Presidente de la UDI descartó acusación constitucional a Ministra Tohá por caso Monsalve

En entrevista en el programa Mesa Central, de T13, el presidente de la UDI y diputado, Guillermo Ramírez, se refirió al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, investigado por una presunta violación a funcionaria de la cartera de Interior, y afirmó que “por el momento” se descarta una acusación constitucional contra la Ministra del Interior, Carolina Tohá o contra el Presidente Gabriel Boric.

Señaló que el camino acordado por las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados es una sesión especial la próxima semana a la que acudan las ministras de Interior, Carolina Tohá y de la Mujer, Antonia Orellana y una comisión investigadora para aclarar las dudas en torno a las dudas que despierta el manejo de la situación.

El diputado Ramírez explicó que la inclusión a la ministra de la Mujer fue solicitada por mujeres “que están dolidas en la forma en que se manejó este asunto, en el que jamás se preocuparon de la víctima, en el que los protocolos de la Ley Karin no se activaron y que la primera reacción del Presidente fuera proteger al subsecretario Monsalve”.

Añadió que en un Gobierno que se define como feminista se entiende que los ministros y principales autoridades comparten esta mirada, “por lo tanto, decir que no se tomaron las providencias para proteger a la víctima porque la ministra (de la Mujer) no estaba en Chile, honestamente no me parece un argumento”, dijo.

Consultado respecto de una potencial acusación al mandatario, señaló que “sería un despropósito. Las acusaciones constitucionales contra el Presidente de la República tienen que descartarse siempre, salvo cosas que sean de extremísima gravedad”.

Elecciones

El diputado Ramírez comentó que el caso Monsalve “puede tener un efecto en las elecciones de la próxima semana”.

Consultado respecto de si el Gobierno estaba protegiendo al exsubsecretario, dijo que “no hay otra conclusión (…) no es tirado de las mechas, perdón por la expresión, que el Gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones”.

Ejemplificó, mencionando la improvisación del punto de prensa del Presidente Boric, las declaraciones de las ministras Vallejo y Orellana y porque el jueves, el exsubsecretario seguía trabajando, acudió a la comisión mixta a defender el presupuesto de Interior.

“Esto se destapó antes de tiempo y el Gobierno tuvo que improvisar”, afirmó.

Por otro lado, el líder del gremialismo, junto con reconocer que “la UDI está pasando por momento difícil”, estimó que les irá bien en las próximas elecciones.

“Tengo la impresión que vamos a dar sorpresas en gobernaciones regionales y en alcaldías importantes”, dijo.