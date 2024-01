Chile se prepara para sacarle punta a su oferta exportadora: agregados comerciales suben la apuesta por servicios

Durante los primeros días de esta semana se congregaron en Santiago 29 agregados comerciales y agrícolas de Chile en los principales mercados del planeta, en el encuentro Enexpro “Diversificando negocios con el mundo”, organizado por ProChile, en el cual concretarán reuniones con empresas y asociaciones gremiales del sector exportador.

Cuatro de los agregados -de China, Europa, Estados Unidos y Brasil- dan sus balances acerca de lo que significó 2023 para las exportaciones chilenas y lo que esperan para este año.

Fortalecimiento de los servicios, reactivación en sectores claves y nuevas oportunidades son algunas de las proyecciones que ven para el mundo exportador chileno.

Brasil: consolidar los productos emblemáticos en el mercado latinoamericano

Estados Unidos: continuar desarrollando posicionamiento como un socio estratégico

El intercambio comercial entre Estados Unidos y Chile a noviembre fue de US$ 32.784 millones, con exportaciones por US$ 8.990 millones, en las que destacaron las relacionadas con pesca y acuicultura, por US$ 2.870 millones; el sector agropecuario, con US$ 2.106 millones; y manufacturas, con

US$ 1.751 millones.

“La oportunidad para Chile radica en continuar desarrollando su posicionamiento como un socio estratégico y confiable, líder en Latinoamérica y con empresas que impulsan el comercio sostenible e inclusivo como parte de su centro”, expone la directora comercial de ProChile en Miami, Claudia Serrer. Destaca que los productos del mar han crecido 55% desde 2020 llegando a US$ 1.800 millones y que EEUU se ha consolidado como el principal mercado en consumo de vino. “Además, el sector de servicios y las empresas de base tecnológica mantienen un interés creciente del mercado en sectores con soluciones innovadoras como biotecnología y salud, gestión sostenible del agua, agricultura sostenible, energías limpias, entre otros”, dice.

Señala que si bien el país es el principal destino de las exportaciones chilenas no cobre, aún presenta una serie de nuevos frentes para las firmas chilenas.

“Los Ángeles, la ciudad más importante de la costa oeste, sigue siendo muy relevante para el escalamiento de startups y para economías creativas; Nueva York, centro financiero, presenta oportunidades para innovación alimentaria, vinos de nicho y diseño; y Miami, la puerta de entrada para empresas chilenas a Estados Unidos, se perfila como un Hub de innovación y tecnología para aquellas empresas que buscan escalar sus negocios e iniciar operaciones en el mercado norteamericano”, indica.