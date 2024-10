La experta en equilibrio generacional para las empresas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La demografía del mundo está cambiando al igual que las expectativas y necesidades de sus empresas, clientes y talentos. La combinación entre una baja natalidad y mayores expectativas de vida inevitablemente están generando un cambio en las compañías en el corto, mediano y especialmente largo plazo.

La consultora, Avivah Wittenberg-Cox, reconocida a nivel mundial por su experiencia en inclusión laboral lleva décadas dedicada a orientar estos temas en la cultura de las empresas. Es por esto que la canadiense de 63 años será la invitada especial del Summit Red Mujeres Alta Dirección que se realizará el próximo mes de noviembre.

Su trayectoria

Wittenberg-Cox es la fundadora y directora ejecutiva de 20-first, una de las consultoras líderes en materia de “equilibrio” generacional y de género del mundo. Trabaja con directores ejecutivos, directorios y equipos ejecutivos de empresas como Nestlé, Unilever, Schlumberger y Bayer para beneficiarse de las oportunidades comerciales de formas de liderazgo, conexiones con los clientes y gestión del talento más equilibradas.

También es la fundadora y presidenta honoraria de PWN Global, una red global de profesionales que aceleran el liderazgo equilibrado en materia de género.

Entre 2021 y 2022 estudió en la Iniciativa de Liderazgo Avanzado (ALI, por sus siglas en inglés), un programa académico de Harvard orientado a líderes experimentados para ayudar a resolver los desafíos más urgentes de la sociedad.

La experta forma parte de las juntas directivas del Centro Nacional de Innovación para el Envejecimiento (NICA) del Reino Unido y de Everyone Economy del Chartered Management Institute. Es embajadora del Stanford Center on Longevity y del Global Peter Drucker Forum en Viena, y es profesora adjunta en la Universidad DePaul en Chicago. En 2023, obtuvo un lugar en el prestigioso Salón de la Fama de Thinkers50.

Escribe regularmente para Forbes y Harvard Business Review. Además es presentadora del podcast centrado en la longevidad 4-Quarter Lives, donde explora los múltiples impactos de la nueva era de longevidad.

Es profesora invitada en la Saïd Business School de Oxford, INSEAD y la Universidad Católica de Lisboa (donde codirige el Programa de Liderazgo en Longevidad). Ha sido oradora en TEDx en tres ocasiones y ha participado en conferencias internacionales, incluidas The Economist Conferences, The Drucker Forum, WIN, The Silver Marketing Summit y The Women in Finance Summit.

20-first

20first es una organización que se especializa en promover el equilibrio dentro de las empresas, subrayando la importancia de las generaciones mayores y mujeres en la fuerza laboral.

La filosofía central es que la diversidad no debe verse como una obligación impuesta, sino como una oportunidad estratégica. Su misión es ayudar a las empresas globales a equilibrar mejor sus fuerzas laborales y aprovechar de manera efectiva tanto el talento en todos los niveles de la organización.

Sobre el punto de la diversidad generacional, también reconoce que las empresas deben adaptarse a una fuerza laboral que incluye varias generaciones (baby boomers, millennials, Generación Z, etc.) con diferentes necesidades, expectativas y estilos de trabajo.