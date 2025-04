Marcel anticipa pronto un “paquete de fortalecimiento” al comercio exterior para amortiguar efectos de la guerra arancelaria

El ministro de Hacienda sostuvo que en los diversos contactos sostenidos con autoridades de EEUU queda claro que “Chile no califica dentro de ninguno de los temas en que la administración Trump ha expresado preocupación para justificar el aumento de aranceles”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso en un seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), sobre las opciones de Chile frente a la guerra comercial, oportunidad en que confirmó que en las próximas semanas el Gobierno dará a conocer un paquete de medidas para apoyar al sector exportador.

"Para reducir la incertidumbre de los exportadores chilenos, estamos buscando la manera de apoyar en los mercados de destino en todos los procesos de vinculación con los clientes, y en los próximos días vamos a dar a conocer un paquete de fortalecimiento de promoción del comercio de las exportaciones chilenas”, dijo el secretario de Estado.

El ministro destacó las fortalezas de Chile en medio del complejo contexto internacional, mencionando que “los mercados bursátiles son un termómetro de las expectativas económicas y que el IPSA acumula un crecimiento de 19% en lo que va del año”, dentro de las mayores alzas globales “mientras que el S&P 500 registra una caída de aproximadamente 7% en el mismo período”.

Manifestó que “no tenemos una economía quebrada, tenemos una economía con fortalezas que tiene que sacar provecho a sus mecanismos de amortiguación de shocks externos y para eso se requiere una estrategia de largo plazo que hemos impulsado”, mencionando las instancias de trabajo con el sector privado y la estrategia de los siete pilares.

Marcel planteó que “tenemos la ventaja de tener un TLC con Estados Unidos que nos da un referente en materia de aranceles y una institucionalidad en que podemos conducir nuestro diálogo”.

Inversiones en Chile

Recordó que la semana pasada “estuve en reunión con el Departamento del Tesoro, ahí había dos preocupaciones sobre minerales críticos y la estructura productiva en Chile e influencia de otros países, particularmente de China” y que “en el caso de las inversiones en Chile tenemos una base bien diversificada con Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón entre los principales inversionistas; y China está más bajo, porque en parte acá no se negocian las inversiones extranjeras, somos un país abierto”.

"En estos diversos contactos sostenidos, queda claro que Chile no califica dentro de ninguno de los temas en que la administración Trump ha expresado preocupación (déficit comercial, competencia desleal, competencia con productos locales, vulnerabilidad y presiones externas) para justificar el aumento de aranceles”, manifestó la autoridad.

Marcel señaló que además EEUU “también se beneficia de Chile, porque si bien somos un país chico, somos importantes en algunos mercados, como para la industria manufacturera de Estados Unidos, que es la más invocada para justificar las medidas de protección”.

Las recetas de los economistas para enfrentar la guerra

Desde no abanderarse por un lado hasta diversificar los mercados. Estas fueron algunas de las recetas que presentaron el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, la presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman para enfrentar la guerra comercial.

“Yo creo que con la posición entre China y Estados Unidos, tenemos que pasar piola, lo peor que podría pasar sería abanderarse”, afirmó Corbo. Desde su punto de vista, después de los 90 días de pausa que anunció EEUU en la aplicación de las tarifas, “los costos van a empezar a verse con fuerza”

El economista llamó a trabajar dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene Chile con Estados Unidos, ya que “dentro de nuestro acuerdo tenemos problemas que ha identificado Estados Unidos que tenemos que hacernos cargo”. Entre esos reconoció los temas relacionados a patentes de semillas y propiedad intelectual.

Con todo, Corbo llamó a “cuidar las relaciones”. Y en esa línea se sumó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien recalcó que “en esta batalla hay que mantenerse lo más neutral posible, porque tenemos a dos de nuestros principales socios comerciales”.

“Como país pequeño y abierto, hay que analizar qué podemos hacer y ver si es que vamos a negociar, qué vamos a entregar y qué oportunidades se pueden abrir en este proceso”, agregó la timonel de la CPC. Sin embargo, advirtió que “la opción de no hacer nada no es opción” y así, valoró que Cancillería haya abierto los espacios de diálogo para enfrentar la guerra comercial.

Para Andrea Tokman, el panorama es similar. Explicó que el mundo enfrenta una “reconfiguración profunda del comercio internacional” y que en ese sentido, lo comercial ya no se puede separar de lo geopolítico. “Las reglas tradicionales mediante las cuales estábamos acostumbrados se están reescribiendo”, explicó la economista y agregó que Chile es un país muy vulnerable a este cambio internacional y que “en términos de la negociación, creo que no es conveniente apurarse, no veo necesidad de que nos acerquemos a la olla caliente”.