Economía hace ajustes a proyecto de mujeres en directorios ad portas de su presentación

En las próximas semanas el proyecto “Más mujeres en directorios” por fin ingresaría al Congreso. Así lo adelanta la subsecretaria de Economía, Javiera Peteresen, quien explica que se han aplicado ciertos cambios a la iniciativa, que sigue teniendo como norte que en seis años el 40% de las directoras de cada empresa fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sean mujeres.

A mediados de octubre, el titular de la cartera, Nicolás Grau, había anunciado que al término de ese mes la iniciativa entraría a la Cámara de Diputadas y Diputados, y que sería discutida primero por la comisión de Mujer. Los plazos se postergaron por la agenda legislativa del propio Gobierno -los énfasis han estado en dos reformas clave: previsional y tributaria-, pero el diseño para su tramitación se mantiene, y Petersen afirma que “el proyecto se va a partir discutiendo este año”.

“El diseño que vamos a presentar tiene una fórmula mixta de cumplimiento gradual”, explica la autoridad, y acota que se complementa el sistema de cuotas sugeridas -comply or explain, cumple o explica- con el de cuotas requeridas.

Lo que cambió respecto al diseño original es que el modelo comply or explain -impulsado por organizaciones de la sociedad civil, como ChileMujeres- ahora se implementará desde el primer al sexto año -en dos tramos- y no solo en los primeros tres. Con esto se busca que, si una empresa no llega al porcentaje recomendado, deberá explicar por qué no logró la meta, pero sin una sanción asociada.

Ahora, entonces, desde que la ley entre en vigencia hasta el tercer año se implementará el referido modelo, manteniendo la cuota sugerida de un 20% de directoras. Y, en los siguientes tres años también se aplicará la figura -algo que cambia desde el diseño original- pero la recomendación aumentará a un 40%.

En esos seis años, las sociedades anónimas abiertas y especiales que no alcancen la sugerencia deberán explicar a la CMF por qué no lo hicieron, pero solo cuando renueven su directorio.

Desde el sexto año en adelante se mantendrá la cuota requerida de un 40%, y las firmas que no la alcancen, deberán volver a elegir a su directorio a modo de sanción, como ya estaba contemplado.

“Un diseño más limpio”

La subsecretaria comenta que el cambio se dio mientras conversaron con las empresas, pero también porque se fueron convenciendo de que era “un diseño más limpio”. “Lo que nosotros habíamos propuesto originalmente tenía un período de vacancia sin comply or explain formal que no hacía mucho sentido”, dice, y agrega que “es bueno que los años antes de que se implemente el sistema de cuotas requeridas haya ya una cuota sugerida de un 40%”.

La autoridad recalca que, con los cambios, “hay una gradualidad en ese sistema y ya desde el sexto año en adelante las empresas debiesen estar listas para poder estar dentro del sistema de cuota requerida”.

Al año pasado solo el 12,7% eran mujeres en los directorios de empresas que informan a la CMF, según el Ministerio de la Mujer y ChileMujeres, lejos del 28% que promedian las grandes empresas en la OCDE.