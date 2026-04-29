Colombiana Simetrik se suma a programa para startups Start Path de Mastercard

Con ello, la compañía podrá acceder a la red global de Mastercard, recibirá mentoría estratégica y oportunidades de co-innovación diseñadas para impulsar el crecimiento comercial y el desarrollo de productos.

Simetrik, la plataforma AI-native de control de operaciones financieras de origen colombiano, anunció su integración en Mastercard Start Path, el programa global de vinculación de la compañía con startups que se encarga de apoyar a firmas en más de 60 países.

Según lo informado por la firma, Simetrik pasará a formar parte de Corporate Solutions, donde tendrá la oportunidad de colaborar con Mastercard para llevar la conciliación automatizada y los controles financieros a emisores, adquirentes y fintechs que operan en ecosistemas de pagos de alto volumen y de alta complejidad.

Bajo ese contexto, a través de Start Path, Simetrik podrá acceder a la red global de Mastercard, recibirá mentoría estratégica y oportunidades de co-innovación diseñadas para impulsar el crecimiento comercial y el desarrollo de productos.

Santiago Gómez, cofundador y COO de la compañía, señaló que "los pagos digitales escalaron rápido. El back office no. Los equipos de finanzas de los bancos y procesadores de pagos más grandes del mundo siguen conciliando manualmente, persiguiendo excepciones y construyendo controles que nunca deberían haber tenido que construir ellos mismos. Simetrik existe para cerrar esa brecha".

"Nuestra visión es ser la plataforma AI-native para las operaciones financieras globales, dándole a cada participante de la cadena de pagos, desde fintechs y bancos hasta adquirentes y emisores plena confianza en cada transacción, de principio a fin", agregó.

Para las instituciones financieras, proveedores de pagos y fintechs que actualmente usan o están evaluando Simetrik, la selección en Mastercard Start Path tendrá implicaciones prácticas en áreas como: templates preconfigurado y en producción en semanas; validación de terceros para entidades reguladas; integraciones pre-validadas para infraestructura de pagos; y acceso directo al ecosistema de Mastercard.



