Alejandro Matamala, Runway: “Crear una película de dos horas con IA ya se ve como una realidad”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Uno de los momentos estelares del aniversario de DF fue la participación de Alejandro Matamala, quien junto al también chileno, Cristóbal Valenzuela, y al griego, Anastasis Germandinis, fundó Runway, una startup estadounidense valorizada en US$ 1.500 millones que crea videos hiperrealistas con inteligencia artificial (IA) generativa para la industria creativa.

Desde Nueva York, Matamala, director de diseño de Runway, comentó que el “northstar” es crear una película de dos horas generada con IA.

“En 2018 lo veíamos muy lejos, pero hoy ya se ve como una realidad, es algo que pasará en cualquier momento”, afirmó el cofundador y CDO de la startup.

Runway es una empresa de Investigación y Desarrollo (I+D) en modelos de IA generativa para la industria de entretenimiento y media, con casos de uso en cine, postproducción, marketing y publicidad.

Su más reciente herramienta es “Gen-3”, que se utiliza en postproducción, y están “desarrollando y pensando la cuarta y quinta versión que en escala podría ser hasta 20 o 30 veces más grande”, adelantó.

Hollywood y Madonna

No es sorpresa que sus modelos, al estar pensados para industrias creativas, capten la atención de actores ligados a este mundo.

En septiembre, la startup firmó una alianza con Lionsgate, una de las principales casas de producción de Hollywood, para explorar el uso de inteligencia artificial en la producción cinematográfica.

“Es la primera alianza de este tipo y vamos a trabajar en diferentes maneras de integrarnos, y poder crear modelos optimizados para sus flujos de trabajo, crear sus películas, secuelas, y también, abrirlos a otros usuarios que quieran ocupar modelos que estén calibrados con el contenido que ellos tienen”, dijo.

Agregó que este acuerdo les ha abierto posibilidades con otros estudios con los que están incursionando en temas de “controlabilidad”, es decir, cómo el usuario maneja el modelo de Runway.

“Hoy existen otras empresas de investigación que hacen un trabajo similar, pero nuestra historia sobre cómo estamos desarrollando este tipo de tecnología destinado a un grupo de usuarios y cómo interactúan con esta tecnología, resuena muy bien con Hollywood y la industria creativa en general”, dijo.

Matamala afirmó que si bien el trabajo de Runway no llega a usuarios finales, se enteró de casos de uso por los medios de comunicación. Uno de ellos fue la película Everything Everywhere All at Once, cinta que en 2023 se adjudicó siete premios Oscar.

“Nos enteramos por la prensa que habían ocupado algunas de nuestras herramientas para la generación, edición y posproducción de algunas escenas”, contó.

Lo mismo ocurrió con la cantante Madonna, quien utilizó modelos de Runway para crear la parte visual de su gira. “Nos vamos enterando de a poco cómo está desbloqueando diferentes casos de uso que no los habíamos anticipado”, señaló.