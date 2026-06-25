La expansión de los data centers en Chile impulsa la demanda por talento especializado y nuevos perfiles laborales

Se requerirán profesionales y técnicos en ciberseguridad, automatización, eficiencia energética e IA y otros especializados como operadores de infraestructura crítica, de conectividad física y de sala de centros de datos.

Hoy, según datos de Chile Data Centers, hay 37 centros de datos operativos, una capacidad instalada de 258 MW, y otros 15 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Citando a GPS Property, la gerenta general del gremio, Natalia López, indicó que ocho nuevos proyectos estratégicos aportarán cerca de 367 MW de capacidad adicional, “más que duplicando” la infraestructura instalada y movilizando inversiones por hasta US$ 12 mil millones.

La expansión de estos espacios que almacenan y procesan datos, digitalizan la economía y permiten el avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), impulsará la demanda por técnicos, operadores e ingenieros “capacitados para diseñar, construir y operar infraestructura digital crítica”, dijo López.

Explicó que algunos centros de datos operan con equipos de varias decenas de trabajadores, mientras que los de mayor escala emplean a más de un centenar de personas entre ingenieros, técnicos y especialistas, además de “una importante” red de contratistas y servicios asociados que se requieren para su construcción y operación permanente.

Juan Claudio Escobar, Vertebral Chile. Luz María García, ACTI. Natalia López, Chile Data Centers.

Los nuevos perfiles laborales

En febrero pasado, el gobierno anterior y Chile Valora presentaron tres nuevos perfiles para la industria de centros de datos, que contaron con la validación técnica de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), Chile Data Centers y Claro Empresas.

Estos perfiles laborales permitirán garantizar la continuidad operativa de estas infraestructuras: operador de conectividad física –encargado de la instalación, mantenimiento y cableado estructurado de redes y fibra óptica-; operador de infraestructura crítica -responsable de los sistemas eléctricos, climatización y gestión térmica-; y operador de sala -a cargo del soporte físico de los equipos informáticos y de la continuidad operativa del piso blanco, donde está el equipamiento tecnológico.

La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, que detectó brechas de capital humano especializado y la falta de estándares formales de competencia, en un escenario de crecimiento de este tipo de infraestructura.

La gerenta general de la ACTI, Luz María García, dijo que la demanda “no se agota en estos tres perfiles” y que la evolución de la industria exigirá avanzar hacia nuevas capacidades vinculadas a ciberseguridad, automatización, monitoreo avanzado, eficiencia energética, mantenimiento especializado y “operación de entornos más integrados con servicios de nube e IA”.

Avances en formación

En el ámbito formativo, el presidente de la Asociación de Centros de Formación Técnica Estatales de Chile (Cftech), Adrián Pereira, dijo que, si bien los CFT Estatales no cuentan con carreras específicas para esta industria, han fortalecido la formación en seguridad informática, automatización, mantenimiento industrial y proyectos eléctricos, “que responden a los criterios de seguridad de los data centers”.

En tanto, el director ejecutivo del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral Chile), Juan Claudio Escobar, afirmó que varias de sus 23 instituciones socias ya incorporan laboratorios especializados, alianzas con firmas tecnológicas, además de contenidos en operación de centros de datos, monitoreo inteligente, continuidad operacional y eficiencia energética, entre otros.

Por ejemplo, Inacap inauguró el año pasado un Centro Didáctico de Procesamiento de Datos para formar estudiantes en áreas como TI, ciberseguridad y telecomunicaciones mediante simulaciones de operación de centros de datos. A su vez, en abril, el Duoc UC anunció junto a Google la implementación del futuro Data Center Lab que formará a más de 2 mil estudiantes y 50 docentes con tecnologías inmersivas para recrear procesos reales de instalación, operación y mantenimiento.

En base al último informe de titulados del sistema de educación superior publicado por el servicio de información de educación superior (SIES) del Ministerio de Educación, Escobar señaló que durante 2025 se titularon 1.550 estudiantes de CFT y 7.698 de institutos profesionales en carreras del área TIC.

Agregó que carreras atingentes a esta industria, como Ingeniería en Computación e Informática e Ingeniería Industrial, aumentaron sus titulaciones en 78,3% y 65,7%, respectivamente frente a 2024, mientras que el número de titulados de Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial creció un 30,1% el año pasado.

Avances Plan Nacional de Data Centers