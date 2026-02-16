DF Lab Opinión /El agotamiento de proveedores tecnológicos

"Cuando la infraestructura tecnológica se vuelve una piedra de tope, limita el crecimiento y, lo más grave, pone un techo al valor que las organizaciones pueden generar para sus propios clientes".

Durante décadas, la industria financiera aceptó como “normal” un modelo tecnológico que hoy muestra un evidente agotamiento: transformaciones que se extienden por años, capas de consultoría cada vez más pesadas y luego el inicio de ciclos de actualizaciones interminables que, lejos de habilitar el negocio, terminan restándole foco.

El efecto es más profundo que un sobrecosto o un dolor operativo. Cuando la infraestructura tecnológica se vuelve una piedra de tope, limita el crecimiento y, lo más grave, pone un techo al valor que las organizaciones pueden generar para sus propios clientes. Para evitar nuevos proyectos, muchas entidades compensan con procesos manuales: más fricción, más ineficiencia y más riesgo operacional.

Pareciera que no hay alternativa. Que así funciona la industria. Pero vale la pena preguntarse: ¿realmente tiene que ser así?

El problema no es la falta de tecnología, sino una combinación de cultura y modelo de negocio.

Una parte se explica por historia. Mucha de la infraestructura que hoy soporta la operación de bancos, aseguradoras y grandes corporaciones fue diseñada bajo las restricciones de los años 80 y 90: plataformas rígidas, altamente personalizadas y difíciles de evolucionar. En ese contexto, el valor se capturaba como proyecto: largo, a medida, dependiente de especialistas externos.

Pero con el tiempo, lo histórico se volvió cultural. “Mejor no tocarlo si funciona” pasó de ser prudencia a convertirse en doctrina, incluso cuando ese “funciona” implica dependencia estructural, tiempos de cambio incompatibles con el negocio y costos que se renuevan sin fin.

El contexto, sin embargo, cambió.

Hoy el cambio es la regla: mercados dinámicos, exigencias regulatorias crecientes, nuevas expectativas de clientes y una presión constante por eficiencia y control. En ese entorno, operar con ciclos de actualización infinitos no solo es caro: es estratégicamente riesgoso.

Por eso, es momento de redefinir el rol de la infraestructura tecnológica en la industria financiera.

La infraestructura crítica no puede seguir tratándose como un proyecto episódico, sino como un servicio vivo: integración rápida, evolución continua y mejoras permanentes que no interrumpan la operación. Menos “gran upgrade” y más progreso incremental. Menos dependencia de consultorías interminables y más plataformas diseñadas para cambiar sin trauma.

Romper con el modelo histórico no significa sacrificar robustez, seguridad o control. Significa diseñar con una premisa distinta: asumir el cambio como condición base, no como excepción.

La industria financiera —y sus proveedores de infraestructura tecnológica— tiene hoy una oportunidad y una responsabilidad: dejar atrás prácticas que ya no responden a las necesidades reales de sus clientes. El futuro no está en quién ofrece el proyecto más grande, sino en quién logra liberar a las organizaciones de ellos.