Superintendencia de Pensiones establece procedimiento para la formación de una AFP
El fiscal del organismo regulador, Fiscal Valderrama, señaló que, en el marco de la implementación de la reforma previsional, es necesario “dotar a la comunidad de reglas claras y predecibles”.
Noticias destacadas
Como parte de la implementación de la reforma previsional, la Superintendencia de Pensiones estableció un procedimiento para la formación de una AFP. El proceso fue aprobado mediante una resolución exenta firmada por el superintendente Joaquín Cortez, que le dio formalidad a un esquema que, de todos modos, ya existía en el regulador.
Este fue elaborado por el abogado del departamento de derecho corporativo, datos y transparencia de la Superintendencia, Felipe Zamora; revisado por el jefe de esa misma área, Camilo Acosta, y por el jefe de la dirección de asesoría jurídica, Nicolás Acuña; y, finalmente, tuvo la aprobación del fiscal del organismo, Mario Valderrama.
Aplica a todas las etapas y gestiones internas orientadas a la constitución y autorización de funcionamiento de una AFP, por lo que abarca desde la presentación de antecedentes legales, técnicos y financieros, hasta la evaluación final por parte de la Superintendencia de Pensiones.
En concreto, el procedimiento para evaluar la creación de una nueva gestora está compuesto por tres subprocesos: analizar la solicitud de creación de una AFP; evaluar la autorización de existencia y estatutos para la formación de una nueva administradora; y, por último, resolver la autorización. Al mismo tiempo, cada subproceso tiene tres etapas.
“El presente procedimiento tiene por objeto documentar y sistematizar las actividades internas que desarrolla la Superintendencia de Pensiones en el marco del proceso de formación de una nueva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), estableciendo las etapas, responsables, controles y productos asociados a su tramitación. Lo anterior comprende desde la recepción y análisis de las solicitudes y antecedentes presentados por los interesados, hasta la emisión de los actos administrativos que correspondan para autorizar su existencia y funcionamiento”, dice el documento.
“La formalización de este procedimiento permite uniformar criterios de actuación, fortalecer la coordinación entre las distintas unidades que intervienen en el proceso y asegurar una gestión eficiente y trazable de las actuaciones administrativas. Asimismo, contribuye a la adecuada aplicación del marco normativo vigente y al cumplimiento de los estándares institucionales en materia de control interno, gestión de riesgos y mejora continua”, agrega.
Las definiciones del fiscal de la Super
A través de su cuenta de LinkedIn, el fiscal del regulador, Mario Valderrama, comentó el procedimiento.
Señaló que, en el marco de la implementación de la reforma previsional, es necesario “dotar a la comunidad de reglas claras y predecibles”.
"El valor central de este documento radica en su capacidad para otorgar certeza jurídica y transparencia a todo el proceso de tramitación. Para los equipos legales y de ingeniería financiera que estructuran estos proyectos, contar con un marco predecible es fundamental para un correcto due diligence y estructuración", dijo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete