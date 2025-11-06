Click acá para ir directamente al contenido
Financiamiento, regulación y preparación comercial: las brechas de las biotecnológicas para internacionalizarse

Estudio de Endeavor Chile detectó las principales barreras de las biotech para llegar a otros mercados y propuso una hoja de ruta de cuatro pasos para lograrlo.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Pablo Torrejón presentó el estudio este jueves en Puerto Varas.</p>

