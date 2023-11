Panel UC le pone medalla de oro a la decisión de Chile de ser sede de los Juegos Panamericanos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un alto respaldo del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad recibió la opción del país de ser sede de los Juegos Panamericanos 2023.

“Fue una decisión acertada para Chile, aún después de considerar el uso alternativo de los recursos involucrados", opinó el 85% de los 26 integrantes de instancia -entre economistas y no economistas- que cada vez abordan aspectos de la contingencia nacional. Un 50% estuvo muy de acuerdo y otro 35% de acuerdo.

En una escala de 1 a 5, la medición -realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero- mostraron un grado de acuerdo entre los hombres de 4,1 y las mujeres uno de 4,6; mientras que, por edad, los registros fueron de 4,4 entre los mayores y 4,3 entre los menores.

Por sensibilidad política, el grado de acuerdo promedio fue de 4,8 en la centroizquierda y 4 en la centroderecha; y por matriz o disciplina 4,2 los economistas y 4,4 otras profesiones.

Los puntos a favor

El profesor de la Escuela de Gobierno UC, Cristian Pliscoff, destaca la contundencia de los resultados y el hecho de que gran parte del Panel respaldó la decisión considerando que siempre los recursos públicos pueden tener un uso alternativo.

“Lo que tratamos de profundizar fue la decisión de utilizar los recursos públicos en esto y no en otras cosas y que fue una decisión acertada”, señaló.

El docente afirmó que en el desarrollo de los juegos “ha funcionado bien, más allá de algunos problemas puntuales. El hecho de que como país estemos dando la imagen de que tenemos capacidad para organizar un desafío de estas características, habla de que todos nos sentimos orgullosos”.

Otro elemento que resalta Pliscoff es “el grado de consenso que se da en este tipo de actividades. No hay un debate político grande respecto a cómo se debe abordar algo de estas características, que incluye materias tan complejas como construir recintos”. Y, en esta misma línea, marca la diferencia con otras situaciones: “Si llevas esta idea a otros ámbitos de políticas públicas, como al reducir los campamentos o bajar el desempleo, el consenso que exista de cómo llegar a eso es muy distinto del consenso que implica organizar unos Panamericanos”.

El experto explicó que el impacto económico de ser país organizador de los Panamericanos se puede ver en dos dimensiones: una, más evidente, relativa a la actividad que se genera en un periodo determinado, ya sea con la construcción de obras o la cantidad de turistas que arriban; y la otra, más difícil de medir, que es el efecto de “celebrar juntos, la idea de lo colectivo” en los futuros deportistas.

“La cantidad de niños que han ido a los estadios viendo a sus ídolos, esto se va a traducir en mayor práctica del deporte y rebaja en los gastos en salud por la mejor práctica del deporte”, señala.

Consultado por la expectativa de postular a organizar unos Juegos Olímpicos, como han planteado algunos, Pliscoff sostuvo que “hay que tomarlo con calma, hay que ver la experiencia previa. Efectivamente, muchos países donde se han realizado Olimpiadas los costos han sido altísimos y también el día después de las Olimpiadas genera capacidad institucional que no todos los Estados son capaces de cumplir. Hay que ser realistas porque, hablamos de dimensiones gigantescas, y esa decisión debe ser producto de una conversación colectiva”.

De todas formas, señala que hay un momento que quedará grabado en la memoria “la imagen de la inauguración con el Presidente Boric junto a los exmandatarios Bachelet y Piñera, esa foto de ver que como país somos capaces de tomar decisiones en un gobierno A, pasar por un gobierno B e implementarlo en un gobierno C, claramente te habla de una capacidad institucional que no se ve en todos lados y, por tanto, no hay que cansarse de destacarlo”.

Por lo tanto, dice que “es importante reflexionar” por qué en esto se puede lograr esa unidad de propósitos; y, en otras cosas no, “como lo debatibles que son las soluciones en otros ámbitos de la política. Hay mucho aprendizaje que sacar de esta experiencia”, concluyó.