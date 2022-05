"Top Gun" aumenta las esperanzas del renacimiento del cine

Top Gun: Maverick recaudó US$ 248 millones en todo el mundo en su primer fin de semana, ofreciendo esperanza a los dueños de cines en dificultades de un resurgimiento de la taquilla de verano después de dos años difíciles causados ​​​​por la pandemia de coronavirus y la proliferación de servicios de transmisión.

El thriller de acción, una secuela de la película de 1986 que convirtió a Tom Cruise en una de las estrellas más importantes de Hollywood, ha sido elogiado por la crítica como un clásico del verano . Le valió a Cruise su primer fin de semana de estreno de US$ 100 millones, gracias en parte a los incansables esfuerzos de promoción del propio actor que incluyeron apariciones en San Diego, Cannes y Londres, donde a la proyección asistieron el Príncipe William y Kate, así como en Japón.

La película fue número uno en taquilla en los EEUU y en todo el mundo, recaudando US$ 124 millones en sus primeros tres días en los cines de América del Norte y otros US$ 124 millones a nivel internacional, dijo Paramount. La cinta costó alrededor de US$ 150 millones para hacer.

La fuerte apertura reivindicó las decisiones de Paramount Pictures y el productor Skydance de posponer el lanzamiento de la película durante dos años. Los estudios rivales, incluidos Warner Bros y Disney, optaron por lanzar algunos de sus títulos más esperados en los servicios de transmisión durante el brote, renunciando a un estreno teatral más grande.

Pero Cruise y Jerry Bruckheimer, productor de ambas películas de Top Gun , insistieron en que la secuela se estrene en los cines para mostrar las secuencias de acción con acrobacias en aviones a reacción. Lanzar la película en una plataforma de transmisión "nunca iba a suceder", dijo Cruise en Cannes, donde recibió una Palma de Oro honorífica.

La taquilla de la pandemia se ha visto impulsada por audiencias más jóvenes que acuden en masa para ver películas de superhéroes como Spider Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y The Batman.

Pero la audiencia de Top Gun: Maverick ha sido más amplia, con jóvenes que se unen a mayores que eran fanáticos de la película original hace 36 años. “Nuestra mayor audiencia individual fue de 18 a 24”, dijo Weinstock. “Gran parte de nuestro marketing estaba dirigido a la audiencia más joven. Sabíamos que la audiencia mayor ya lo tenía en su lista”.

En EEUU, la venta de boletos durante los primeros cuatro meses del año disminuyó un 40% con respecto a los niveles previos a la pandemia en 2019.

La actuación de Top Gun: Maverick puede aumentar las esperanzas de los estudios mientras se preparan para otros lanzamientos de alto perfil, muchos de ellos también secuelas, este año. Jurassic World: Dominion de Universal se estrena el 10 de junio, seguido de Lightyear de Disney , una secuela de la serie Toy Story .

“Si pensabas que las películas estaban muertas, ve a ver Top Gun: Maverick ”, dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, en un comunicado. “Esta película anuncia el regreso del éxito de taquilla del verano y es un catalizador que acelerará la demanda de ir al cine como un F-18 que rompe la barrera del sonido”.