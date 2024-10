Exportaciones suben en septiembre e importaciones de bienes de capital se recuperan por primera vez en 23 meses

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, en septiembre las exportaciones mostraron un leve crecimiento y marcaron una variación positiva por tercer mes consecutivo, mientras que las importaciones continuaron a la baja. En tanto, el saldo comercial concluyó con US$ 1.816 millones -mejor que lo anticipado por el mercado- con un incremento de 104,9%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Según lo informado, los envíos al exterior durante el noveno mes del año fueron por un total de US$ 7.853 millones, traducidos en un aumento de 8,7% frente a septiembre de 2023. Estos fueron impulsados por el sector de la minería, que creció 13,7% en el mismo tramo y alcanzó a US$ 5.004 millones. Explicados por el cobre, que marcó envíos por US$ 4.551 millones y un aumento de 21,1%, los concentrados tuvieron un alza de 31,6% y los cátodos de 1,6%.

Por su parte, el litio totalizó una caída de 46,3%, traducido en exportaciones por US$ 138 millones.

El sector agropecuario-silvícola y pesquero también anotó números azules y sus envíos al exterior subieron 28,4%, respecto al mismo periodo del año anterior, significando US$ 346 millones en septiembre.

De este, las exportaciones de frutas crecieron 27,5% por US$ 295 millones. Destacando el desempeño de las manzanas, pera, kiwi y palta.

No obstante, las ventas del rubro industrial marcaron una leve baja de 2,2% en el periodo para situarse en US$ 2.503 millones, arrastrando descensos de 4% en los alimentos, pero un alza de 6,4% en bebidas y tabaco.

Recuperación de bienes de capital

Continuando con la tendencia de agosto, las importaciones volvieron a arrojar números rojos durante septiembre con una caída de 4,8% frente al mismo mes del año pasado, para posicionarse en compras desde el exterior por US$ 6.037 millones.

Los bienes de consumo marcaron adquisiciones desde fuera por US$ 1.873 millones, anotando un alza de 4,3%. Impactados por un aumento de 11,3% de los durables, destacando alzas en celulares, computadores y automóviles.

Al igual que un crecimiento moderado de 2,3% de los semi durables, con resultados positivos tanto en vestuario como calzado.

Por su parte, las importaciones de bienes intermedios cayeron 10,8% y fueron por US$ 3.245 millones. De estos, marcaron una baja de 27,6% los productos energéticos, con caídas en las internaciones de gas natural licuado, diésel, carbón mineral y petróleo.

Al contrario, los bienes de capital -que dan señales de lo que podría estar ocurriendo con la inversión en el país- rompieron con 23 meses de bajas y en septiembre marcaron un leve incremento de 2,7%, respecto al mismo mes de 2023, y resultando en adquisiciones desde el exterior por US$ 1.433 millones.

El resultado positivo estuvo explicado por alza de 2.312,1% en compras de otros vehículos de carga y de 7,3% de buses.