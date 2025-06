Estos son los datos que hay que mirar con atención en la primaria oficialista

Cristóbal Huneeus, socio y director de Data Science en Unholster: “La participación y el voto metropolitano serán claves”

1. La costumbre de ir a votar, ¿jugará a favor?

La primaria del domingo, con voto voluntario, será una novedad después de cuatro elecciones con voto obligatorio (plebiscito de salida 2022, constituyentes 2023, plebiscito de salida 2023 y municipales 2024). Mucha gente debe tener poca claridad sobre si la votación es obligatoria o voluntaria. Si la participación es alta -digamos que votan más de 2 millones de personas, igual que en la primaria de izquierda de 2013, con 2.142.070 votos válidamente emitidos para los candidatos de Nueva Mayoría- seguramente sea, en parte, porque la gente creyó que el voto era obligatorio.

2. El FA, PC y Socialismo Democrático juntos por primera vez

Será la primera vez que participe un solo bloque político desde que se instauró el sistema de elecciones primarias en 2012. La derecha no inscribió un pacto para esta elección y las tres fuerzas de izquierda: Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC) y socialismo democrático, se enfrentarán por primera vez en una elección de este tipo. En la primaria del 2013 el FA no existía y en las dos siguientes, 2017 y 2021, el socialismo democrático no compitió.

3. ¿Récord de participación? Poco probable

Dado que el voto es voluntario, el resultado dependerá, en gran medida, de cuántos chilenos ejerzan su derecho. La encuesta Panel Ciudadano habló el 13 de junio de una participación del 26%, es decir, 4 millones de votantes. Si están en lo cierto, sería un récord de participación en primarias. En 2021 fue un 21,4% y en 2013, la más alta, participaron un 22,6% de los inscritos.

En las elecciones con voto obligatorio, la cantidad de gente que consultó sus datos en el Servel fue un muy buen predictor de participación. En 2022, a 10 días del plebiscito de salida, 13.018.358 chilenos habían consultado sus datos. El día de la elección votaron 13.028.739.



En las municipales y regionales de 2024, a 10 días de los comicios, más de 10 millones ya habían revisado su local de votación. Terminaron participando más de 13 millones de personas. El miércoles 25 de junio el Servel informó que 7.985.582 chilenos han entrado a consulta.servel.cl, ¿cuántos irán a votar? Si lo hacen 7,9 millones, sería una participación de un 51%, más alta que la de la primera vuelta presidencial del 2021, por lo que es un escenario muy poco probable.

4. Los jóvenes: cuántos y quiénes votan

En las primarias de 2013, el 11% de los electores fueron personas entre 20 y 29 años, mientras que en 2021 cerca de 1 de cada 5 votantes (19%) tenía esa edad. Para la primera vuelta presidencial de ese año, el porcentaje se redujo levemente a un 17%. El aumento de los jóvenes entre los votantes es en gran parte obra del Frente Amplio y así lo reflejó su importancia en el triunfo de Gabriel Boric en 2021. Durante la campaña de las primarias 2025, Jeannette Jara ha buscado disputarle ese electorado a Gonzalo Winter. Si la carta del Frente Amplio obtiene un mal resultado este domingo, será, en parte, porque perdió fuerza entre los jóvenes.

5. Proyecciones vs apuestas

Si consideramos los votos recibidos por cada partido político en las elecciones de concejales 2021 y 2024 para proyectar los resultados de las primarias, en función de los partidos que apoyan cada candidatura, Carolina Tohá superaría a Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet por mayoría absoluta. En 2021, entre los votos de los partidos que apoyan algún candidato en estas primarias (3,3 millones), los que apoyan a Tohá (PPD, PS, PR, DC y PL) obtuvieron el 60,8%.



En 2024, sumaron el 55,5% de los 4,2 millones de votos. Es decir, si la participación se repitiera, lo lógico sería que Tohá fuera la candidata de Unidad por Chile en noviembre de este año. Ahora bien, si un menor número de chilenos acude a las urnas, como ha ocurrido en las primarias anteriores, el escenario es muy distinto. Si los resultados del domingo contradicen esta evidencia, será porque el candidato tuvo un efecto mucho más grande que los partidos que lo apoyan.

Más allá de las encuestas, están las apuestas. A diferencia de una simple pregunta ante la que una persona puede responder una cosa y después votar otra, en el mercado de las apuestas y predicciones, hay dinero en juego. En el mercado de predicciones estadounidense PolyMarket, también apuestan sobre las elecciones presidenciales de Chile y desde el 20 de junio, Jeannette Jara tiene más posibilidades de llegar a La Moneda que Carolina Tohá. Según datos del 26 de junio, con US$ 2,3 millones apostados, la candidata del PC tenía un 19% de probabilidades versus un 7% para Tohá.

6. El voto territorial: no habrá triunfo sin ganar en la RM

En la última primaria (2021), la participación de la izquierda fue más alta en la Región Metropolitana que en cualquier otra, con un 16%. Gabriel Boric y Daniel Jadue consiguieron 919.870 votos en esta región. Es decir, más de la mitad de los votos de izquierda (52,5%) fueron en la Metropolitana. La importancia de esta región hace que sean claves los sufragios en sus comunas más grandes.



Gonzalo Winter debería tener buen resultado en comunas como Maipú y Peñalolén, donde el alcalde es del Frente Amplio, y en Ñuñoa, que tuvo una alcaldesa del mismo partido hasta octubre de 2024. Jeannette Jara, por su lado, debería contar con gran apoyo en Puente Alto (su alcalde, Matías Toledo, la apoyó públicamente), además de Recoleta, Lo Espejo y Santiago, que tienen o tuvieron recientemente un alcalde del PC. A su vez, Carolina Tohá debería triunfar en Renca, Quinta Normal y San Bernardo, con alcaldes de un partido que apoya su candidatura, y Providencia, además de las tres comunas del barrio alto.

7. ¿Nuevos candidatos por el centro o por la izquierda?

A diferencia de 2021, después de estas primarias habrá más candidatos en la centroizquierda, independiente de cuál sea el resultado del domingo. Si gana Jeannette Jara, es muy probable que más de algún candidato postule a captar los votos del centro. Probablemente sea Alberto Undurraga, quien sólo necesita el apoyo de su partido. Por otro lado, si gana Carolina Tohá, aparecerán más candidatos en la izquierda, pues sienten que la candidata socialdemócrata no los representa. Del que más se habla es Rodrigo Mundaca, actual gobernador reelecto de la región de Valparaíso y cercano al Frente Amplio. A diferencia de Undurraga, Mundaca sí tendría que juntar firmas para ser candidato.

8. El futuro del PC

Independientemente de quién sea elegido este domingo como candidato de Unidad por Chile, si Jeannette Jara obtiene más votos que Jadue en 2021 (693.862) se convertirá en la candidata comunista más votada. Esto le daría a ella y su sector un fuerte impulso para competir por dirigir al Partido Comunista. Los intentos del actual presidente del partido, Lautaro Carmona, por incorporar a Daniel Jadue a la campaña de Jara, apuntan, entre otras cosas, a romper esa narrativa.

Max Colodro, sociólogo, analista político, académico de la UAI: “Mientras menos votantes haya, más categórico va a ser el triunfo de Jeannette Jara”

1. Participación

En mi opinión, en las primarias del oficialismo participará menos gente que en los procesos anteriores. Hay menos ambiente y el deterioro del Gobierno y sus altos niveles de desaprobación pasarán también la cuenta. Veo difícil llegar al millón de votos. Y creo que los partidos le van a echar la culpa de eso al mal momento del Gobierno, que además de niveles de desaprobación que llevan mucho tiempo sobre el 60%, y de aprobación en torno al 30% en promedio, enfrenta una desafección con los resultados de su gestión.

Creo que los primeros que van a participar el domingo son los militantes de los partidos, el sector más politizado del oficialismo, funcionarios públicos que ven de alguna manera el riesgo de perder la elección a fin de año. La gran duda que hay en esta primaria es si los sectores más independientes, más moderados, más apolíticos, con más distancia frente a lo público, van a participar de manera significativa o no.

El resultado va a estar muy definido por la cantidad de votantes. Mientras menos votantes haya, más categórico va a ser el triunfo de Jeannette Jara.

2. Jara vs. Tohá

Hace unas semanas era improbable que Carolina Tohá pudiera perder la primaria. Hoy eso ha cambiado: su candidatura se estancó y ha arremetido con fuerza Jeannette Jara, lo que se ha constatado en las encuestas. De no haber cambio en esa tendencia, debiera imponerse la candidata comunista. Tohá ha hecho una mala campaña. Le ha hablado sólo al votante interesado en política y más racional. Ha faltado empatía y conexión emocional con el mundo popular.



Además, es muy difícil tener credibilidad para tomar distancia de un Gobierno del cual se ha sido una de las principales autoridades hasta hace sólo unos meses. Jara, en cambio, es empática, cercana y ha mostrado una sorprendente capacidad para conectar con el sentido común y las urgencias de la gente. Además, tiene la fortuna de que esta primaria se da en el mejor momento de su tendencia al crecimiento.



Entre otras cosas, según he conversado con especialistas en encuestas, porque ha habido un trasvase muy importante de gente joven de izquierda que estaba apoyando a Gonzalo Winter (FA) y que ahora apoyan a Jara: ven en ella la alternativa de izquierda para derrotar a Tohá. Respecto de esta última, veo difícil que a estas alturas pueda remontar, salvo que se dé una sorpresa y esté ocurriendo algo que no estamos observando todavía y no se ha expresado en las encuestas.

3. Socialismo Democrático

Si Tohá termina perdiendo esta primaria, va a ser una debacle histórica para el Socialismo Democrático y va a ser la confirmación de que esta apuesta por gobernar con los comunistas, tomada a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, terminó siendo una decisión que comprometió finalmente el sentido de lo que representaba el Socialismo Democrático y la centro izquierda en Chile. Es una crisis que a mi juicio viene alimentándose y profundizándose desde el comienzo de ese gobierno de Bachelet y que de alguna manera se acrecienta a partir del estallido social, cuando el PS y el PPD no logran tomar distancia de lo que fue el octubrismo y tener una mirada crítica. Si este domingo se confirma la derrota de Tohá, va a ser el punto culminante de ese deterioro y falta de identidad de este sector.

4. EL PC

La relación de tensiones y diferencias entre el PC y Jeannette Jara se va a profundizar a partir del lunes si ella termina siendo la candidata del oficialismo. ¿Por qué? Porque va a haber, por un lado, el objetivo de ampliar la base de apoyo, de tratar de mover hacia arriba el techo de respaldo que tiene una eventual candidata comunista; y por otro lado, el PC va a tratar de hegemonizar y de controlar esa candidatura para que no se le escape de las manos. A pesar de que el PC es un partido pragmático y entiende que va a tener que flexibilizar posiciones para integrar a otros sectores con el objetivo de ganar finalmente la elección de fin de año.

5. Síndrome Landerretche

En todo caso, creo que la gran dificultad de Jara si gana las primarias será más bien cómo atraer y evitar la fuga de los votos de centro y de centro izquierda, un poco lo que hoy representan el Síndrome Landerretche; es decir, sectores de centro izquierda y de izquierda que no están disponibles hoy día al menos para votar por una candidata comunista. ¿Qué va a hacer ella para tratar de que esa fuga no se produzca o se minimice al máximo? Tiene que haber un diseño político y comunicacional para enfrentar ese fenómeno.

6. El factor Winter

Creo que Gonzalo Winter va a quedar muy debilitado este domingo, con una carga muy importante que es haber sido el representante del partido de la nueva generación de la izquierda y del Presidente de la República, y haber quedado en una posición muy desmedrada. Eso va a ser un golpe fuerte para la imagen, identidad y proyecto del Frente Amplio y también para el liderazgo del Presidente Boric.



Coincido con algo que le escuché el otro día a Pepe Auth: que el liderazgo de Winter y el despliegue de su campaña no logró cruzar el umbral mínimo de credibilidad en lo que es el discurso, las propuestas, para poder tener algo sólido y consistente. Creo que en eso ha sido probablemente el candidato más débil de los cuatro, creo que incluso Jaime Mulet ha sido mucho más sólido en diagnóstico y propuestas.

7. Polarización

Estas primarias del oficialismo son el espejo de lo que también ocurre en el mundo opositor: se debilitan los sectores más moderados y se refuerzan las posiciones más radicales y con entidad más nítida. De algún modo, este fenómeno confirma que la polarización sigue siendo uno de los ejes principales del proceso político que atraviesa la sociedad chilena hace más de una década.

8. Las derechas

Creo que un eventual triunfo de Jara va a reforzar la lógica de la polarización. El efecto de eso en las derechas, tiene dos lecturas. Una, que ese triunfo le permite a Evelyn Matthei avanzar y tener más opciones de conquistar votos en el mundo del centro y del mundo moderado.



Ahí el gran desafío va a depender de la calidad de su campaña y de su proyección hacia esos sectores, y poder conquistar votos que eventualmente va a ir dejando en el camino el oficialismo producto de competir con una candidatura comunista. Pero si uno mira la literatura comparada, lo que muestra es que cuando se da un fenómeno de polarización en un sector, éste se reproduce como un juego de espejos en el otro lado.



Y en ese sentido, tiendo a pensar que la proyección de los próximos cuatro o cinco meses de campaña va a tender a ser más bien favorable a José Antonio Kast, salvo que Matthei haga un giro en su campaña, porque hasta ahora ha hecho una mala campaña. ¿Y Johannes Kaiser? A él sinceramente lo veo fuera de combate, ya que ese sector está hoy en una lógica de apostar a la candidatura que tiene más posibilidades de ganarle a Matthei en la derecha, y esa candidatura actualmente es la de Kast.