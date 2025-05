Las millonarias inversiones que dejaron las juntas de accionistas este 2025

La guerra arancelaria mantiene la incertidumbre en los mercados y las empresas, pero no ha sido motivo para frenar anuncios y ratificar los planes de inversión para este 2025. Tras las juntas de accionistas celebradas entre marzo y abril pasado, 14 de las empresas que integran el IPSA comprometieron inversiones por más de US$ 12.000 millones.

Los planes son encabezados por Empresas Copec y SQM, con programas de más de US$3.000 millones cada una. Las entidades vienen de un 2024 completamente diferentes, mientras la minera no metálica reportó pérdidas por más de US$ 400 millones al cierre del 2024, el holding liderado por Roberto Angelini triplicó sus utilidades anuales, cuando alcanzó los US$ 1.100 millones al cierre del 2024.

Forestales apuestan por Brasil

En la junta de accionistas del pasado 23 de abril, Empresas Copec anunció que este año invertirán US$3.014 millones, lo que representa un aumento del 41% en relación a lo asignado el 2024. Del total a invertir este año, US$ 2.387 millones estarían destinados al sector forestal del grupo, cuya filial Arauco inició la construcción de Sucuriú, la nueva planta de celulosa ubicada en Brasil. Mientras que el 19% de los fondos del plan estarían destinados al sector energético del grupo. De esta manera, el holding se convirtió en la empresa que más invertirá en este 2025.

“Estamos redefiniendo las dimensiones posibles de expansión en esta industria, construyendo la planta de mayor capacidad del mundo” destacó el presidente del holding, Roberto Angelini, al anunciar el plan en la junta de accionistas del pasado mes de abril.

Por su parte, CMPC ahora con Bernardo Larraín Matte como presidente del directorio -que asumió en reemplazo de Luis Felipe Gazitúa-, anunció en su junta de accionistas del pasado 24 de abril que para este año la empresa invertiría US$ 700 millones. Dicho plan buscará poner el foco en la competitividad, en donde US$ 230 millones irán al negocio de la celulosa y US$ 280 estarán destinados a la operación de plantaciones en Brasil, donde la empresa ha apostado por su planta de celulosa en Río Grande.

US$ 3.014 millones EMPRESAS COPEC SA

SQM insiste en el litio

La junta de accionistas de SQM era una de las más esperadas por el mercado debido al complejo momento por cual atraviesa la empresa que continúa golpeada con la caída en los precios del litio y la amenaza por la irrupción de las baterías de sodio de la china CATL. Pese a ello, el presidente del directorio, Gonzalo Guerrero, confirmó que continuarán adelante con su “ambicioso plan de inversiones” por más de US$ 3.100 millones para el periodo 2025-2027.

El anuncio va en línea con lo proyectado a inicios de año cuando la compañía estimó invertir US$1.100 millones para este 2025, de los cuales US$ 550 millones estarían destinados a la división de litio en Chile en busca de incrementar las capacidades de las divisiones con las que cuenta la empresa.

Emilio Venegas, socio líder de Consultoría en BDO Chile, llama a la cautela con los anuncios debido a que “SQM está fuertemente ligado a la demanda de largo plazo del litio. Si eso se ve afectado, impactaría en los precios del litio y por ende los planes de inversiones de la empresa”. Desde el 2024 el precio del litio ha caído más de un 60%.

La expansión del retail

El retail no se quedó atrás de los anuncios y para este año comprometió más de US$1.300 millones con foco en mejorar la omnicanalidad y la apertura de nuevas tiendas. Falabella y Cencosud, que son los líderes de la industria, reforzaron sus planes para este 2025 por US$650 millones y US$610 millones respectivamente.

Tras la junta de accionistas, el presidente de Falabella, Enrique Ostalé, ratificó el plan que busca invertir US$359 millones en la transformación y expansión de sus tiendas y US$ 166 millones en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del grupo. Además, este año el holding busca abrir 15 nuevos locales en Chile, Perú y México, para lo cual han destinado US$99 millones.

En Cencosud también reforzaron su plan de inversiones anunciado a inicios de año, cuando comprometió invertir US$ 610 millones, un 16% más que en 2024. Para este año, el grupo de la familia Paulmann busca abrir 24 nuevos supermercados de los cuales la mitad serán en Estados Unidos, de la mano de la cadena The Fresh Market.

Las novedades vinieron desde SMU -que administra las cadenas de supermercados Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super 10- que en su junta de accionistas presentó su plan de inversiones para los próximos cuatro años por US$ 650 millones. En el anuncio la presidenta del directorio, Pilar Dañobeitía, detalló que para este año esperan invertir US$ 120 millones para abrir 24 nuevas tiendas y remodelar otras 30 tiendas de las 281 que posee el grupo.

La competencia de los centros comerciales

Mientras el retail se expande, las empresas de centros comerciales hacen lo suyo con millonarios planes centrados en consolidar posiciones en los países de la región andina. Ejemplo de esto es Cenco Mall que, tras su junta de accionistas, la filial de centros comerciales de Cencosud ratificó su plan de inversiones por US$ 500 millones para el periodo 2023-2027. Según detalló el gerente general de la filial, Sebastián Bellocchio, este año buscarán avanzar en la expansión de los centros comerciales de Limonar de Colombia y La Molina de Perú, además buscan destrabar el desarrollo del centro comercial en Vitacura que desde agosto del 2023 está paralizado.

“Las inversiones del sector están centradas en el desarrollo de outlets, y de centros comerciales de menor tamaño, así como los procesos de internacionalización de los Centros Comerciales más grandes hacia mercados como Perú y Colombia, principalmente” explicó Venegas.

Parque Arauco no se quedó atrás y también ratificó su plan de inversiones por US$ 500 millones para este 2025, con el cual busca alcanzar una superficie arrendable de 240 m2, lo que significa una expansión del 20% en su superficie actual. En el marco de este plan, la empresa cerró el pasado abril la compra de Open Kennedy y el hotel Courtyard by Marriott por US$173 millones, que antes pertenecían al grupo Falabella. Con esta adquisición, Parque Arauco alcanzó los 188.500 m2 de superficie arrendable, de los cuales 185 mil m2 pertenecen al centro comercial, convirtiéndose en el segundo más grande de Chile solo detrás de Mall Plaza Vespucio.

La sorpresa

El anuncio de Entel sorprendió luego que el CEO de la empresa, Antonio Büchi, asegurara que la industria de las telecomunicaciones se encuentra en la “UTI” debido a las regulaciones impuestas en Chile y Perú. Pese a estas declaraciones, la compañía anunció que este año invertirá US$ 640 millones durante el 2025 en busca de mejorar su red 4G y expandir su alcance 5G.