Transformación Digital

Más de 1.000 puestos de trabajo ofrecerá feria virtual para recién egresados de carreras tecnológicas

La primera feria laboral tecnológica “Sin Juniors, no hay Seniors”, organizada por Fundación Mujeres On IT, Desafío Latam y Get on Board, se realizará en forma telemática y gratuita entre 3 y 5 de mayo de 2022.

La feria ofrecerá diversos empleos relacionados con programación. Compartir