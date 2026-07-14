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Royalty minero: este martes comenzó a pagarse la tercera cuota por $ 56.600 millones a 309 comunas

Con el nuevo traspaso, los municipios han recibido $ 169.901 millones durante 2026. La Subdere llamó a concentrar los fondos en seguridad, luminarias, infraestructura y otras necesidades urgentes de los territorios.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 18:00 hrs.

Royalty Minería regiones Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Royalty minero: este martes comenzó a pagarse la tercera cuota por $ 56.600 millones a 309 comunas</p>

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