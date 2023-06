Jeffrey Sherman CIO Adjunto de DoubleLine “Las valorizaciones en Chile se volvieron baratas por el entorno político”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fundada por Jeffrey Gundlach, también conocido como el “Rey de los bonos”, DoubleLine es una firma de gestión de activos que lleva varios años trabajando con las AFP y otros clientes institucionales chilenos para invertir en el exterior.

El director de inversiones adjunto de la firma, Jeffrey Sherman, conversó con DF tras reunirse con clientes chilenos que le expresaron una creciente inquietud sobre los potenciales efectos de las tasas de interés en Estados Unidos.

“Hay varios signos por parte de los datos macroeconómicos líderes diciendo que EEUU se encuentra en la antesala de una recesión”, dijo Sherman.

El diagnóstico del alto ejecutivo es claro: una serie de “señales conflictivas” llaman a confeccionar un portafolio defensivo, poniendo las fichas en bonos de países desarrollados con grado de inversión.

- ¿Cuáles fueron las principales consultas que recibió por parte de sus clientes chilenos?



- Los clientes están tratando de entender qué es lo que está pasando hoy con la economía de EEUU. Y como ciudadano estadounidense, yo diría que hoy se ven bastante señales conflictivas en el mercado. Vemos que la renta variable ha subido bastante: en lo que va del año, el S&P 500 ya acumula más de 10% de avance.



Esto es bastante confuso cuando se mira el panorama económico. El mercado accionario no es la economía -todos sabemos eso-, las acciones miran hacia adelante, pero hay varios signos por parte de los datos macroeconómicos líderes diciendo que EEUU se encuentra en la antesala de una recesión.



Un cliente de un family office se mostró muy preocupado sobre este tema, y conversamos sobre cómo el mercado laboral estadounidense podía de todas formas mantenerse fuerte. Sin embargo, hay bastante deterioro en los datos, vimos que la tasa de desempleo creció sorpresivamente en el reporte del viernes.



- ¿Cuáles son sus consejos frente a estas consultas?



- Lo del desempleo es sólo un dato de muchos, aún no es una tendencia. No sabemos si será revisado al alza o a la baja, pero debemos ser cautelosos a partir de ahora.



Lo que me preocupa es que muchas personas se han vuelto empleadores por cuenta propia en EEUU, y ellos no piden prestado dinero a JPMorgan, sino que a los bancos locales y regionales. Con el estrés bancario que hemos visto hace un par de meses, aún podría aparecer una grieta en el sistema. Además, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro ya lleva más de un año estando invertida.



- ¿Cómo se compone su portafolio en esta coyuntura?



- Muchas personas usan como base el modelo 60% renta variable y 40% renta fija, pero creemos que debería haber más bonos en el portafolio, llegando a estar 50% y 50% con acciones.

Chile está barato



-¿Cómo ve el mercado chileno?



- En lo geográfico, Chile es uno de esos lugares donde la valorización se ve muy atractiva. El problema es que es una apuesta muy ligada a China debido a la producción de cobre y a que su economía está muy ligada al consumo chino.



Las valorizaciones de Chile se volvieron baratas debido al entorno político, y desde un punto de vista cíclico, creemos que Chile es un buen lugar para invertir. Nuestro equipo de mercados emergentes le asigna a Chile un peso relevante, y también le damos una alta ponderación a México, Brasil y Perú. Estos son nuestros cuatro países latinoamericanos clave, y Chile tiende a estar en la cota superior.



En términos de renta fija, sin embargo, infraponderamos a los bonos emergentes en este momento por los riesgos de recesión en EEUU y los costos de los préstamos.