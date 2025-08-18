Claves del Congreso: proyecto que elimina la UF en algunos casos específicos sigue adelante

Las subcomisiones mixtas comienzan a tomar cada vez mayor protagonismo en la medida que se acerca septiembre.

Entre más se acerca septiembre, cuando el Ejecutivo debe ingresar la propuesta de Ley de Presupuestos para el año 2026, comienza a tomar mayor protagonismo el trabajo de las subcomisiones que analizan la ejecución de los distintos ministerios. Adicionalmente, el ambiente de campaña cada vez se toma más el ánimo en el Parlamento y particularmente la Cámara de Diputados, donde comienzan a surgir proyectos tales como el que propone que para las Fiestas Patrias de este año se declare feriado el 17 de septiembre, aunque aún no se comienza tramitar.

El martes 19, la Comisión de Hacienda del Senado continúa el estudio del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley N° 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y el miércoles 20 se aboca a continuar la discusión del proyecto que fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.

Además, el martes, la Comisión de Medio Ambiente inicia el estudio del proyecto que crea los tribunales ambientales, en materia de sanciones aplicables al responsable por el daño ambiental. Invitados a la sesión, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier; y, a la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Subcomisiones avanzan en ejecución de ministerios

El martes 20 también sesiona la Subcomisión Mixta de Presupuestos, que revisará la ejecución de los ministerios de la Segpres, Defensa y Deportes.

Esta misma jornada, la Comisión de Pesca analiza los efectos de la ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial en relación con las facultades administrativas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en la distribución de cuotas en las regiones. Invitado el subsecretario de Pesca y Acuicultura Julio Salas.

La Comisión Bicameral de avalúo de predios agrícolas analiza la afectación de beneficios y programas por el aumento de avalúos y medidas que se puedan estar implementando.

Invitados, representantes del Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto de Desarrollo Agropecuario Indap.

La Comisión de Minería continúa analizando el accidente en la Mina El Teniente. A esta jornada están invitados la ministra de Minería, Aurora Williams; el presidente de Codelco, Máximo Pacheco; y, el director nacional (s) del Servicio de Geología y Minería, Andrés León.

La Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos analiza la ejecución del Ministerio de Economía.

Cámara de Diputados

En la Cámara Baja, la Comisión de Economía continúa la discusión particular del proyecto refundido que elimina la UF como medio de reajustabilidad en determinados casos. Invitados, la presidenta del Banco Central de Chile, Rossana Costa; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y la economista, Michèle Labbé.