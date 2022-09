Banco Central dice que programa de intervención ha ayudado al funcionamiento del mercado y reduce montos de venta de dólares

El Consejo del Banco Central indicó este viernes que estima que el programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares, previsto hasta el 30 de septiembre, ha logrado hasta la fecha el objetivo de ayudar al adecuado funcionamiento del mercado cambiario, facilitando el ajuste de la economía y los mercados financieros a las condiciones externas e internas.

"Congruente con ello, se informa que desde el 12 de septiembre de 2022 se reducirán las ventas de dólares spot desde un monto diario de US$ 125 millones a un monto diario de US$ 50 millones, manteniendo tanto la renovación del stock de forwards vigente, equivalente a US$ 10.000 millones, como las operaciones de FX swap semanales", dijo en un comunicado.

"El Consejo continuará monitoreando las condiciones de mercado, comunicando semanalmente eventuales modificaciones adicionales a estas medidas", agregó.