Silvia Fernández de BlackRock: “El futuro del mercado chileno estará íntimamente relacionado en cómo se implemente el nuevo régimen de inversión de las AFP”

La implementación de la reforma previsional recién está dando sus primeros pasos y la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, sigue de cerca el proceso.

A tres meses de que el Congreso despachara la ley, la semana pasada la Superintendencia de Pensiones abrió el período de consulta para lo que será la asesoría que definirá el régimen de inversión y que fijará los parámetros —o benchmarks— para medir el rendimiento de los nuevos fondos generacionales. El período, que finaliza este domingo, busca recaudar las opiniones de los potenciales consultores, y así enriquecer el proceso de licitación que definirá al asesor.

Silvia Fernández, quien se desempeña como managing director y Country Manager de BlackRock Chile, es miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales e integró el ranking Forbes Mujeres más Poderosas de Chile en los últimos dos años, comenta a Señal DF que BlackRock buscará “dar apoyo tanto a los fondos de pensiones como al regulador en Chile, para que todo lo que está en etapa de definiciones tenga una salida que sea satisfactoria y razonable de acuerdo al contexto del mercado”.

"Si el regulador nos pide ayuda (para implementar la reforma de pensiones), por supuesto que vamos a cooperar”

En esa línea, no sería la primera vez que BlackRock asesora este tipo de operación. En México, la firma definió los benchmarks para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) mexicanas, quienes ya cumplieron cinco años operando con fondos generacionales. Asimismo, a nivel local, BlackRock ha trabajado con el Banco Central en propuestas de fondos soberanos.

“Si el regulador nos pide ayuda en ese sentido, por supuesto que vamos a cooperar”, indica la máxima ejecutiva de la gestora en Chile.

Fernández, explica que el aumento de la tasa de contribución requiere que los nuevos recursos que ingresen al sistema de pensiones tengan sustento y cabida en el mercado de capital local e internacional. “El regulador tiene la responsabilidad de fijar un benchmark para el sistema, el cual definirá cuáles son los activos en los que van a invertir las AFP, y si esos activos tienen la profundidad y la liquidez necesaria para soportar el flujo que vendrá”.

BlackRock no sería la única interesada en asesorar al regulador; desde el mercado también proyectan que firmas como The Vanguard Group, Fidelity Investments y Principal Financial Group participen.

-¿Son la mayor gestora de fondos de las AFP, no habría un conflicto de interés?

-Todo depende de cómo sean las bases de esa licitación, pero aquí no estás trabajando con las AFP, sino que con el regulador, y esperamos que la licitación busque un análisis netamente estadístico. Parte del trabajo que hizo BlackRock en México es básicamente un análisis de la data económica, laboral y demográfica del país. Para construir estos fondos generacionales no estás pensando en qué van a invertir, sino en un número enorme de simulaciones que diseñen cada uno de los fondos, mientras que en la segunda etapa fijas qué benchmark asumen estos fondos o dónde invertirán.

-A nivel local, ¿alguien tiene la experiencia necesaria para asesorar a la Super?

-Dependerá de las bases de la licitación, el tipo de preguntas y el análisis que se requieran. Todavía no sabemos si el regulador va a querer contar con apoyo completo o solamente en una parte del proceso.

-¿Cuáles son los mayores desafíos de la reforma?

-La licitación de stock es uno de los puntos en conflicto. En ese sentido, el traspaso de cuotas de fondos de activos alternativos no está exento de complejidades, ya que el gestor tiene que asumir que el nuevo receptor de esas cuotas es también su sujeto de crédito, que va a ser capaz de afrontar los llamados a capital que vengan a futuro. Al mismo tiempo, tampoco es menos complejo traspasar un proyecto de coinversión donde las AFP son accionistas. Y otro asunto es cómo vas a medir la rentabilidad de esos fondos con poca liquidez: si las bandas de premio y castigo del benchmark no quedan con suficiente holgura, vas a estar forzando a las AFP a que inviertan en ese activo subyacente que indica el benchmark.

La euforia IPSA

En lo que va del año, el IPSA se ha coronado como el top 3 de los índices primarios a nivel mundial, según Bloomberg. Eso, tras escalar alrededor de los 8.000 puntos y registrar un retorno del 19,2%. En ese sentido, Fernández señala que la reforma de pensiones jugó un rol importante al dejar una interrogante atrás, aumentar la tasa de cotización y dar luces de que sí se pueden lograr acuerdos políticos entre los distintos sectores.

Respecto al futuro de la bolsa chilena y si aún tiene potencial para avanzar, la Country Manager indica que la reforma será clave: “Lo que ocurra en el futuro del mercado chileno estará íntimamente relacionado en cómo se implemente el nuevo régimen de inversión de las AFP. Ese es un trabajo que debería estar implementado en septiembre del próximo año, donde será clave el benchmark, los lineamientos de inversión y el impacto que eso tenga en el mercado de capitales local”.

-Patricio Parodi señaló que la aprobación de la reforma de pensiones fue la noticia financiera más relevante de los últimos 15 años para el país, ¿comparte esa visión?

-La reforma de pensiones era necesaria y tiene aspectos que valoro profundamente, como por ejemplo el aumento de la tasa de cotización. Sin embargo, no pensar en un aumento de la edad de jubilación es cerrar los ojos frente a los cambios demográficos que Chile está teniendo y que serán un gran problema en el futuro. Cuando tienes una tasa laboral, un crecimiento económico y arcas fiscales que se contraen, dejar fuera ese tema es una mirada muy cortoplacista que va a generar problemas.

-¿Cuál es su visión del mercado financiero chileno?

-Comparándolo con otros países del mundo, es tremendamente sano y está muy bien regulado, donde tenemos instituciones que son de calidad mundial. El mercado financiero chileno está muy bien posicionado, tenemos que cuidarlo y profundizarlo. Pese a eso, en la última década ha habido una disminución del número de gestoras de fondos y de corredores de bolsa, y gran parte de eso vino gestado por una disminución de los volúmenes transados y una contracción del mercado producto de los retiros de pensiones.

Tarifas promedio del 17% - 20%

-Sobre la política comercial de Donald Trump, ¿cómo proyectan que quedarán configuradas las tarifas?

-Al escenario de tarifas todavía le queda muchísimo por desarrollarse. Estamos hablando de que se aplicó tarifas a 90 países diferentes, y hay que entender que cuando se negocian tratados de comercio, duran hasta dos años. Si bien ahora estamos apuntando a que las conversaciones puedan desarrollarse en un período muchísimo más corto, vemos que es algo que va a evolucionar en los próximos meses y que no va a ser de solución en el corto plazo. En la misma línea, estamos viendo un escenario mínimo de 10% de tarifa, con un promedio cercano a 17% o 20%.

-¿Cuál es el impacto de eso?

-Lo que está haciendo es generar incertidumbre en la confianza del consumidor y en los planes de inversión de las compañías. De hecho, en Chile y el mundo estamos en un período de juntas de accionistas, donde las utilidades reportadas han pasado a segundo plano versus cómo se van a comportar esas compañías insertas dentro de este nuevo plan de tarifas. El tema se ha tomado la agenda y la atención de los inversionistas. En BlackRock vemos que las tarifas tienen un impacto negativo en el crecimiento global, incluido para Chile, aunque en menor medida que EEUU. De todas formas, nuestro escenario central no contempla recesión.

-¿Cómo va a evolucionar esto?

-Lo que hemos visto del Gobierno norteamericano son las noticias más negativas, pero nos faltan dos noticias positivas que pudieran matizar todo lo que está pasando y que fueron parte de su campaña: la desregulación del mercado financiero y la disminución de impuestos.

-¿Cuál es el impacto que ve en la economía local?

-Si uno ve la competitividad que tendrá Chile y América Latina en general, dejando de lado México, son países que en términos relativos salen beneficiados porque se les aplica una tarifa menor. Pese a eso, es un contexto en que el crecimiento global se restringe, incluidos los dos socios comerciales más importantes para Chile. Claramente, el efecto neto es negativo.

BlackRock y la apuesta por los alternativos