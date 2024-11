Los países que han recurrido a incentivos económicos para contrarrestar baja tasa de nacimientos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Suiza

Medida: El país nórdico ofrece hasta US$ 25 mil a quien se mude al pequeño pueblo de Albinen, con la posibilidad de obtener US$ 10 mil adicionales por cada hijo con el que se llegue o que nazca durante la estadía. Esta localidad ubicada en los Alpes Suizos se encuentra a tres horas en tren de Ginebra y está a 1.300 metros por sobre el nivel del mar.

Motivo: La medida nació en 2017, cuando la localidad tenía escasos 250 habitantes e incluso, según constataron medios locales, debieron cerrar la escuela por falta de alumnos. En Suiza, al igual que en muchos países, la alta densidad de población se concentra en las grandes ciudades, porque ahí se ubican las universidades y están las oportunidades laborales. Eso causa que al terminar sus estudios los jóvenes se muden a los centros urbanos en búsqueda de empleos y luego no regresen a sus pueblos natales. A esto se suma que Suiza tiene una tasa de nueve nacidos por cada 1.000 habitantes y el 20% de su población es mayor de 65 años.

Requisitos: Actualmente el formulario de postulación se encuentra disponible en la página de la municipalidad de Albinen y se debe cumplir los siguientes requisitos:

Ser menor de 45 años.

La compra, construcción o restauración de una propiedad por un monto equivalente a US$ 222 mil.

restauración de una propiedad por un monto equivalente a US$ 222 mil. Comprometerse a vivir al menos 10 años en el pueblo.

Tener nacionalidad suiza o ser extranjero con permiso de residencia tipo C (solo para miembros de la Unión Europea).

Corea del Sur

Medida: El distrito de Saha-gu, de Busan, realizará un evento para impulsar que se formen parejas y pagará US$ 720 a jóvenes que comiencen una relación romántica tras la actividad. Posteriormente, en caso de que la relación avance y se realice la tradicional reunión sang-gyeon-rye, donde se conocen ambas familias antes del matrimonio, se le pagará US$ 1.400 adicionales a la pareja. Si la unión se lleva a cabo, los jóvenes recibirán US$ 15 mil de regalo de bodas, además de un subsidio para su vivienda en el distrito por cinco años.

El evento empezó a desarrollarse en octubre y en caso de tener éxito, se realizará de manera anual.

Motivo: Corea es uno de los países que se encuentra más afectado en el mundo por el envejecimiento de su población y la caída de los nacimientos. Según datos del Banco Mundial, la tasa de natalidad del país asiático es de cinco por cada 1.000 habitantes, la segunda más baja del mundo. La tasa de fertilidad alcanzó 0,8 hijos por mujer, muy por debajo del promedio mundial de 1,7.

Esta situación crítica llevó incluso al Presidente Yoon Suk Yeol a plantear la creación de un ministerio dedicado a contrarrestar la baja natalidad del país. Es por esto que distritos como Busan han optado por implementar medidas que promuevan los matrimonios y los nacimientos.

Requisitos: El evento está enfocado para jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 23 y 43 años.

Trabajar o vivir en el distrito.

Estar soltero.

Tener nacionalidad coreana o extranjera.

Italia

Medida: En los últimos años Italia ha otorgado diversos incentivos para poblar lugares con menos de 2 mil habitantes, como casas a 1 euro para que sean restauradas, beneficios tributarios e incluso subsidios para la construcción o arriendo de viviendas en regiones poco pobladas. En julio de este año la región de la Toscana abrió una convocatoria para el programa “Residencia en la montaña”, que ofrecía entre US$ 10.500 y US$ 31.500 a quienes compraran una vivienda en los municipios de la región con menos de 5 mil habitantes.

Motivo: Al igual que en el caso de Suiza, la iniciativa surgió con el fin de rejuvenecer la población de los pueblos montañosos de la Toscana. En la región, la población joven se concentra en Florencia, Prato y Livorno. Según los datos del último censo de población en Italia, la edad media de los municipios de 1.000 a 5 mil habitantes de esta región es de casi 53 años, muy por sobre el promedio nacional de 46,4. Además, Italia es uno de los países del mundo con la población más envejecida, donde el 24% de sus habitantes es mayor a 65 años. En la Toscana hay 6,7 adultos mayores por cada niño, superando la proporción nacional de 5,6.

Requisitos: Para recibir el subsidio en la Toscana, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano italiano, de otro Estado de la Unión Europea o extracomunitario con permiso de residencia de 10 años.

Ser mayor de edad.

Emigrar desde un municipio italiano que no esté ubicado en una región montañosa.

Además, el valor solicitado de subsidio no puede superar el 50% del total de los gastos por la compra y/o remodelación de la vivienda.

Japón

Medida: Durante los últimos años las autoridades japonesas han informado de una serie de medidas para incentivar la natalidad del país y contrarrestar el creciente envejecimiento de su población. Entre ellas, en 2023 anunciaron un beneficio de US$ 7.500 por cada hijo a las familias jóvenes que se muden fuera de la capital, Tokio.

Motivo: La medida tiene dos objetivos, reducir la alta densidad de personas que tiene Tokio y rejuvenecer la población de los denominados “pueblos fantasma”. El 30% de la población de Japón es mayor a 65 años, siendo la más envejecida del mundo, con una esperanza de vida al nacer de 84 años.

A esto se le suma la baja tasa de natalidad del país, que es de seis por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas a nivel global. Por estos factores, Naciones Unidas estima que para 2050 la población total de Japón disminuirá en más de 15%.

Por otra parte, Tokio es una de las ciudades más pobladas del planeta con 37 millones de habitantes y donde se concentra gran parte de la población joven japonesa.

La sobrepoblación de la capital nipona ha causado un colapso habitacional, además de disparar los precios de las viviendas. Tanto así, que la mayoría de los jóvenes han optado por vivir en micro departamentos de 9 metros cuadrados con tal de estar en la zona céntrica de la ciudad a precios accesibles. El arriendo mensual de estos reducidos espacios va desde los US$ 340 a los US$ 630.