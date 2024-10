Subtel y ultimátum a WOM: “Esto no da para más”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Ayer viernes 18 de octubre, era la fecha límite original para conocer al mejor oferente por WOM en su proceso de marketing por capítulo 11. Sin embargo, esta se aplazó hasta el 1° de noviembre, moviendo también el día en que se conocerán las ofertas vinculantes. No es la primera vez que la compañía mueve los plazos ni en Estados Unidos, ni en Chile. Hace precisamente un año se había comprometido a terminar los proyectos de 5G y Fibra Óptica Nacional (FON) que se adjudicaron en 2021, los cuales –según su propuesta– debían estar listos en octubre de 2023.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sigue de cerca estos movimientos a través de reuniones periódicas con el CEO de WOM, Martín Vaca, y monitoreando los pasos de la compañía en Estados Unidos. Pero señala que a la Subtel ya se le agotó la paciencia y que si en diciembre no hay una solución a la situación de WOM, podría iniciar un proceso para quitarle la concesión.

-Se cumplió un año desde que WOM tenía que terminar su proyecto de FON y 5G y no lo ha hecho ¿no ve difícil que cumpla con los plazos?

-Efectivamente, ya no cumplió. Hay requerimientos que la empresa ha ido presentando en el tiempo, de los cuales algunos han sido acogidos cuando se ha podido acreditar y cuando no, simplemente se han rechazado.

-¿Qué grado de avance tienen?

-Se han seguido instalando estaciones base a un ritmo que no es el que quisiéramos, porque transcurrido un año aún no termina el proyecto. Hoy día está, a nivel global, con un 85% de avance. No obstante, ninguno de los proyectos, –entiéndase ni la banda 700, ni la AWS ni la 3500–, están terminadas. Esa es la foto hoy día en cuanto a 5G.

-¿Qué le preocupa más sobre este tema?

-Nos preocupa el proyecto completo, pero particularmente las localidades obligatorias, que son las que tienen un menor interés comercial y que vemos que efectivamente WOM tomó algunos compromisos en reuniones con nosotros y esos compromisos no se han cumplido o no se han cumplido a cabalidad.

-Nunca se había dado un escenario así en el mundo de las telecomunicaciones ¿Cuándo se le va a acabar la paciencia a la Subtel?

-La verdad es que a la Subtel se le agotó la paciencia en octubre del 2023. En realidad desde el primer incumplimiento en octubre del 2022, cuando la etapa uno no se cumplió. Nosotros en todos los casos hicimos la formulación de cargos que correspondía producto de los atrasos. Hoy día hay procesos en el Poder Judicial. Incluso una de las sanciones WOM la llevó al Tribunal Constitucional y estamos a la espera porque esta semana hubo alegatos. Estamos hoy día ceñidos a los plazos que el Poder Judicial tiene para resolver estos recursos.

-¿La Subtel puede quitar la concesión cuando hay incumplimiento?

-Sí

-¿Por qué no lo ha hecho?

-Adicional a las multas por atraso está el tema de las boletas de garantía. WOM presentó un recurso que finalmente es lo que está hoy día en el Ciadi. Luego nos queda efectivamente el último recurso, que es quitar la concesión.

-¿Cómo lo harían?

-El proceso para quitar la concesión se gatilla desde una formulación de cargo. Ese es un proceso que estamos hoy analizando muy seriamente. Mirando los antecedentes de avance, las explicaciones que ha dado la empresa por los no avances y las implicancias que tienen.

-¿Cuáles serían las consecuencias?

-Para nosotros el primer interés es que se conecte a la gente, por lo tanto, que se terminen los proyectos. Estamos preparando los antecedentes, pero tenemos que ser muy racionales en esto porque podría eventualmente el remedio sea peor que la enfermedad.

-¿Cuál es el límite?

-Nos preocupa mucho que una empresa pueda venir en cierta medida a comprometer cosas, que se le entregue un bien público en función de ese compromiso y no lo cumplan. Nos parece que eso no puede ser aceptado. Eso debe tener sanción y lo que nos preocupa es ser muy justos en la sanción. O sea, que la sanción sea realmente proporcional a la falta, como debe ser y ese es el análisis que estamos haciendo hoy día.

La definición de la Subtel

-WOM está en un proceso de marketing para buscar una alternativa para salvarse financieramente, ¿están esperando que termine y en función de esto tomar una decisión?

-No necesariamente. Es una alternativa que nos parece razonable en la medida que este proceso se cierre este año.

-¿Y si no llega a fin de año?

-Si se va a prolongar más ahí vamos a tener que actuar antes y ejercer los derechos que tiene el Estado. Una cuestión que yo no quiero por ningún motivo es dejarle este problema a la siguiente administración.

-Y ese derecho es, por ejemplo, iniciar el proceso para quitar la concesión.

-Sí, claro. Es nuestro último recurso y efectivamente lo vamos a ejercer, si es que lo demás no ha funcionado.

-¿Eso significa que de aquí a diciembre Subtel va a haber tomado la decisión?

-Sí. Esto ya no da para más. Respecto a los momentos y los pasos a seguir los tenemos bastante claros. En diciembre ya vamos a tener mucha más claridad con eso.

Concentración de mercado

-Si Telefónica y América Móvil se quedan con WOM. ¿Cómo está mirando Subtel ese escenario?

-No es el escenario que más nos gusta. Nosotros preferimos que haya cuatro competidores fuertes con red propia.

-¿Qué pasa si se da esta concentración de mercado?

-Si se llegase a producir, aquí va a tener que haber un pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica. Ellos tuvieron un pronunciamiento muy claro respecto al joint venture ClaroVTR y en ese pronunciamiento, evidentemente tuvieron en consideración la opinión técnica de Subtel.

-¿Y cuáles son más o menos los plazos de ese trámite?

-Esto es un proceso que va a tardar mucho más que un año.

-¿El comité de acreedores tiene claro esto?

-Yo entiendo que lo tiene igualmente claro. Espero que el tribunal de EEUU también lo tenga claro, porque esto significa asegurar continuidad operacional para la compañía.

-La firma ya tuvo un respaldo financiero de JPMorgan de US$ 210 millones ¿Es suficiente para mantenerse un año más a flote?

-Entiendo que no y que requeriría una nueva inyección de capital.

-¿Qué pasa si el TDLC le dice que no a la concentración de mercado?

-Ese es un escenario bien poco probable.

-¿Y si pasa?

Siguiendo esa línea de razonamiento el escenario más probable sería la quiebra de la compañía y por lo tanto igual se produciría una concentración de mercado harto más traumática. Por lo tanto, yo no visualizo que sea razonable un no como respuesta. Lo que sí visualizo es que haya condiciones que cautelen efectivamente los niveles de competencia que tenemos hoy día.

-¿Cómo se pueden repartir estas firmas la cartera de clientes, espectro e infraestructura?

-Desde el punto de vista de los clientes, yo creo que efectivamente la Fiscalía se pronunciará respecto a los niveles de concentración de cartera. En materia de espectro ya existe un dictamen respecto a los cap que establece cuánto es el máximo provecho que puede tener cada compañía. Si nuestra realidad se transforma en tres actores, va a haber que someter a revisión. Respecto a la infraestructura, ahí se va a producir probablemente un desmembramiento.