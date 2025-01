Runway busca crear sistemas de IA que permitan “simular el mundo en su totalidad”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una visita exprés realiza por estos días a Chile el confundador de Runway, Alejandro Matamala (40 años, publicista), la que tiene como hito principal su participación en el Congreso Futuro 2025, donde hablará de inteligencia artificial (IA) generativa.

Junto al chileno Cristóbal Valenzuela y al griego Anastasis Germanidis fundó Runway en Estados Unidos, una startup unicornio-con una valorización US$ 1.500 millones- enfocada en la industria del entretenimiento y arte, que investiga y desarrolla herramientas con inteligencia artificial para generar videos e imágenes a partir de prompts (instrucciones de texto), con casos de uso en cine, marketing y arte.

Su agenda local partió el jueves pasado con Runway Meetups, el primer encuentro con la comunidad de usuarios que realiza en Chile, en las oficinas de la fintech Fintual.

En conversación con DF, Matamala comentó que desde siempre cultivó un interés por el arte, diseño y publicidad, pero también por el cine, los negocios y la tecnología, los que de alguna manera confluyen en Runway.

Previamente, tuvo dos emprendimientos y formó parte de la primera generación de chilenos de Start-Up Chile. El primero, lo define como un “Pinterest con e-commerce”, que fracasó por la baja penetración de las tarjetas de crédito en la región; y el segundo, un software para agendar horas con odontólogos a través de cupones de descuento.

Con Runway vino el éxito. Matamala señaló que 2024 estuvo marcado por varios hitos. Lanzaron su modelo más reciente de generación de videos y anunciaron el primero para generar imágenes.También estructuraron su primer fondo de venture capital por hasta US$ 10 millones, con el que “ya invertimos en 10 startups” y crearon un segundo vehículo de US$ 5 millones para financiar películas con IA.

“Hemos crecido un montón. Tenemos decenas de millones de usuarios y más del 80% de las empresas Fortune 500 utilizan nuestras herramientas”, afirmó.

El publicista comentó que en la charla “Ampliando los limites de la IA generativa”, que realizará en el Congreso Futuro este miércoles, abordará cómo utilizar la IA generativa para la imaginación y contar historias, cómo han escalado sus modelos y cómo se diferencian de la competencia.

- El título hace referencia a los límites de la IA generativa. ¿Cuáles son y cómo se podrían superar? ¿Está relacionado con una IA general?

- Son límites técnicos, como de escalar en tarjetas gráficas o en data, que cada año vemos cómo se van desbloqueando oportunidades.

Tenemos un foco muy diferente a otras empresas de investigación que quizás están pensando en una inteligencia artificial autónoma, en un súper ente capaz de resolver todos los problemas como un Dios. Nosotros diseñamos esto para las personas y estamos construyendo herramientas para que puedan ocuparlas. Esta idea de crear un súper ente nos parece un poco de ficción en cuanto a capacidades y quizás hay que entenderlo desde el punto de cómo se quiere posicionar una empresa en esta industria y hacia dónde quiere ir. Hay modelos que se venden como IA y no son tan inteligentes todavía. Estamos todavía en una fase muy temprana donde estos sistemas fallan y necesitan generalizar muchas más cosas para relacionar conceptos.

Simular el mundo

Uno de los desafíos que Runway se trazó es lograr generar modelos que entreguen mejores resultados finales. Por ejemplo, que permitan crear interacciones y respuestas que reflejen las leyes de la física y la gravedad en la simulación de mundos en la generación de videos.

-¿Cuáles son las nuevas líneas de investigación?

-Nuestras próximas líneas de investigación buscan mejorar el control de los modelos y crear sistemas para que puedan entender y simular el mundo. Para lograrlo, tenemos que dejar de pensar en entrenar estos modelos con la misma data que hemos venido haciéndolo y ampliarnos a otro tipo de data, la que puede estar generada por humanos, sensores o por experimentos científicos que permitan a estos modelos entender diferentes conceptos.

Necesitamos crear sistemas que entiendan el mundo en su totalidad para poder simularlo en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos que hemos creado hasta ahora si bien nos permiten generar resultados cortos y videos de ciertas acciones, han tenido que comprimir muchos conceptos del mundo real, como física o la gravedad, entonces fallan en muchas cosas que son fundamentales a la hora de contar una narrativa.

- ¿Y qué están haciendo para mejorar la usabilidad de sus modelos?

- Nuestro foco es buscar maneras de ofrecer mayor controlabilidad y precisión a la hora de generar contenido. Existen otras alternativas, que quizás pueden generar resultados muy impresionantes, pero si yo trabajo con un cineasta y esas generaciones no se pueden controlar, si no puedo decidir cómo un personaje se mueve o que los colores persistan en el tiempo, son resultados que no me sirven para nada.

Ahora estamos trabajando en varias maneras de poder controlar eso a través de mejores sistemas de prompting de texto o a través de input de imágenes. Lanzamos Act-1, un sistema que le dedicamos harto tiempo, para la controlabilidad de personajes, que es fundamental y lo hemos ido mejorando para controlar personas estáticas y en movimiento.

- ¿Cuándo va a ser posible generar una película de dos horas con IA?

- Creo que es algo que va a pasar este año. He hablado con usuarios que están trabajando en eso y me ha impresionado el resultado que están viendo y creando. Hoy nadie duda de eso, pero la pregunta es qué viene después.

- La próxima semana asume Donald Trump y lo acompañarán en cargos varias personas del mundo tecnológico, como el zar de IA y criptomonedas. ¿Cómo lo ven?

- Estamos todavía monitoreando y viendo de qué se va a tratar. Sabemos que va a revocar el mandato de Biden (de inteligencia artificial) y conocemos la posición que tiene Trump con respecto a las empresas de IA y a la regulaciones, pero nunca se sabe, especialmente con Trump.