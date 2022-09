Champion de la Cumbre del Clima de la ONU busca expandir campañas al hemisferio sur

En 2020, el inglés Nigel Topping asumió como High Level Climate Action Champion de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), bajo la presidencia de Reino Unido. Su rol es impulsar a ciudades, regiones, instituciones, empresas e inversionistas a sumarse a la acción climática, para conectarlos con el trabajo de los gobiernos.

Topping viajó a Chile para participar en un foro previo a la próxima Cumbre del Clima (COP27) que se realizará entre el 6 y el 18 de noviembre en Egipto. En este contexto, comentó que las campañas globales -de mitigación y adaptación- iniciadas en 2021 junto a Gonzalo Muñoz -Champion chileno de la COP25- continuarán y se enfocarán en el hemisferio sur, con apoyo de Mahmoud Mohieldin, elegido en febrero como High Level Climate Action Champion de la COP27.

Hasta ahora, bajo el alero de los champions se han lanzado tres campañas de alcance global: Race to Zero en 2020, que busca que actores no gubernamentales se comprometan a la meta de cero emisiones a 2050; Race to Resilience en 2021, que apunta a implementar iniciativas para ayudar a las comunidades más vulnerables al cambio climático; y la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero (Gfanz), que nació el año pasado y se enfoca en reunir actores del sector financiero para acelerar la descarbonización.

Topping comentó que las campañas Race to Zero y Race to Resilience, pasan a una fase 2. “La primera etapa se centró en invitar a actores no estatales, y logramos reunir más de siete mil empresas. Ahora pasaremos a la acción y la implementación”, dijo.

Respecto de Gfanz, señaló que lograron convocar a 500 bancos e inversionistas y el plan es seguir sumando actores de este sector.

Hojas de ruta

Durante la campaña Race to Zero se lanzaron los “2030 Breakthroughs” en 2021, un conjunto de hojas de ruta para 30 sectores económicos, con el fin de cumplir el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global bajo el 1,5°C .

Topping destacó la industria del acero verde, donde a 2030 la meta es construir 100 plantas en el mundo. “Ya podemos ver 47 en alguna fase de planificación o construcción”, dijo.

Junto a Mohieldin, este año buscarán expandir estas hojas de ruta a la región africana, asiática y latinoamericana. Esto, ya que el hemisferio sur “es la región más afectada del mundo por el cambio climático”, afirmó Topping.

En la COP15 realizada en 2009 en Copenhague, los países industrializados se comprometieron a dar ayudas anuales por US$ 100.000 millones a los países en vías de desarrollo del hemisferio sur para luchar contra el cambio climático, la transición ecológica y la reducción de emisiones.

“No es suficiente con esa cantidad de recursos. Necesitamos alrededor US$ 2 billones (un millón de millones) cada año para financiar la transición energética y la transición climática, donde un 70% de esa cifra viene de fuentes privadas”, afirmó Topping.

El Champion adelantó que en la COP27 también lanzarán una nueva hoja de ruta para Race to Resilience, con foco en adaptación climática. “Queremos comenzar a ahondar más en adaptación y no solo en mitigación, para hacer más resiliente las vidas y los empleos de los 4 mil millones de personas vulnerables contra los cambios climáticos”, sostuvo Topping.

También dijo que recaudar capital para financiar los proyectos será “clave” para la puesta en práctica de las hojas de ruta. “Por eso estamos realizando estos foros en distintos países, que adoptan un enfoque holístico para acelerar el despliegue de financiamiento combinado con el gobierno, el sector público y privado, para financiar la transición y descarbonización”.

Sectores económicos

Topping comenta que, en general, las distintas industrias tienen “claro” que la disminución de las emisiones debe hacerse lo más rápido posible. “Todas las semanas vemos los daños que ya está produciendo el cambio climático, entonces la pregunta no es si hay que hacerlo o no, sino cómo y cuándo se debe hacer”.

Más aún, sostuvo que no debe hacerse una diferencia entre los países industrializados y en desarrollo en relación al tiempo en que debiesen alcanzar sus metas de carbono neutralidad.

“Los países emergentes no tienen por qué avanzar cinco o diez años más lento que los más desarrollados. Por ejemplo, en Chile la estrategia para las energías renovables e hidrógeno verde es más avanzada que en todo el mundo”, dijo Topping.

Dentro de las industrias que han tenido un avance más lento, afirmó que la del petróleo se ha quedado más atrás, aunque depende de cada compañía. “De todas formas, ya estamos en un punto de inflexión. No hay ningún sector que no tenga líderes que ya estén enfocados en la transición”.

Sobre Chile, Topping dijo que “tuvo un rol de líder súper importante como país del sur, para mostrar que todos tenemos que seguir la ciencia. Si no seguimos lo que dicen los datos científicos, terminaremos por destruir la economía”.