiones estableció un procedimiento para la formación de una AFP. El proceso fue aprobado mediante una resolución exenta firmada por el superintendente Joaquín Cortez, que le dio formalidad a un esquema que, de todos modos, ya existía en el regulador.

Este fue elaborado por el abogado del departamento de derecho corporativo, datos y transparencia de la Superintendencia, Felipe Zamora; revisado por el jefe de esa misma área, Camilo Acosta, y por el jefe de la dirección de asesoría jurídica, Nicolás Acuña; y, finalmente, tuvo la aprobación del fiscal del organismo, Mario Valderrama.

Aplica a todas las etapas y gestiones internas orientadas a la constitución y autorización de funcionamiento de una AFP, por lo que abarca desde la presentación de antecedentes legales, técnicos y financieros, hasta la evaluación final por parte de la Superintendencia de Pensiones.

En concreto, el procedimiento para evaluar la creación de una nueva gestora está compuesto por tres subprocesos: analizar la solicitud de creación de una AFP; evaluar la autorización de existencia y estatutos para la formación de una nueva administradora; y, por último, resolver la autorización. Al mismo tiempo, cada subproceso tiene tres etapas.

“El presente procedimiento tiene por objeto documentar y sistematizar las actividades internas que desarrolla la Superintendencia de Pensiones en el marco del proceso de formación de una nueva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), estableciendo las etapas, responsables, controles y productos asociados a su tramitación. Lo anterior comprende desde la recepción y análisis de las solicitudes y antecedentes presentados por los interesados, hasta la emisión de los actos administrativos que correspondan para autorizar su existencia y funcionamiento”, dice el documento.

“La formalización de este procedimiento permite uniformar criterios de actuación, fortalecer la coordinación entre las distintas unidades que intervienen en el proceso y asegurar una gestión eficiente y trazable de las actuaciones administrativas. Asimismo, contribuye a la adecuada aplicación del marco normativo vigente y al cumplimiento de los estándares institucionales en materia de control interno, gestión de riesgos y mejora continua”, agrega.

Las definiciones del fiscal de la Super

A través de su cuenta de LinkedIn, el fiscal del regulador, Mario Valderrama, comentó el procedimiento.

Señaló que, en el marco de la implementación de la reforma previsional, es necesario “dotar a la comunidad de reglas claras y predecibles”.

"El valor central de este documento radica en su capacidad para otorgar certeza jurídica y transparencia a todo el proceso de tramitación. Para los equipos legales y de ingeniería financiera que estructuran estos proyectos, contar con un marco predecible es fundamental para un correcto due diligence y estructuración", dijo.