En medio de la guerra comercial, la minería, alimentos y servicios impulsan las exportaciones chilenas en los primeros cuatro meses del año

Durante los cuatro primeros meses de 2025, las exportaciones de bienes y servicios anotaron alzas de 5,8% y 26,6% respectivamente, según el Informe Mensual que elabora la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Comerciales (Subrei) con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

A lo largo del período enero-abril de 2025, las exportaciones de bienes escalaron hasta los US$ 36.004 millones, el mayor valor para un período similar desde que existen registros.

“Vemos que a pesar de la incertidumbre que existe en el panorama internacional, las exportaciones del país vuelven a crecer en la mayoría de los sectores, con alzas en los envíos de la minería, la industria, los servicios y alimentos”, destacó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Por sector, en dicho periodo los envíos de la minería registraron un alza de 6,8%, alcanzando los US$ 19.298 millones, de la mano del dinamismo que exhiben los embarques de cobre, que sumaron operaciones por US$ 16.940 millones (8,6%). También mostraron alzas los embarques de oro (83,5%) y de concentrado de molibdeno (45%), que compensaron la caída de los envíos de carbonato de litio (-43%).

El sector frutícola, en tanto, anotó embarques al exterior por US$ 4.820 millones, presentando un incremento del 1,7% con respecto a igual período del año anterior y representando el 13,4% de las exportaciones totales del país. Además de las cerezas frescas, otros envíos frutícolas que sustentan el dinamismo del sector en la actual temporada son las manzanas, kiwis, paltas, avellanas, almendras, zarzaparrillas, cranberries, higos y limones.

La industria de alimentos acumuló envíos por US$ 4.675 millones en el lapso, lo que representa un aumento del 11,4% en comparación a los cuatro primeros meses de 2024. Resaltaron las exportaciones de salmones, truchas, jurel congelado, carne de ave, arándanos congelados, entre otros alimentos.

Por otro lado, el reporte revela que los despachos al exterior de vinos contabilizaron retornos por US$ 491 millones, exhibiendo una contracción del 4,1% frente a igual período del año previo. Este descenso fue explicado por las menores ventas al mundo de vinos a granel.

En el caso de la manufactura forestal, esta totalizó embarques al exterior por US$ 2.147 millones en el período, equivalentes a un crecimiento interanual de 0,8%. Y la industria metalmecánica y maquinarias acumuló exportaciones por US$ 844 millones, superando en 19% a los montos de enero-abril de 2024.

Registro histórico en servicios

Entre enero y abril de este año, las exportaciones de servicios ascendieron a US$ 1.137 millones, lo que significó un alza de un 26,6% en relación con el mismo periodo del año pasado.

La Subrei destacó que es la primera vez que las prestaciones de servicios al exterior superan la barrera de los US$ 1.000 millones en tan solo los cuatro primeros meses de un año.

En el lapso, los principales cinco servicios exportados -que representan un 42% de los envíos- fueron los de asesoría en gestión administrativa de empresas (US$ 128,7 millones), servicios cloud (US$ 118 millones), mantenimiento y reparación de aparatos aéreos (US$ 102 millones), asesoría en marketing (US$ 76 millones) y apoyo técnico en computación e informática vía internet (US$ 51 millones).