Pablo Longueira defiende la actual Ley de Pesca: “Estoy orgulloso que lleve mi nombre”

Hace unos días desde la Comisión de Pesca de la Cámara se informó del acuerdo para escuchar al exministro de Economía Pablo Longueira, a quien se le ha atribuido la paternidad de la actual Ley de Pesca tramitada en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Ello, a partir de una solicitud realizada por el propio también exsenador, pese a que luego la presidenta de la instancia, la socialista Daniella Cicardini, se manifestó contraria recibir a Longueira.

Así las cosas, este viernes en conversación con radio Agricultura, Longueira anunció que no asistirá a la comisión, asegurando que “como la mayoría no me quiere escuchar voy a escribir un correo de que no voy a ir”. Tras lo cual explicó que como la tramitación de la iniciativa es larga, asistirá cuando se esté estudiando en el Senado, donde la oposición es mayoría.

Boric al presentar la nueva Ley de Pesca: la tramitación anterior “dejó en evidencia acciones de cohecho y tráfico de influencia inaceptables en democracia”

Y aprovechó la instancia para defender no sólo la Ley de Pesca que tramitó en su momento, sino que la forma en cómo se hizo este proceso, asegurando que “en esa época se requerían acuerdos muy amplios, porque el presidente Piñera tenía minoría en ambas cámaras” y pese a ello fue aprobada en el Congreso.

Según el exministro, esta normativa “ha sido la ley que le ha dado más estabilidad al sector pesquero”, calificando como “consigna” del Partido Comunista (PC) la crítica de que la controvertida legislación le había regalado el mar a siete familias. En este sentido, incluso aseveró que “en esta ley se le dio en forma exclusiva la primera milla a la pesca artesanal” y que “ordenó el sector”.

De hecho, recordó que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la exmandataria “le pidió un informe a la FAO por esta ley y el informe habla por sí solo, yo les pediría que se lo leyeran”. Y lejos de amilanarse por el hecho de que se le atributa la paternidad de la normativa, afirmó que “estoy orgulloso que lleve mi nombre”.

Respecto al debate generado a raíz de la reunión con empresarios salmoneros en que participaron los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, respectivamente, en la casa del lobista Pablo Zalaquet, desafío “a todos los que hablan de una ley corrupta, qué piensan hoy día, en su Gobierno, su ministro ingresa una Ley de Pesca y ha estado reunido previamente en forma secreta”, subrayando en la actual ha sido la que “se ha tramitado con mayor transparencia en Chile, todo se televisó”.