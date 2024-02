Alibaba lidera enorme ronda de financiamiento para la startup de inteligencia artificial china que quiere igualar a OpenAI y Google

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Alibaba Group Holding Ltd. encabezó la ronda de financiamiento individual más grande para una startup de inteligencia artificial (IA) china, lo último en una serie de inversiones significativas que sugieren que la empresa de comercio electrónico está nuevamente desplegando capital en la búsqueda de crecimiento.

Alibaba se une a Tencent Holdings Ltd. y pares de Silicon Valley como Microsoft Corp. en realizar grandes apuestas en IA generativa, la tecnología que alimenta a ChatGPT. Encabezó una ronda de financiamiento de US$ 1.000 millones en Moonshot AI con el patrocinador existente Monolith Management, aumentando la valoración de la firma de un año a unos US$ 2.500 millones, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo.

Se unieron a patrocinadores anteriores, incluido el brazo de inversión del gigante de entrega de alimentos Meituan, Long-Z, y Hongshan, antes Sequoia China, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas al discutir una transacción privada.

Fundada en marzo de 2023, Moonshot AI es una de las startups más conocidas que desarrolla IA generativa en China, con la esperanza de llegar a igualar OpenAI y Google. Lanzó su chatbot Kimi al público en noviembre pasado y desde entonces ha lanzado una plataforma para que los desarrolladores construyan aplicaciones de IA sobre su modelo. Su valoración fue de solo US$ 300 millones cuando aseguró financiamiento inicial.

Moonshot AI declinó hacer comentarios sobre los detalles de recaudación de fondos de la empresa, que fueron reportados por primera vez por medios locales, incluido 36kr. Monolith confirmó su participación en la última ronda, sin detalles. Los representantes de Alibaba no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Nuevas inversiones

Los nuevos jefes de Alibaba, Joseph Tsai y Eddie Wu, se han comprometido a revitalizar una empresa en declive golpeada por dos años de escrutinio regulatorio y una recesión económica. Están impulsando nuevas inversiones en tecnologías innovadoras como la IA, al mismo tiempo que orquestan una división compleja que traerá líneas de negocio desde la nube hasta la logística al frente. Tsai ha dicho que la unidad de nube ahora alberga la mitad de las empresas de IA generativa de China y sirve aproximadamente al 80% de las empresas tecnológicas del país.

Pero están ingresando a un campo que está cada vez más concurrido, ya que las firmas de capital de riesgo y los líderes tecnológicos invierten miles de millones en entrenar y desarrollar servicios de IA, reflejando una ola de actividad en todo Silicon Valley y Europa. Otras startups de IA chinas que están recaudando cantidades significativas de inversores incluyen a Baichuan y Zhipu.

Esto a pesar de las preocupaciones persistentes sobre las sanciones estadounidenses, que prohíben a las empresas chinas comprar los chips más potentes de Nvidia Corp. utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Washington ha dirigido sus esfuerzos contra la IA de China porque la tecnología tiene aplicaciones geopolíticas y militares, complicando aún más una relación ya tensa.

Anteriormente, Alibaba se unió a una ronda de más de US$ 300 millones para Zhipu en 2023 junto con su rival de toda la vida, Tencent. La compañía está tratando de revitalizar el negocio de la nube e integrar la IA y su modelo interno, Tongyi Qianwen, en un negocio expansivo que también abarca el entretenimiento.