Guy Sorman: “Hay tantos obstáculos en el camino de Trump, que las propuestas radicales difícilmente se aplicarán”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las grandes empresas serán un freno para la intención de imponer nuevos aranceles y la visión favorable del Ejército respecto a la OTAN impedirán que retire al país de ese organismo multilateral. Así ejemplificó el filósofo y economista francés, Guy Sorman, los obstáculos que enfrentará Donald Trump si es que decidiera realmente llevar a cabo el radical programa con el cual fue electo por segunda vez Presidente de Estados Unidos.

El pensador liberal, además, analizó en entrevista con DF la derrota demócrata, asegurando que el partido ha quedado en una posición que lo obliga a reinventarse.

“Después de esta derrota fantástica, tienen que reinventar por completo al Partido Demócrata”

- ¿A qué atribuye que los estadounidenses hayan optado tan categóricamente por Trump?

- En primer lugar, a muchas personas les gusta el cambio en todas partes y en todo momento y, Kamala Harris ya estuvo cuatro años con Biden, en cierto modo. Eso fue claramente rechazado.

La otra razón, que me parece más interesante, es que ahora todos los debates políticos y las elecciones son sobre la identidad. En el pasado el debate electoral era sobre izquierda versus derecha, ahora es más sobre identidad versus no identidad. Y Trump, en cierto modo, es una especie de icono de cierta identidad eterna de EEUU. El hombre blanco, el empresario, el tipo agresivo al que no le gustan las mujeres, los extranjeros, la gente de color… Eso representa cierta identidad estadounidense y las personas que votaron por él son personas a las que les gusta este EEUU blanco y eterno, que es un sueño, por supuesto. A ellos no les importó mucho lo que Trump dijera o no dijera, él es un icono.

Kamala Harris, en cierto modo, no entendió de qué se trataba la elección. No se trataba de programas, sino de la identidad del país. Ella representaba el otro lado, un EEUU no blanco, dominado por mujeres, personas queer y minorías. Eso ha sido claramente rechazado.

- ¿Cuál debiera ser entonces la reflexión demócrata ante su derrota?

- El problema con el Partido Demócrata es que no tienen una plataforma. El Partido Demócrata tiene una especie de adición a una democracia social al estilo europeo, que a los estadounidenses no les gusta tanto. Una adición a los derechos de las minorías en materia de aborto, transexualidad, etc. Así que el Partido Demócrata es una especie de combinación barroca de diversos intereses minoritarios, pero no tienen un mensaje más fuerte, que era el caso en el pasado, cuando era el partido del bienestar, de la igualdad. Ahora es un partido que está totalmente vacío.

Después de esta derrota fantástica, tienen que reinventar por completo al Partido Demócrata. También tienen que lidiar con la extrema izquierda o el progresismo, que ha sido claramente rechazado por los votantes de Trump y por la mayoría de los estadounidenses.

Trump 2.0

- ¿Podemos anticipar un Trump más radicalizado que aquel de su primera administración?

- No lo creo. Hay que distinguir entre el discurso muy radical de Trump para ser elegido y lo que realmente hará. Cuando fue Presidente la primera vez, prácticamente no hizo nada más que mirar televisión todo el día. Hay una contradicción en Trump, entre lo que dice en voz alta y lo que realmente hace. Básicamente, creo que hará muy poco.

Además, la mayoría de las propuestas radicales de su programa simplemente no funcionan. Por ejemplo, cuando dice que los aranceles traerán tanto dinero al Estado que se suprimirá el impuesto sobre la renta, es totalmente absurdo.

Hay otras propuestas como la de usar el Ejército para expulsar a los inmigrantes ilegales. Sin embargo, para eso primero hay que encontrar a esos 10 millones de inmigrantes ilegales. Es imposible localizarlos. Además, están protegidos por la ley y el Ejército nunca obedecerá órdenes ilegales.

Hay que recordar que EEUU es un Gobierno federal y los estados tienen enormes poderes, pudiendo bloquear una decisión federal. Hay tantos obstáculos en el camino de Trump, que las propuestas radicales difícilmente se aplicarán.

En asuntos exteriores, él dice que abandonará la OTAN, pero el Ejército estadounidense no está de acuerdo, porque la consideran esencial para la protección de los intereses del país. Por lo tanto, Trump no irá en contra de la OTAN, no irá en contra del Ejército.

Si volvemos a la economía y a los aranceles, si las grandes empresas estadounidenses le dicen a Trump: “Mira, tus aranceles son un obstáculo para nuestro desarrollo porque no podemos importar ni exportar”. ¿Trump se opondrá a las grandes empresas? Por supuesto que no.

Las grandes empresas serán un obstáculo para el proteccionismo. El Ejército será un obstáculo para el aislacionismo y así sucesivamente. Así que no creo que pueda ir muy lejos.

- ¿Qué rol podría jugar Elon Musk en este segundo Gobierno de Trump?

- Probablemente, Trump le pedirá que verifique la eficiencia de la administración, pero creo que Elon Musk se aburrirá muy rápidamente de este tipo de asuntos. Musk solo está interesado en desarrollar su propio negocio. Así que quiere tener libre acceso a la Casa Blanca y quiere tener apoyo a nivel mundial, pero no más que eso. Así que su influencia será extremadamente limitada.

En asuntos de desregulación Musk intervendrá, pero también lo harán las grandes empresas para detener cualquier tipo de regulación que pueda ser un obstáculo para sus negocios, principalmente en lo referido al cambio climático.