Bank of America alerta que escasez de metales pone en riesgo alcanzar las cero emisiones a 2050

Bank of America (BofA), uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street, reveló que la escasez de metales importantes para las tecnologías futuras (MIFT, por su sigla en inglés) está poniendo en riesgo alcanzar el objetivo de cero emisiones a 2050.

Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C -objetivo incluido en el Acuerdo de París de 2015- las emisiones de gases de efecto invernadero deben caer a cero neto, lo que significa alcanzar un equilibrio entre los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera y los que se eliminan de ella. Para lograr una reducción de los GEI, las tecnologías verdes y las materias primas extraídas son fundamentales.

El reporte, realizado por expertos en metales del BofA, señala que las materias primas extraídas son clave para la transición energética y que más allá de losbásicos, como el litio, cobre, níquel y cobalto, hay una serie de otros materiales más exóticos son estratégicamente importantes. La entidad identificó 27 MIFT utilizados en vehículos eléctricos (EV), energías renovables y almacenamiento de energía, entre ellos el boro, germanio y galio.

El reporte advierte que, sobre la base de la dotación de recursos actual y los equilibrios del mercado, “no esperamos que se logre el objetivo de calentamiento global de 1,5°C para 2050”, donde llegar a una temperatura de 1,7-1,8 °C parece mayormente probable.

Soluciones

La institución financiera destaca que, para evitar la escasez de metales y lograr las cero emisiones, la solución es que el CAPEX minero -gastos e inversiones asociados a la minería- debe casi duplicarse. “La ONU estima gastos de adaptación de US$ 140-300 mil millones al año para 2030 solo en los países en desarrollo”, señala.

Según la entidad, el CAPEX minero global promedió alrededor de US$ 99.5 mil millones anual en la última década, incluyendo desembolsos en mineral de hierro y carbón. Por lo tanto, no necesariamente tiene en cuenta toda la inversión adicional requerida para apoyar la descarbonización. En consecuencia, lo que sugiere que es posible es que el CAPEX deba casi duplicarse a US$ 160 mil millones anuales para que el mundo alcance el cero neto para 2050.

Asimismo, la tecnología también puede ser de gran ayuda, al desarrollar baterías de fosfato de hierro y litio para vehículos eléctricos; nuevas tecnologías de producción para desbloquear minerales no procesados ​​económicamente anteriormente; la contribución de la energía nuclear a la producción de electricidad con bajas emisiones de carbono; y potenciar técnicas de reciclaje con margen de mejora a lo largo de toda la cadena de suministro.