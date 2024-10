Ministro de Agricultura destaca oportunidades para fortalecer las exportaciones agrícolas a Brasil

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Para profundizar lazos comerciales, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto a una delegación de autoridades y empresarios chilenos está participando en la primera edición de la Chile Week Brasil 2024, que se realiza en la ciudad de Sao Paulo, durante esta semana.

“Brasil es nuestro tercer socio comercial. Nuestros productos van masivamente a China, masivamente a Norteamérica, y luego a Brasil, que allí compite con Japón y con la Unión Europea”, comentó el secretario de Estado.

Según informó la cartera, los principales alimentos que Chile exporta a Brasil son salmón y trucha con US$ 631 millones (+12,1%), manzanas frescas con US$ 82 millones (+110,7%), vino tinto embotellado, mezclas con US$ 58 millones (+49,2%), aceite de oliva con US$ 35 millones (+115,4%) y ciruelas frescas con US$ 27 millones (+42%).