Antes de decisión de la mesa de la Convención, expresidente Lagos declina ceremonia de entrega del borrador de la Constitución

Mientras la mesa de la Convención aún se debate entre si invitar o no a los expresidentes de la República a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución, definición que tomarían esta tarde en una reunión para tal efecto, el expresidente Ricardo Lagos Escobar se adelantó a la decisión que tras esa cita adopten las autoridades de la Convención Constitucional.

En una carta de dos carillas y escasos seis párrafos, ingresada hoy a la oficina de partes de la Convención, el exmandatario refleja el interés que ha manifestado de colaborar en este proceso desde el inicio del trabajo de la Convención, detallando los temas en que ha participado y asegurando que ha seguido de cerca el proceso del organismo.

Pero hacia el final de la carta dirigida a la presidenta y el vicepresente de la Convención, Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, respectivamente, el expresidente aborda directamente el tema en debate, sosteniendo que “dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia de presentación del texto de la nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”.

Finalmente y por si lo anterior no hubiera quedado suficientemente claro, el exmandatario añade que, “por lo tanto, he decidido no participar en ña ceremonia de clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito”.

Tras lo cual se despide “con especial afecto!!”.