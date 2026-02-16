DF Lab Opinión /El agotamiento de proveedores tecnológicos
"Cuando la infraestructura tecnológica se vuelve una piedra de tope, limita el crecimiento y, lo más grave, pone un techo al valor que las organizaciones pueden generar para sus propios clientes".
Noticias destacadas
Durante décadas, la industria financiera aceptó como “normal” un modelo tecnológico que hoy muestra un evidente agotamiento: transformaciones que se extienden por años, capas de consultoría cada vez más pesadas y luego el inicio de ciclos de actualizaciones interminables que, lejos de habilitar el negocio, terminan restándole foco.
El efecto es más profundo que un sobrecosto o un dolor operativo. Cuando la infraestructura tecnológica se vuelve una piedra de tope, limita el crecimiento y, lo más grave, pone un techo al valor que las organizaciones pueden generar para sus propios clientes. Para evitar nuevos proyectos, muchas entidades compensan con procesos manuales: más fricción, más ineficiencia y más riesgo operacional.
Pareciera que no hay alternativa. Que así funciona la industria. Pero vale la pena preguntarse: ¿realmente tiene que ser así?
El problema no es la falta de tecnología, sino una combinación de cultura y modelo de negocio.
Una parte se explica por historia. Mucha de la infraestructura que hoy soporta la operación de bancos, aseguradoras y grandes corporaciones fue diseñada bajo las restricciones de los años 80 y 90: plataformas rígidas, altamente personalizadas y difíciles de evolucionar. En ese contexto, el valor se capturaba como proyecto: largo, a medida, dependiente de especialistas externos.
Pero con el tiempo, lo histórico se volvió cultural. “Mejor no tocarlo si funciona” pasó de ser prudencia a convertirse en doctrina, incluso cuando ese “funciona” implica dependencia estructural, tiempos de cambio incompatibles con el negocio y costos que se renuevan sin fin.
El contexto, sin embargo, cambió.
Hoy el cambio es la regla: mercados dinámicos, exigencias regulatorias crecientes, nuevas expectativas de clientes y una presión constante por eficiencia y control. En ese entorno, operar con ciclos de actualización infinitos no solo es caro: es estratégicamente riesgoso.
Por eso, es momento de redefinir el rol de la infraestructura tecnológica en la industria financiera.
La infraestructura crítica no puede seguir tratándose como un proyecto episódico, sino como un servicio vivo: integración rápida, evolución continua y mejoras permanentes que no interrumpan la operación. Menos “gran upgrade” y más progreso incremental. Menos dependencia de consultorías interminables y más plataformas diseñadas para cambiar sin trauma.
Romper con el modelo histórico no significa sacrificar robustez, seguridad o control. Significa diseñar con una premisa distinta: asumir el cambio como condición base, no como excepción.
La industria financiera —y sus proveedores de infraestructura tecnológica— tiene hoy una oportunidad y una responsabilidad: dejar atrás prácticas que ya no responden a las necesidades reales de sus clientes. El futuro no está en quién ofrece el proyecto más grande, sino en quién logra liberar a las organizaciones de ellos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: Fiscalía decide reapertura de investigación con foco en pericias a factoring, fondos y celular de Daniel Sauer
Durante una audiencia, el Ministerio Público anunció que acogió parcialmente parte de las diligencias solicitadas por las defensas tras la acusación formal presentada a finales de enero.
Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
La firma diseña, desarrolla y fabrica aeronaves no tripuladas y soluciones robóticas para minería, agricultura y aplicaciones en seguridad. Este año busca ampliar la capacidad de sus drones y llegar a nuevas industrias.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete