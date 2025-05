Matías Walker y Cuenta Pública: "El Gobierno tiene que soltar el freno de mano de la economía"

A sólo días del mensaje presidencial, el senador y vicepresidente de Demócratas Matías Walker señala que “me parece bien que el Gobierno haya aplicado una cierta dosis de pragmatismo, de entender que al votar por Gabriel Boric, la ciudadanía no apostó a una refundación del país, sino que simplemente estimó que Gabriel Boric era mejor alternativa en segunda vuelta que José Antonio Kast”.

De cara a la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el senador y vicepresidente de Demócratas Matías Walker, analiza el escenario en que el mandatario pisará el Congreso Pleno, en Valparaíso.

El parlamentario señala que la evaluación “gira en torno al grado de cumplimiento del programa, de las promesas, y algunos sitúan ese porcentaje en un 38%, otros en una cifra superior; yo creo que eso no es lo más importante, sino hacer un análisis global de este Gobierno, que cambió su propuesta refundacional, fuertemente marcada por el proyecto constitucional del año 2022, por el cual se la jugó y que por el peso de las circunstancias, me refiero al 62% de rechazo que tuvo esa propuesta, el Gobierno enfrentó el resultado con una dosis mayor de pragmatismo, con un cambio de gabinete importante, donde probablemente lo más simbólico fue el cambio de Izkia Siches por Carolina Tohá y, bueno, tuvo que ceder en muchas de sus promesas de campaña. ¡Y, en buena hora!".

En este sentido, Walker tiene la convicción de que “el hecho más simbólico fue el acuerdo de pensiones”, donde la actual administración “pasó del eslogan no más AFP que tuvo que abandonar e rápidamente por un acuerdo más pragmático que aumentaba la cotización previsional”.

Pero, en esta conversación con DF, aborda otros temas, como la cerrera presidencial y sobre qué tan real es la posibilidad de que su partido llegue a la primera vuelta presidencial, de la mano de su candidata, senadora Ximena Rincón.

-¿No es bueno que un Gobierno cambie de opinión cuando se está equivocando?

-No estoy haciendo un juicio de valor. Obviamente, me parece bien que el Gobierno haya aplicado una cierta dosis de pragmatismo, de entender que al votar por Gabriel Boric, la ciudadanía no apostó a una refundación del país, sino que simplemente estimó que Gabriel Boric era mejor alternativa en segunda vuelta que José Antonio Kast. De hecho, la votación de Boric en primera vuelta fue inferior al 25%. El Gobierno se dio cuenta también que en el Congreso donde en el Senado hay una cierta mayoría de oposición debía imprimir esa dosis de pragmatismo, con el objeto de sacar adelante la agenda legislativa.

-Entonces, ¿cuál es su preocupación?

-Que así como el Gobierno priorizó la agenda de seguridad, no ha priorizado la agenda de reactivación económica. Ha costado mucho avanzar en el proyecto de permisos sectoriales. El ministro Grau dijo en el Chile Day, en Nueva York, que se va a votar el proyecto en menos de cuatro semanas. Ha costado mucho avanzar en la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental. Tenemos un cuello de botella enorme con proyectos de inversión por miles de millones de dólares esperando aprobación ambiental. Mi región, que es una región minera con un potencial de crecimiento muy grande, donde tuvimos una cifra de desempleo 9,2%, veo con preocupación que la agenda de reactivación económica ha estado estancada.

-¿A qué se debería que la agenda de reactivación haya quedada estancada? ¿Si había partido con harto vuelo?

-Creo que al ministro Grau le faltó flexibilidad para entender que los silencios administrativos eran importantes; que, en muchos casos, había que confiar en la buena fe de los emprendedores y dar lugar a las declaraciones juradas. Bueno, finalmente el Gobierno cedió en eso. Y lo mismo en la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental… ¿Queremos realmente un proyecto que logre que se cumplan los estándares ambientales, pero que al mismo tiempo, los plazos sean más expeditos, que podamos darle certeza a los inversionistas de que, por ejemplo, se van a respetar los fallos judiciales. Y, en eso, el Gobierno, probablemente para no generar controversias con sus propios parlamentarios, con su propia base de apoyo, no ha dado el impulso que se necesita para la reactivación y eso es muy preocupante.

-Desde su punto de vista, ¿por qué es tan preocupante?

-Usted sabe que yo fui un gran partidario del acuerdo de pensiones, pero sólo para financiar ese acuerdo de pensiones exige al país crecer a tasas del 4%. Entonces, si no dejamos un marco claro en esta legislatura, en este Gobierno, para agilizar esos proyectos de inversión que están hoy día en un cuello de botella, e importante, algunos cifran en US$ 100 mil millones los proyectos de inversión que están estancados a la espera de aprobación ambiental. El Gobierno tiene que soltar el freno de mano de la economía, porque hay muchos titulares de proyectos, tanto nacionales como extranjeros, que quieren invertir, que confían en el futuro de Chile, pero el Gobierno los tiene con freno de mano.

“El Gobierno tiene que gobernar hasta el último día, no puede tirar la esponja, y tiene que gobernar para todos los chilenos”

-Hace unos días la senadora DC Yasna Provoste decía que lo que se esperaba del Gobierno este domingo es que haga un balance de los compromisos que ha cumplido de las cuentas anteriores, ¿qué le gustaría a usted?

-Discrepo con ese análisis. A los chilenos más que importarle lo que pasó en los últimos tres años, lo que les importa es cuáles son las expectativas frente al futuro. Y, por eso, creo que es tan importante avanzar en la agenda de reactivación económica que está pendiente; en la agenda de seguridad hemos avanzado, hemos completado casi todos los proyectos. Y no así en la agenda de reactivación, fruto de las propias discrepancias dentro del Gobierno.

-¿Cómo por ejemplo?

-O sea, el caso del proyecto Dominga, que es paradigmático en la Región de Coquimbo -a propósito del 9,2% de desempleo-, en vez de cumplir el fallo del Tribunal Ambiental lleva esto al Tribunal Constitucional, tratando de dilatar un pronunciamiento respecto de un proyecto que ya debería estar en la aprobación de los permisos sectoriales. Entonces, el Gobierno tiene que gobernar hasta el último día, no puede tirar la esponja, y tiene que gobernar para todos los chilenos. Por eso me preocupan estas señales identitarias, como el proyecto aborto, porque el Gobierno sabe que no va a prosperar, porque ni siquiera hay acuerdo para impulsarlo dentro de su propia coalición. Entonces, muchas veces, La Moneda, en vez de hablarle a todos los chilenos, le habla al 25% que lo apoya, en la antesala de una primaria oficialista.

-¿Eso es lo que espera de la cuenta, que el Presidente hable a todos los chilenos?

-Espero del Presidente en la Cuenta Pública que le hable a todos los chilenos, como lo hizo el Presidente Ricardo Lagos en su última Cuenta Pública, en que fue ovacionado. El Presidente Lagos partió su período con muchas dudas, era el primer Presidente socialista después de la Unidad Popular e incluso había dudas de si los empresarios iban a seguir invirtiendo en el país. Y el presidente Lagos superó todas las expectativas: celebró un tratado de libre comercio con Estados Unidos; le dijo no a Bush, en la invasión a Irak; tuvo la fuerza de enfrentar a los gremios, a los camioneros, cuando querían paralizar el país. Y terminó ovacionado. ¿Por qué? Porque le habló a todo Chile y no solo al 50% con el que ganó la segunda vuelta, ganándole por 30 mil votos a Joaquín Lavín. Porque el Presidente Lagos supo leer el mensaje que le había enviado la ciudadanía en esa primera vuelta, como él mismo lo dijo. Eso es lo que yo espero del discurso del presidente Boric este fin de semana, que se parezca más al último discurso del presidente Lagos.

“Quienes vayan a votar a esa primaria le van a estar dando un respaldo implícito al Gobierno”

-A propósito de la presentación del proyecto de aborto en medio de las primarias del oficialismo, ¿cómo ve ese proceso?

-Creo que se van a disputar el electorado del 25%. Aunque, obviamente no es lo mismo que gane Carolina Tohá a que gane Jeannette Jara o Gonzalo Winter. Tengo la impresión de que la participación de esa primaria va a ser mucho menor a la esperada, veo mucha desafección con el Gobierno; lo lógico es que participen los partidarios del Gobierno, porque una primaria oficialista y votar en esas primarias es avalar a este Gobierno.

-Decía que los candidatos oficialistas se van a disputar el 25%, pero en realidad se van a disputar mucho más porque está el Socialismo Democrático, ¿cree o no que la candidata Carolina Tohá atraiga votos del centro?

-Bueno, eso está por verse. Es un hecho, no un juicio de valor, que el Socialismo Democrático es parte de este Gobierno y, probablemente, el eje de este Gobierno, ya que actualmente tiene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, tiene la Segpres, de alguna manera; pero claramente es una primaria que han convocado partidos oficialistas y quienes vayan a votar a esa primaria le van a estar dando un respaldo implícito al Gobierno.

-Como Demócratas, ¿aún tienen la aspiración de que la senadora Ximena Rincón llegue a la primera vuelta de la presidencial?

-La senadora Rincón ha hecho un tremendo esfuerzo recorriendo el país; primero, para constituirnos en todas las regiones. Hemos estado concentrados, sobre todo ella, en giras a la Región de Los Lagos, de Los Ríos, de Magallanes. Yo también estuve la última semana en Los Ríos y en Los Lagos y esperamos lograr la meta. Creo que para Chile es importante tener una alternativa de centro y si la senadora Rincón no está en la papeleta -espero que esté- ese electorado va a quedar a disposición de otras candidaturas como la de Harold Mayne-Nicholls, por ejemplo. Yo soy un firme partidario de que la candidatura de Ximena Rincón llegue hasta el final y para eso es muy importante estar constituidos en todo el país. Creo que se abre una oportunidad para el centro en estas elecciones, porque la izquierda se ha izquierdizado y la derecha se ha derechizado. Entonces hay una gran oportunidad para el centro en estas elecciones.

-En algún minuto estuvieron dispuestos a ir en la primaria de Chile Vamos, y con Kast y Kaiser, ¿cómo se entiende esta búsqueda del centro? Se lo pregunto porque, cuando se escindieron de la DC, plantearon justamente que iban en la búsqueda del centro, pero en realidad la gente los ubica como parte del sector de derecha. ¿Cómo explica eso?

-Voy a hacerle una precisión, siempre descartamos participar de una primaria con la extrema derecha. Dijimos que estábamos dispuestos a un entendimiento con Chile Vamos, en la medida que existiera un acuerdo programático, ese acuerdo programático hasta el día de hoy no se ha producido. Yo no descarto que se produzca el día de mañana. En buena hora. Porque creo que Chile Vamos dio una muestra de madurez política muy importante en el acuerdo de pensiones, porque Chile Vamos se corrió hacia el centro con el acuerdo de pensiones; después, vinieron las desafortunadas declaraciones de Evelyn Matthei respecto de las violaciones a los derechos humanos el año ‘73 y ‘74 y ha estado errática en algunas declaraciones.

“El 62% del rechazo del año 2022 no es un 62% de derecha, ahí hay gente de centro”

-En ese contexto, ¿estarían disponibles para un acuerdo parlamentario con Chile Vamos?

-Estamos explorando un acuerdo con Chile Vamos, en la medida que existan acuerdos programáticos. Por ejemplo, voy a tirarme a la piscina al tiro, yo no soy partidario de la pena de muerte, así como no soy partidario del aborto. O sea, cualquier acuerdo programático con Chile Vamos tiene que ver con la defensa de valores universales como el valor de la vida y el respeto a las libertades. Bajo ese marco común se pueden hacer acuerdos como lo que pasó en Alemania.

-Es decir que en el futuro, ¿no se debería ver una mimetización de Demócratas o Amarillos, también corre para ellos, con la derecha?

-No, porque obviamente nosotros venimos de un mundo distinto. Usted comprenderá que el 62% del rechazo del año 2022 no es un 62% de derecha, ahí hay gente de centro.

-Pero la derecha se lo atribuye.

-No sé. Todos sabemos que el 62% de Chile no es de derecha. Y ese resultado se logró gracias a que el centro y la centroizquierda por el rechazo levantaron su voz y dijeron que querían una nueva Constitución, pero no refundar el país.

-En el caso de que la candidatura de la senadora Rincón no pueda llegar a la primera vuelta, ¿con qué candidata se siente más cercano, Evelyn Matthei o Carolina Tohá?

-No, es un tema que vamos a analizar de manera colectiva. Usted me está preguntando por una candidata de centroizquierda y una candidata de centroderecha y yo me siento más cómodo con una candidata de centro, como Ximena Rincón.