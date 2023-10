Jeanne Lafortune sobre Claudia Goldin: “Demostró que el trabajo se puede adaptar a las necesidades de las mujeres”

En un nuevo capítulo del podcast Contrafactual, Jeanne Lafortune aborda cómo la ganadora del Nobel a través de un análisis histórico cuantitativo, revela las dinámicas del mercado laboral femenino, lo que implicó la revolución de los anticonceptivos y las formas de adaptación del trabajo a las necesidades de las mujeres. Además, la economista y académica ahonda sobre la aplicación de estas ideas a las políticas públicas en Chile.

A continuación, algunas de sus definiciones:

“Las personas pueden tener diferencia de opinión sobre su contribución como investigadora en economía, pero deben reconocer su rol como líder al ser una de las primeras mujeres en entrar al mundo de la academia en economía.”

“Una de las contribuciones relevantes es que estudia a esa generación de mujeres que entró al mercado laboral en la segunda guerra mundial. Claudia se preguntó algo que nadie se había planteado: ¿Se quedaron? La respuesta es que volvieron en grandes números a sus casas, pero una vez que sus hijos crecieron, sí regresaron al mercado laboral.”

“Muy pocas personas saben que hoy las mujeres solteras tienen tasas de participación en EEUU casi iguales a las de principios de siglo. La mujer soltera trabajaba en el siglo pasado y trabaja hoy. El cambio fue en la mujer casada y en especial con niños.”

“Claudia revela que la llegada de los anticonceptivos no solamente cambió la decisión de fertilidad de las mujeres, sino más que nada permitió que la decisión de educarse sea algo permanente, y no que a mitad de camino tengan que abandonarla.”

“Lo que Claudia ha podido demostrar es que mirar una foto en específico de la vida laboral femenina es equivocado, ya que no es una conclusión verdadera decir que si las mujeres no trabajaron a sus 35 años, entonces nunca más trabajaron.”



“Ella demostró que el mundo del trabajo se puede transformar y adaptarse a la necesidad de las mujeres. Cuando las mujeres entraron (a ejercer como obstetras y farmacólogos) cambió totalmente la manera de practicar esas ocupaciones. Hoy un obstetra trabaja en un equipo de 6 a 8 personas, y si a las 2:00 AM hay un llamado le tocará al que está de turno, pero no habrá nadie haciendo un seguimiento continuo del paciente.”

“La idea del postnatal era permitir a las mujeres no salirse del mercado laboral y poder volver a su mismo empleo. Pero cuando se extiende más allá del año, genera esa sensación de que de todas formas se pierde al trabajador.”

“Hacer el postnatal voluntario no parece generar cambios, en Chile en el 0,1% de los casos se entregan algunos días o semanas a los hombres. Sin embargo, en los lugares que se pone como obligatorio parece tener efectos de largo plazo en la cantidad de horas que los hombres dedican a actividades de cuidado infantil o trabajo en casa.”

“A nivel de la sala cuna en Chile hace muchísimos años que estamos todos de acuerdos que tener una política condicional al número de mujeres dentro de la empresa es una mala idea, pero no hemos logrado encontrado una alternativa que logre convencer suficiente para transformarla y seguimos con una ley que puede perjudicar a las mujeres en el mercado laboral.”