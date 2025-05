Las tres acciones con mayor potencial en medio del rally IPSA

El buen momento de la bolsa chilena podría extenderse con fuerza para un puñado de acciones. Así al menos lo ven los analistas.

70,2% Es el potencial de retorno de SQM

A tres semanas de que comenzara la temporada de resultados del primer trimestre de 2025, y con 17 de las 29 empresas del IPSA con sus estados financieros ya publicados, a grandes rasgos las firmas locales han cumplido las expectativas del mercado. Este ha sido uno de los factores que impulsa el alza del principal índice bursátil chileno.

El IPSA acumula un retorno de 22,7% durante 2025 y de 24,2% en los últimos 12 meses. A pesar del desempeño estelar del índice que cotiza en máximos históricos, los analistas aún ven espacio para que el precio de las acciones continúe al alza.

¿Los protagonistas del próximo rally? Según los analistas compilados por Bloomberg, los tres papeles con mayor potencial de crecimiento son las acciones de SQM, CMPC y Latam Airlines. En detalle, los agentes proyectan que, de invertir a los precios actuales, los inversionistas podrían obtener retornos de 70,2%, 30,9% y 29,4%, respectivamente.

Litio: la gran duda

Los analistas tienen la expectativa de que SQM podrá recuperar el valor de mercado que alcanzó en 2022, durante el auge del precio del litio. Sin embargo, su repunte, por ahora, solo está en eso: una expectativa.

Durante el año, la minera no metálica se ha distanciado del buen momento de las acciones chilenas, acumulando una caída del 12% en el precio de sus acciones, siendo la única empresa del IPSA con una baja de dos dígitos.

29,4% Es el potencial de retorno de Latam Airlines

Pese al mal momento, la acción muestra mayor resiliencia bursátil fuera de las fronteras chilenas. Durante el último año, sus competidores han registrado un desplome casi dos veces mayor, medido en dólares: mientras SQM ha caído un 29%, Albemarle lo ha hecho en un 56%, Lithium Argentina en un 62% y Premier 1 Lithium en un 65%.

El analista de Scotiabank, Ben Isaacson, recomienda con fuerza comprar acciones de la firma chilena: “Si bien reconocemos que hay pocos catalizadores en el corto plazo, mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar el sector y colocamos a SQM en la cima de nuestras preferencias”.

¿Por qué? Según Isaacson, SQM ofrece la mayor sensibilidad entre las grandes compañías al repunte del precio del litio, y hay muchas razones para creer que los precios del mineral tienen un riesgo asimétrico al alza. Además, agrega que la mayor parte de la incertidumbre relacionada con la disputa con la china Tianqi, sobre el acuerdo con Codelco para explotar litio en el Salar de Atacama, ya se ha disipado.

Diversos analistas comparten esa visión positiva. En BICE Inversiones creen que SQM está “bien posicionada para beneficiarse de la estabilización del mercado de litio, dado su liderazgo en tamaño y costos”, mientras que en MBI Inversiones proyectan que los bajos niveles del precio del litio “no son sostenibles en el tiempo”.

30,9% Es el potencial de retorno de CMPC

No obstante, el optimismo no es transversal. Un 25% de los agentes consultados por Bloomberg se mantiene neutral. En esa línea, la analista de Deutsche Bank, Corinne Blanchard, no ve un repunte en los precios del metal en el corto plazo. “Para los inversionistas que buscan exponerse al sector del litio a pesar del contexto de precios débiles, creemos que existen otras compañías con una mejor relación riesgo-retorno”, advierte.

Sin duda, el tema que se ha tomado la agenda es la hipótesis de que la propia SQM recurrirá a una operación similar a las llamadas "sociedades cascadas" para poder ejecutar su programa de inversiones. Esto, luego de que Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos de Chile, Potasios de Chile y Pampa Calichera a través de las cuales Julio Ponce Lerou invierte en SQM, anunciaran un aumento de capital por US$ 362 millones.

Latam en altura

Uno de los protagonistas del año ha sido la mayor aerolínea de la región. Las proyecciones del mercado sobre Latam son sólidas y el precio objetivo de los analistas supera ampliamente el valor actual de la acción. En ese sentido, actualmente todos los expertos compilados por Bloomberg recomiendan incluir a la aerolínea en los portafolios de inversión.

“Una de nuestras fuertes convicciones es Latam Airlines”, señaló Itaú en su cartera recomendada.

“Hemos subido el precio objetivo de $19,5 a $20 por acción”, comunicó Renta4.

En tanto, en BICE Inversiones indicaron que la empresa opera en una región donde se siguen observando tendencias favorables en crecimiento de capacidad y valorizaciones descontadas.

El buen momento se ratificó tras conocerse que la compañía cerró el primer trimestre con US$ 355 millones en utilidad neta, un 38% más que en igual período de 2024, y un margen operativo ajustado de 16,8%. Las cifras estuvieron acompañadas de una reducción de sus costos operacionales y superaron las expectativas del mercado.

Hay consenso en que su mayor capacidad, los sanos niveles de ocupación, las tarifas competitivas y las eficiencias logradas tras el Capítulo 11 han impulsado de forma extraordinaria los márgenes de Latam, al mismo tiempo que sus ventajas competitivas e interés de mercado aún tienen espacio para seguir creciendo.

Junto con eso, el mercado ha visto con buenos ojos el plan de recompra de acciones por hasta US$ 150 millones que la firma ejecutó, así como los dividendos aprobados. Este momento se ha reflejado en su desempeño bursátil: la acción de Latam cotiza en niveles récord desde que salió del proceso de reorganización.

¿Las dudas? Desde Itaú Corredores de Bolsa advierten que el mayor riesgo que enfrenta el papel es la venta de paquetes por parte de los acreedores que ingresaron durante el proceso de reorganización, lo que podría ejercer presión a la baja sobre el precio. Mientras tanto, al interior de la firma reconocen que “las medidas arancelarias podrían impactar negativamente la demanda internacional de pasajeros y carga hacia Estados Unidos, así como en otras regiones”.

La papelera y los bajos precios

La firma ligada a la familia Matte también ha quedado al margen del auge bursátil. CMPC ha sido una de las cinco empresas del IPSA con retornos negativos durante 2025, acumulando una contracción de 6,8% en el precio de sus acciones.

El desafiante momento se da en medio de bajos niveles en el precio de la celulosa y se reflejó en la contracción de los resultados presentados esta semana: sus ingresos cayeron un 7%, su Ebitda un 30% y su utilidad neta un 76%.

Pese a eso, en el mercado hay optimismo sobre el futuro de la compañía. La mitad de los analistas de Bloomberg recomienda comprar sus acciones, y la otra mitad se mantiene neutral.

“Hoy existe debate respecto a las perspectivas de corto plazo de dicho commodity. Pero más allá de aquello, su valorización se presenta bastante atractiva, con un upside potencial de hasta 80%”, indicó MBI Inversiones.

Por su parte, el analista de Barclays, Rafael Barcellos, reconoce que los riesgos para los precios de la pulpa de fibra dura continúan sesgados a la baja, aunque considera “que la demanda resiliente y un equilibrio relativamente sano entre oferta y demanda deberían brindar soporte al mercado durante 2025”.

En tanto, en BCI Corredora de Bolsa son más optimistas: “Los precios de la celulosa ya parecen haber tocado fondo, sobre todo el de la fibra corta en China, y continuamos previendo un escenario de recuperación gradual y moderada de esta fibra durante 2025”.

Más allá de las perspectivas, el año ya comenzó con grandes movimientos en la papelera. En su Junta de Accionistas, renovó por completo el directorio y nombró a Bernardo Larraín Matte como nuevo presidente, en reemplazo de Luis Felipe Gazitúa. Además, aprobó mantener la política de dividendos para 2025 en un 30%. Junto con eso, en abril, CMPC vendió sus activos de transmisión eléctrica en Chile por US$ 71,4 millones a Transemel, mientras que su filial Softys asumió el control de las operaciones de Ontex Brasil.