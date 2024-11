Nicolás Berman, socio de Kaszek: “Hay compañías hermosas en Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta semana Nicolás Berman arribó a Chile para participar en varios eventos de la Tech Week Santiaguina. Entre ellos, el EtM Day 2024, donde el socio de Kaszek, emblemática firma de venture capital (capital de riesgo para startups) argentina, expuso durante la primera jornada su experiencia dirigiendo este fondo que el año pasado estructuró dos nuevos vehículos de inversión por cerca de US$ 1.000 millones.

Durante la conversación, Berman destacó el avance del ecosistema chileno que también ha captado la atención de Kaszek con las inversiones hechas NotCo, Xepelin, Fintual y Phage Labs. “Hay compañías hermosas en Chile”, dijo.

El exVP de Mercado Libre destacó que es “extraordinario” el avance que ha habido en el país y lo comparó con 2011, año en el que empezaron a invertir.

“Veíamos a fundadores en su primera experiencia emprendiendo, como un veterinario que quería poner un e-commerce o alguien recién graduado. Hoy tienes a fundadores que vienen de su MBA en Stanford que antes se iban a trabajar a McKinsey y ahora vienen a emprender”, comentó.

También destacó que el ecosistema biotech chileno es “probablemente el más avanzado de Latinoamérica”.

Criterios de inversión

En su portafolio, Kaszek cuenta con más de 100 compañías, entre ellas, Nu (Nubank), Pedidos Ya, Kushki y Kavak. ¿Cómo han logrado entrar en estas grandes startups de la región? Berman dio tres claves.

La primera es el tamaño de la oportunidad. “No quiere decir que es la más importante, pero para que la matemática funcione, estamos medios forzados a invertir solamente en compañías que pueden ser muy grandes potencialmente”, dijo.

El siguiente punto, y el más importante para Berman, son las personas. “Un equipo excelente debería poder conseguir algo así (ser una compañía muy grande), pero nos dimos cuenta de que ser excelente no es suficiente”, afirmó y dijo que deben ser “extraordinarios para hacer cosas extraordinarias”.

La tercera clave es un acrónimo: BOB, o beauty of business (la belleza del negocio). “Quiere decir que cuando uno vea el negocio diga ‘qué lindo que es’, porque no tiene altos requerimientos de capital, buenas unidades económicas, pero en particular de capacidad del negocio de defender frente a potenciales competidores.

¿Por qué es importante esto? Berman explicó que si una startup va a buscar un mercado muy grande, “si no tienes como defenderlo termina siendo un mercado muy chiquitito porque se divide en varios actores”.

Cuestión de tiempo para el póximo Mercado Libre

Respecto del surgimiento de los “próximos Mercado Libre”, Berman dijo a DF que es cuestión de tiempo para que más compañías logren consolidarse en la región.

“Lo que hace falta es seguir en el camino que vamos, porque el mercado sigue adoptando tecnologías para ser más eficientes y vivir mejor. En nuestro portafolio tenemos varias que tenemos claro que serán tan grandes como estas”, dijo.

En tanto, acerca de la poca cantidad de exits y liquidez en la región dijo que más que preocuparse por este ámbito, lo que realmente importa es “construir, mejorar la vida de las personas y generar valor”.

Y añadió que "cuando uno está en ese camino, eventualmente ese valor se captura y se convierte en liquidez. No es algo que nos preocupe, obviamente es bueno que haya dinamismo, pero nos ocupa asegurarnos de que haya compañías que tengan el conocimiento, capital, equipos y las ganas para seguir desarrollando”, dijo.