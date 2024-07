Pese a todo, China sigue a la cabeza de los socios comerciales de Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A mayo de este año, las exportaciones chilenas acumularon envíos por US$ 41.683 millones FOB, lo que da cuenta de una baja de 2,8% en comparación al mismo periodo del año anterior, indica el último reporte de comercio exterior elaborado por el Servicio Nacional de Aduanas.

De acuerdo a las cifras, en los primeros cinco meses del año se registraron envíos mineros al extranjero por US$ 23.762 millones, sin embargo estos fueron 2,6% más bajos que en 2023. Misma tendencia se dio con las exportaciones no mineras, que cayeron 4,7% y representaron US$ 16.472 millones. Al contrario, las exportaciones de servicios calificados por Aduanas aumentaron 37,5% y contabilizaron US$ 1.164 millones.

No obstante, en cuanto a los destinos líderes de los envíos internacionales, China sigue posicionándose como el principal socio comercial de nuestro país, con el 38,9% del total de la participación. Acorde al servicio, al quinto mes del 2024 acumula envíos por US$ 16.210 millones, una leve alza de 1,6% respecto al mismo periodo del año pasado.

Le siguen Estados Unidos, con 14,5% y que en el mismo ejercicio tuvo un descenso de 16,6% con envíos por US$ 6.027 millones; después Corea del Sur, con 5,3% del total y contabilizando US$ 2.215 millones, traducidos en una caída de 26,5%.

De los productos mineros exportados, se mantiene a la cabeza el cobre y sus concentrados, que en los primeros cinco meses del año totalizaron US$ 11.163 millones y un incremento de 21,4%. Por su parte, el litio registró envíos por US$ 1.557 millones y una baja por 48%.

En cuanto a productos exportados no mineros, en los primeros cinco meses del año se mantuvieron los salmones y truchas con ventas por US$ 2.696 millones, pero marcando un descenso por 3,6% en relación al mismo periodo del año anterior. Le siguieron las cerezas que tuvieron un alza de 17,7% en 12 meses y marcaron envíos por US$ 2.146 millones, después la celulosa (US$ 1.291 millones y 8,9%) y uvas (US$ 1.019 millones y 9,6%).

Importaciones caen

En el caso de las importaciones, a mayo totalizaron US$ 32.209 millones y significaron una baja por 4,1% en comparación a 12 meses.

Por tipo de operación, los combustibles y lubricantes minerales también tuvieron una baja por 5,2% y totalizaron US$ 6.910 millones; mientras que los no combustibles también tuvieron una caída por 3,8% y se tradujeron en adquisiciones por US$ 25.299 millones.

En cuanto a destino, China también mantiene liderazgo como país de origen, totalizando el 22,3% de la participación y con compras por US$ 7.183 millones, significando un alza de 3,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Después le siguen Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania.

Los productos no combustibles que anotaron mayores bajas en los primeros cinco meses del año son los vehículos automóviles para el transporte de personas, con adquisiciones por US$ 1.308 millones, traducidos en retroceso de 13,4%; mismo desempeño que vehículos automóviles para el transporte de mercancías, que totalizaron US$ 990 millones y una baja de 20,5%; y el resto de maquinarias, aparatos y sus partes, con US$ 4.139 millones y merma de 5%.

En tanto, entre los que tuvieron una variación positiva están las prendas de vestir y accesorios aumentaron 3,5% y totalizaron US$ 1.009 millones y los celulares también marcaron un alza de 6,8%, alcanzando las adquisiciones por US$ 699 millones.