Costos del transporte marítimo alcanzan su nivel más alto en casi dos años en medio de la incertidumbre geopolítica
El aumento responde a la escasez de espacio y alzas de tarifas.
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Una nueva arista se suma a la tensión económica global, marcada por los vaivenes del conflicto en Medio Oriente que han afectado el precio del petróleo. Esta vez, es el transporte marítimo el que muestra alarmas, con un encarecimiento sostenido en el precio de las rutas que cruzan el océano Pacífico.
Según consignó Frutas de Chile, principal gremio exportador frutícola del país, la variación fue medida por el índice de contenedores de Drewry, principal indicador para el sector logístico, que registra la variación del costo de transporte de contenedores de 40 pies (una de las medidas estándar de la industria).
La escalada en los precios operativos se debe a una combinación de factores relativos al temor de los importadores a los retrasos o costos imprevistos, debido a la tensionada situación geopolítica.
Esto a su vez, ha generado que los agentes de comercio estén adelantando sus compras habituales, como método de protección ante posibles cambios en los aranceles y de los incrementos de precios en los combustibles para los navíos.
Las cifras
En concreto, el reporte del índice de Drewry registró un incremento en promedio del 5% en la última semana, que sitúa en US$ 4.166 el transporte por contenedor. Con la reciente alza, el índice compuesto alcanzó su punto más alto desde septiembre de 2024.
Además, el índice consignó que la ruta transpacífica está siendo la más afectada, consignando un alza del 6% en fletes entre Shanghái hacia Nueva York, alcanzando en torno a US$ 7.149.
En tanto, los trayectos desde la misma ciudad asiática a Los Ángeles (EEUU) experimentaron una subida aún mayor, alcalizando los US$ 5.750 por contenedor, lo que reflejó un 12% de alza.
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