Royalty minero: este martes comenzó a pagarse la tercera cuota por $ 56.600 millones a 309 comunas

Con el nuevo traspaso, los municipios han recibido $ 169.901 millones durante 2026. La Subdere llamó a concentrar los fondos en seguridad, luminarias, infraestructura y otras necesidades urgentes de los territorios.

Este martes comenzó la transferencia de la tercera cuota de recursos provenientes del royalty minero, que distribuirá más de $ 56.600 millones entre 309 comunas del país para financiar proyectos e inversiones locales.

El nuevo desembolso se suma a las dos cuotas entregadas anteriormente y eleva a $ 169.901 millones el total de fondos transferidos a los municipios durante 2026.

Los recursos pueden ser utilizados de manera autónoma por las administraciones comunales, lo que les permite definir proyectos de acuerdo con sus necesidades presupuestarias y las demandas de cada territorio.

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, detalló la distribución de esta tercera transferencia.

“Se están inyectando más de $ 56.600 millones directamente a 309 municipios del país. De ellos, $ 13.729 millones van al Fondo Comunas Mineras para 45 comunas y $ 42.904 millones al Fondo de Equidad Territorial para 302 municipios, sumando cerca de $ 170 mil millones transferidos este 2026”.

Comunas mineras y territorios con menos ingresos

Del total entregado durante las tres cuotas de 2026, $ 41.188 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, mecanismo que beneficia a 45 municipios ubicados en zonas donde se desarrolla actividad minera.

Este fondo busca compensar las externalidades que generan las operaciones de la industria en los territorios, como la presión sobre caminos, servicios públicos e infraestructura comunal.

Otros $ 128.713 millones fueron asignados mediante el Fondo de Equidad Territorial, que alcanza a 302 comunas y tiene como objetivo reducir las diferencias presupuestarias entre municipios con distintas capacidades de recaudación.

Priorizar necesidades locales

La Subdere planteó que los recursos sean dirigidos a proyectos que tengan un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en áreas donde los municipios enfrentan mayores déficits de inversión.

Figueroa señaló que la autonomía entregada a los gobiernos locales también implica una responsabilidad en la definición de las iniciativas que serán financiadas. “Estos recursos permiten que los municipios decidan de manera autónoma en qué invertir. Por ello, el llamado es a usarlos bien, priorizando las urgencias reales de cada comuna, como seguridad, luminarias o infraestructura, ya que son platas de todos los chilenos que deben traducirse en soluciones concretas para las personas”.

El royalty minero es un impuesto aplicado a las grandes empresas del sector y contempla la distribución anual de US$ 450 millones entre regiones y comunas del país.

Las comunas que acceden al Fondo de Comunas Mineras son determinadas mediante un informe de la Comisión Chilena del Cobre. Para ingresar al mecanismo deben estar ubicadas en una región minera y contar con operaciones activas de empresas sujetas al impuesto específico a la actividad minera.