Trump y Harris hacen últimos llamados antes de las elecciones presidenciales del martes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Por J. Politi/L. Fedor

Washington/Atlanta

Kamala Harris y Donald Trump hicieron sus últimos llamados a los votantes indecisos y buscaron reunir a sus partidarios en los estados clave, mientras las encuestas mostraban que la elección se definiría en las últimas 48 horas.

Sus campañas presidenciales están luchando por obtener alguna ventaja después de una reñida contienda por la Casa Blanca en la que los candidatos compiten codo a codo en los estados clave que decidirán la elección.

Después de hacer una aparición nocturna en el programa de comedia Saturday Night Live en Nueva York, Harris estuvo en Michigan en una iglesia el domingo, a la que le seguirían apariciones en un restaurante y una barbería, y un gran mitin.

Trump comenzó el día en Pensilvania, y tenía previsto aparecer en Carolina del Norte y Georgia más tarde el domingo. Durante el fin de semana, la campaña de la vicepresidenta se vio impulsada por una encuesta respetada en el estado de Iowa, firmemente conservador, que mostró que la vicepresidenta demócrata aventaja a Trump por tres puntos porcentuales en un estado que el exPresidente republicano ganó por nueve puntos en 2020.

Según la encuesta del Des Moines Register, su ascenso fue impulsado por el creciente apoyo entre las mujeres, y las mujeres blancas mayores en particular, que si se replica en todo el medio oeste podría ser decisivo para Harris.

Sin embargo, otras encuestas publicadas el domingo mostraron que la carrera está esencialmente empatada. La encuesta de New York Times/Siena, seguida de cerca, mostró que Harris lidera en Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Wisconsin, lo que sería suficiente para que prevaleciera, pero empató en Pensilvania y Michigan, mientras que quedó atrás en Arizona. El rastreador de encuestas del FT muestra que Harris tiene una ventaja de 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional.

Retórica violenta

“Es una elección entre si vamos a tener cuatro años más de incompetencia y fracaso, que es lo que tenemos ahora, o si vamos a comenzar los cuatro mejores años en la historia de nuestro país”, dijo Trump a la multitud en su primera parada cerca de Lancaster, Pensilvania. “Es ahora o nunca, este es el momento”, dijo.

Trump ha estado contando con la desaprobación de los votantes hacia Harris en la economía y la inmigración para influir en el electorado estadounidense y que lo respalde para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Pero Trump ha tenido dificultades para centrarse en la política en la última semana de campaña, recurriendo a ataques personales, retórica violenta y lenguaje ofensivo que los demócratas creen que serán contraproducentes para su campaña.

Ya ha puesto en duda la integridad de las elecciones de este año, acusando infundadamente a los demócratas de fraude, como lo hizo en 2020.

“Están luchando tan duro para robar esta maldita cosa”, afirmó Trump este domingo.

Mientras hablaba de sus propios planes de seguridad, añadió: “Para atraparme, alguien tendría que atravesar las noticias falsas, y eso no me molesta tanto. No me molesta”.

Apoyo de las mujeres

Durante su primer evento en Detroit el domingo, Harris dijo a los feligreses que “tenemos dos días hasta que decidamos el destino de nuestra nación”. Añadió que había visto “la fe en acción de maneras notables” por parte de los votantes durante la campaña.

“Pasemos página y escribamos el próximo capítulo de nuestra historia”, aseguró.

Harris y sus aliados están viendo evidencia de un fuerte apoyo entre las mujeres debido a su apoyo al derecho al aborto y su rechazo al carácter de Trump.

“Creo que esta será una carrera reñida. Esa es la naturaleza de nuestro país en este momento. Pero el impulso está con ella”, dijo Raphael Warnock, el senador demócrata de Georgia, en NBC este domingo.

La campaña de Trump ha apostado fuerte a que puede atraer a más votantes afroamericanos y latinos que no votan con tanta fiabilidad como otros segmentos de la población, y que la insatisfacción generalizada de los estadounidenses con la dirección del país les permitirá obtener la victoria.

“No damos nada por sentado, pero los problemas están de nuestro lado. La gente quiere una frontera segura. Quiere una economía fuerte. Quiere la paz a través de la fuerza y ​​una seguridad nacional más sólida en todo el mundo”, explicó Elise Stefanik, la congresista republicana de Nueva York, en Fox News. “En todos los temas principales, los republicanos están ganando. El Presidente Trump está ganando”, dijo.

Este lunes, se espera que Harris haga campaña únicamente en Pensilvania, que es el premio más grande de todos los estados clave, y uno que Trump ganó en 2016, pero los demócratas ganaron en 2020.

Trump también aparecerá en Pensilvania, antes de realizar un mitin en Grand Rapids, Michigan, para cerrar su campaña.