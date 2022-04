Quinto retiro: En tenso debate Comisión de Constitución acordó fusionar siete mociones de retiro de hasta 10% y 100% de fondos

Cuando el debate acerca de la viabilidad de los retiros desde los fondos de las AFP se ha tomado la agenda tanto política como del mercado, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió fusionar siete mociones de reforma constitucional que comparten la idea matriz de retirar los ahorros ya sea de hasta un 10% o hasta un 100%. Por lo que sólo falta que la Sala de la Corporación le dé el vamos a este acuerdo para que la tramitación de las iniciativas se inicie en forma, lo que podría ocurrir la próxima semana, tal como lo había adelantado la propia presidenta de la comisión, Karol Cariola (PC).

El debate de esta jornada no estuvo exento de polémicas. En el marco de las cuales algunos de los diputados patrocinantes de algunas de las mociones no dudaron en acusar a Cariola de intentar dilatar la discusión. El diputado de RN Jorge Durán fue uno de ellos, quien reclamó el que se tramiten como uno los proyectos de 10% y 100% de retiros, pues a su juicio no comparten la idea matriz.

Horas antes el parlamentario opositor había manifestado a Diario Financiero su preocupación acerca de que estas iniciativas se refundieran en una, porque se corre el riesgo –lamentaba- de que de ser rechazadas no pueda tramitarse un proyecto de este estilo en un año más. Por otra parte, llamó a que se realice una rápida tramitación, “para dar certeza jurídica a la gente” que espera que la iniciativa avance.

Un tono mucho más fuerte usó la diputada Pamela Jiles (PH), autora del primer proyecto de quinto retiro, quien además de acusar a la presidenta de la comisión de buscar dilatar la tramitación de las mociones, argumentó que esta preocupación surge de los dichos del presidente Gabriel Boric, quien habría señalado que tiene alineadas a sus bancadas y que de estas palabras se puede deducir que “la presidenta de la comisión está dilatando el proceso para dar tiempo a que el presidente Marcel presente medidas que impidan el apoyo al proyecto de quinto retiro”.

Acto seguido, Jiles amenazó con que si no se avanza en una tramitación más ágil presentará una “censura” en contra de Karol Cariola. A lo que la ludida retrucó que “esta presidenta de ninguna manera le ha hecho el quite a la tramitación” de los citados proyectos y que “nunca ha habido ningún ánimo de dilación” al proceso.

La fusión de los proyectos de retiro de hasta 10% y hasta 100% se aprobó por 10 votos a favor y tres abstenciones, acogiendo la propuesta de la secretaría de la comisión. Tras lo cual, esta decisión debe ser ratificada por la Sala.

“Con mi plata No”

Mientras la Cámara calienta motores para iniciar la discusión de los retiros, el movimiento que está detrás de la propuesta “Con mi plata NO”, rechazada en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, salió al paso de la iniciativa anunciada por un grupo de diputados de oposición en cuanto a la presentación de una reforma para proteger los ahorros previsionales de los trabajadores, utilizando como eslogan “Con mi plata NO”.

Los representantes del movimiento que presentó esta propuesta popular de norma -Marta Salazar, José Sandoval, Macarena Letelier, Francisco Orrego, Coca Burnier y Eduardo Jerez-, valoraron la iniciativa “aunque no se nos invitó” a su presentación, explicando que “ConMiPlataNo es un movimiento ciudadano, apolítico, y queremos unir a todos los chilenos en la defensa de los ahorros previsionales”.

Sin embargo, señalan que el proyecto presentado “es insuficiente, porque no garantiza que toda la cotización vaya a la cuenta del trabajador ni se refiere a las pensiones de las mujeres”, por lo que esperan que la propuesta sea mejorada.

Y detallaron que lo que piden como movimiento es que se garantice que los trabajadores seguirán siendo dueños de sus cotizaciones y ahorros previsionales acumulados y futuros; que para para que sean realmente dueños, tendrán derecho a elegir administrador entre instituciones públicas y privadas; igualar las pensiones de hombres y mujeres con el mismo ahorro e implementar una potente solidaridad vía una pensión universal.

Acto seguido solicitaron “formalmente a los constituyentes que den certeza a los trabajadores y garanticen expresamente en la Constitución la propiedad de los ahorros previsionales y el derecho a elegir administrador”.