Startup Colossal almacenará muestras de especies estadounidenses en peligro de extinción, un proyecto conocido como el "Arca de Noé de nuestros días"

El proyecto BioVault Colosal de la biotecnológica incluirá muestras congeladas y secuenciadas genómicamente de más de 2.300 tipos de plantas y animales, como el lobo más amenazado del mundo, el pez cachorro o los mieleros, aves hawaianas.

El lobo más amenazado del mundo ; el pez cachorro de colores brillantes y del tamaño de un nudillo ; las aves hawaianas conocidas como mieleros . Este es el tipo de especies en riesgo que la empresa emergente de desextinción Colossal Biosciences probablemente incluirá en una nueva iniciativa de genómica y biobanco con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

El llamado BioVault Colosal tendrá como objetivo incluir muestras congeladas y secuenciadas genómicamente de más de 2300 tipos de plantas y animales protegidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción para crear lo que la empresa emergente describe como un "arca de Noé moderna".

“Se prevé que podríamos perder hasta la mitad de la biodiversidad en los próximos 25 años”, afirma Ben Lamm, director ejecutivo de Colossal. “Si bien la conservación moderna funciona, no lo hace al mismo ritmo que estamos erradicando especies y transformando el planeta”.

Con una valoración superior a US$ los 10 mil millones, Colossal, con sede en Dallas, es conocida por sus llamativas propuestas para revivir animales extintos como el mamut lanudo y el dodo.

Actualmente colabora en la creación de biobancos en todo el mundo para servir como reserva genética. El primero de estos proyectos, una iniciativa de US$ 60 millones con los Emiratos Árabes Unidos, se anunció a principios de este año.

Mientras tanto, se espera que el proyecto estadounidense cueste decenas de millones de dólares y será financiado por Colossal. La compañía trabajará con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. para determinar qué especies priorizar, comenzando por las más amenazadas, según Matt James, director de bienestar animal de Colossal.

Esta colaboración ayudará al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos a comprender cómo estas herramientas pueden complementar otras estrategias de conservación y ayudar a las especies amenazadas, declaró el director de la agencia, Brian Nesvik, en un comunicado.

Si bien existen otros depósitos de muestras criopreservadas similares, como el Frozen Zoo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance , Colossal afirma que lo que diferencia a su biobóveda son sus ambiciones de preservar múltiples muestras de cada especie y su enfoque en la secuenciación genómica, entre otras cosas.

Según la empresa, los datos genómicos de la iniciativa también estarán disponibles de forma gratuita para científicos y conservacionistas a través de repositorios de acceso abierto, y los investigadores podrán acceder a muestras de las especies con las que trabajan, de forma similar a una biblioteca.

La biobóveda también podría facilitar los objetivos de desextinción de Colossal en el futuro, al preservar las células vivas necesarias para la clonación. Para especies extintas como el lobo gigante , el mamut y el dodo, Colossal ha tenido que recurrir a recursos como especímenes de museo en sus intentos por reconstruir genomas y convertirlos en especies vivas. «Pasa de ser fácil a ser difícil y costoso», afirma Lamm.

Si bien los esfuerzos por crear bancos genéticos están "terriblemente infrafinanciados", Stuart Pimm, catedrático de conservación de la Universidad de Duke, teme que iniciativas como esta no aborden las acciones humanas que a menudo son las causas subyacentes de la extinción.

“Lo que esto sugiere es que podemos destruir la naturaleza”, dice Pimm, “y los héroes de Colossal salvarán el día y mantendrán la naturaleza viva en un tubo de ensayo”.