Chile se posiciona entre los 10 países con mejor Gobierno Digital en ranking de la OCDE
El país escaló 23 puestos en un año y se ubicó en el lugar 10 en el ranking que evalúa el avance en transformación digital del Estado de los integrantes del organismo internacional. Encabezan la lista Corea, Australia y Portugal.
Por primera vez Chile integra el cuadro de honor del ranking Gobierno Digital (DGI, por su sigla en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ubicarse en el décimo lugar, escalando 23 puestos desde la última medición de 2025, posicionándose como el primer país de Latinoamérica en la lista.
El ranking evalúa los avances en transformación digital de los 42 estados que integran el organismo internacional, que en esta ocasión fue liderado por Corea, seguido de Australia y Portugal.
Índice de Gobierno Digital por país 2025
Fuente: Índice de Gobierno Digital y de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables © OCDE 2026
El DGI evalúa la madurez de la transformación digital de los gobiernos a partir de datos recopilados durante el primer semestre de 2025 y abarca políticas e iniciativas desarrolladas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 en función de seis dimensiones: diseño centrado en el usuario, la adopción de un enfoque de gobernanza de datos, la digitalización desde la base (digital-by-design), la apertura y transparencia, la proactividad y la aplicación de un enfoque holístico (o todo el gobierno).
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda este resultado “no solo es un indicador del éxito de las políticas y estrategias implementadas en los últimos años, sino que también posiciona al Chile como uno de los países miembros de la OCDE con el mayor progreso en el ranking”.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner señaló que “este logro subraya el compromiso del Estado chileno con la modernización y la provisión de servicios públicos digitales eficientes y centrados en los requerimientos de las personas y su experiencia usuaria”.
Agregó que esta estrategia se potenció con el traspaso Secretaría de Gobierno Digital desde Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) al Ministerio de Hacienda, “lo que ha permitido generar un ecosistema de modernización del Estado, que incluye a la Secretaría de Modernización y al Laboratorio de Gobierno, pues trabajan en conjunto para extender la economía digital para generar mayor confianza en las instituciones”, consigna el comunicado.
