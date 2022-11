Asia concentra el 77,9% de las exportaciones mineras de Chile, seguida por Estados Unidos

El sector minero alcanzó 58,8% de las exportaciones chilenas a septiembre de 2022, totalizando US$ 43.051 millones. Esto implicó una caída de 2,9% respecto de igual período de 2021, según los antecedentes publicados este miércoles por el Banco Central.

Por destinos, Asia concentra 77,9% de participación en los envíos mineros, seguido por Estados Unidos con 7,9%, la Unión Europea con 6,4%, los países del Aladi (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) con 4,2% y el resto del mundo con 3,6%.

Entre enero y septiembre de 2022, los envíos de minerales metálicos representaron 83,7% de los embarques mineros. Entre ellos, el cobre representa 90,1% de los envíos de este subsector, por un valor de US$ 32.467 millones, lo que implicó una disminución de 16,4% respecto del período enero-septiembre de 2021. Concentrados y cátodos tienen una participación de 50,8% y 42,2%, respectivamente, en el total de cobre exportado.

Asia fue el principal destino del cobre en el período enero-septiembre de 2022, concentrando 78,8% de los envíos, con US$ 25.588 millones, lo que representó una caída de 9,5% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Siguieron en importancia Estados Unidos recibiendo embarques por US$ 2.786 millones, que significaron un descenso de 41,7%.

Los principales compradores del metal rojo durante los primeros nueve meses de 2022 fueron China, con una participación de 55,5% del total, seguida por Japón con 9,0%, Estados Unidos con 8,6%, y Corea del Sur con 7,6%.

Exportación de oro

En los primeros tres trimestres de 2022, la exportación de oro llegó a US$ 587 millones, lo que implicó una caída de 3,1% en relación con igual lapso del año anterior, y representó 1,4% de los embarques de productos metálicos.

Durante los primeros nueve meses del año, la exportación de oro se concentró en oro metálico, con envíos por US$ 558 millones que representaron 94,9% del total exportado. El resto de las exportaciones fueron realizadas en la forma de mineral de oro.

Los principales destinos del oro en el período enero-septiembre de 2022 fueron Suiza y Estados Unidos, con participaciones de 86,1% y 7,1%, respectivamente

Exportación de plata

En los tres primeros trimestres de 2022, los embarques de plata llegaron a US$ 271 millones, lo que representó 0,8% de las exportaciones de la minería metálica, y significó una disminución de 14,4%, respecto de igual período del año 2021.

La plata en bruto sin alear fue el principal producto exportado en el lapso enero-septiembre de 2022, con envíos por un valor de US$ 203 millones y una participación 74,9%. Fue seguida por la plata en bruto aleada con exportaciones por US$ 67 millones, equivalentes a 24,7% del total de plata exportada.

Los principales compradores de plata durante los nueve primeros meses de 2022 fueron Estados Unidos y Suiza, con participaciones de 67,2% y 32,1%, respectivamente.

Minerales no metálicos

En los primeros tres trimestres de 2022, los productos de la minería no metálica registraron exportaciones por US$ 7.028 millones, lo que implicó un aumento de 433,2% respecto de igual período del año anterior.

Los principales minerales no metálicos exportados fueron carbonato de litio, yodo y sal. En el período enero-septiembre 2022, el carbonato de litio lideró las exportaciones con envíos por US$ 5.816 millones, que significó un aumento de 841,9%. Fue seguido por el yodo con US$ 784 millones y la sal con US$ 118 millones, lo que comparado con el mismo período del año anterior representó crecimientos de 83,1% y 25,4%, respectivamente.

En este período, el principal destino de los minerales no metálicos fue Asia con una participación de 82,9%. Le siguió la Unión Europea con 8,0%.

Durante el mismo período, el carbonato de litio fue exportado principalmente a Asia, que recibió 94,2% de los embarques. En tanto que el yodo fue importado principalmente por Asia (37,3%) y la Unión Europea (36,6%). Por último, la sal tuvo como principales destinos a Estados Unidos (54,9%) y Aladi (37,1%).