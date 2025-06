Senador Sergio Gahona (UDI): “Kast ha ido inteligentemente evadiendo temas que podrían encasillarlo en un sector, porque sabe que así no va a ganar una elección”

Representa a la Región de Coquimbo en la Cámara Alta y aunque, Sergio Gahona, comenta que no integra el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sigue con atención los altos y bajos de su campaña. Aunque tiene la convicción de que la exalcaldesa va a mejorar su performance en las encuestas, porque estas son sólo una foto del momento, advierte que “ese electorado que estamos buscando y que necesitamos para ganar la elección no está en aquellos que se sienten identificados con un voto más duro, sino más bien con un voto más de centroderecha o incluso de centroizquierda”.

En esta conversación con Diario Financiero, Gahona no sólo repasa la campaña presidencial de su sector, sino también la primaria oficialista, los temas de corrupción; el desempeño del Gobierno; y en lo que respecta al fraude de las licencias médicas propone terminar “con la tasa de reemplazo del 100% de la remuneración y con los días de carencia”.

-¿Le preocupa que nuevamente el candidato del Partido Republicano haya alcanzado a Evelyn Matthei, según la encuesta Cadem?

-Lo que está ocurriendo con José Antonio Kast es que ha sido hábil en cómo se ha manejado, en el sentido de evadir los temas que lo conflictúan, mostrándose un poquito más moderado y la baja de Kaiser la ha capitalizado mucho más Kast.

-Decía que Kast ha eludido temas que lo conflictúan, ¿cuáles son esos temas?

-Por ejemplo, cuando se le consultó respecto al cierre de Punta Peuco, el pasó de largo, dijo ‘ya saben lo que pienso’ y punto. Ha ido inteligentemente evadiendo temas que podrían generarle cierto encasillamiento en un sector, porque sabe que con ese encasillamiento no va a ganar una elección.

-¿Es algo que también debería hacer Matthei?

-Creo que, en el caso de Evelyn Matthei, también hay que buscar los votos en la mediana del electorado, donde se concentra mayormente el electorado y ese electorado que estamos buscando y que necesitamos para ganar la elección no está en aquellos que se sienten identificados con un voto más duro, sino más bien con un voto más de centroderecha o incluso de centroizquierda. Por lo que estos énfasis de disputarle el electorado duro a Kast no son los más adecuados, sin perjuicio que no hay que descuidar esa parte del electorado, hay que poner mucho más esfuerzo en el voto de centro, porque ese voto duro lo vamos a tener en segunda vuelta sí o sí.

-¿Siente que se ha fallado un poco en eso, el discurso, los temas?

-Sí, creo que se ha fallado en eso, un poco en el relato. Estoy de acuerdo que el relato debe ser de seguridad, migración, economía, pero hay que agregar otras cosas, como salud, por ejemplo. La crisis de la salud en Chile es muy, muy relevante y no es una crisis que haya sido desatada exclusivamente por este Gobierno. Este gobierno ha sido ineficiente, pero hay un problema estructural en salud y ahí no veo una respuesta contundente de parte nuestra.

-¿En los aspectos sociales?

-Yo creo que los aspectos sociales faltan, sí. Los aspectos sociales faltan un poco más y es ahí donde tenemos que centrarnos y eso es lo que le puede hacer sentido a mucha gente. Todos sabemos que el país está en dificultades económicas, que tenemos problemas de seguridad y todos van a apuntar a esto. No es una competencia de quién es el más duro o el menos duro en seguridad, sino cómo le damos una respuesta integral a la ciudadanía, que debe incluir los temas sociales.

Primaria oficialista: “Desde la perspectiva estratégica hay que ser capaces de ganarle a cualquiera de las dos almas del oficialismo”

-¿Cuál es el escenario que a usted más le acomodaría respecto de lo que ocurra en la primaria oficialista?

-A ver, primero un breve análisis de lo que podría ocurrir en primaria si vota mucha gente, si es así va a ganar Carolina Tohá y eso le puede dar una posibilidad de pasar a segunda vuelta; si vota poca gente, hay una alta probabilidad que gane Jeannette Jara esa primaria, pero veo pocas probabilidades de que la izquierda pase a segunda vuelta.

-¿La mirada estratégica de su sector es que gane Jara la primaria, porque eso le haría eso le facilitaría a Matthei el paso a segunda vuelta?

-Yo no participo en el comando de Evelyn Matthei ni estoy involucrado en el detalle de su campaña, pero creo independiente de quién sea el candidato, nosotros tenemos que ser capaces de ganarle a uno u otro. Por lo tanto, desde la perspectiva estratégica hay que ser capaces de ganarle a cualquiera de las dos almas del oficialismo. Sin embargo, si ganara el Frente Amplio o el Partido Comunista, evidentemente lo que puede pasar es que la elección se polarice en primera vuelta y ahí podría suceder lo que ocurrió en la elección pasada, donde el candidato de Chile Vamos salió cuarto. Aunque creo que ahora no es el mismo escenario de hace cuatro años.

Gobierno: “Lo mejor de este Gobierno es que guardó su programa en el último cajón del escritorio, se dio un baño de realidad y empezó a tratar de adaptarse”

-¿Hay algo que, a su juicio, el Gobierno haya hecho bien?

-Lo mejor de este Gobierno es que guardó su programa en el último cajón del escritorio, se dio un baño de realidad y empezó a tratar de adaptarse. En eso tenemos las modificaciones que se están planteando a la Ley 19.300 en Legislación Ambiental, permisología y todas las leyes que se han aprobado en seguridad. Porque tenemos un Gobierno con una gestión muy deficiente.

-¿Por falta de experiencia?

-Absolutamente, falta experiencia e ideologismo exacerbado. Perdieron dos años con este ideologismo exacerbado. Si uno tuviera que decir qué legado deja este Gobierno, diría que a lo menos enfrentó institucionalmente dos procesos constitucionales, lo que no es menor para un periodo de cuatro años y que también tuvo la capacidad de renunciar a sus ideas y a su programa.

-¿La reforma de pensiones no es un legado?

-La reforma de pensiones más que un legado del actual Gobierno, es un legado del Gobierno y oposición, porque es producto de un acuerdo que no habría sido posible sin el acuerdo de Chile Vamos. La reforma previsional no la incluyo dentro de las cosas buenas de este Gobierno, porque es un legado de la capacidad de llegar a acuerdos entre Gobierno y oposición. Porque si fuera por el Gobierno, las AFP no existirían.

-¿Como oposición hacen algún mea culpa?

-Mire, las cosas siempre se pueden hacer mejor, sin duda alguna. Los resultados de las elecciones de fin de año van a reflejar si la oposición hizo un buen trabajo o no, porque si la oposición gana la elección presidencial es porque hizo un buen trabajo.

Corrupción: “El tema de las licencias médicas es una cuestión instalada hace mucho tiempo”

-¿Le preocupa que los temas de corrupción de todo tipo perjudique aún más la imagen de los políticos?

-Creo que el respeto a los políticos se perdió hace rato y es un fenómeno mundial. Desafortunadamente caen todos en el mismo saco; sin embargo, es evidente que la mayoría igual va a ir a votar y va a elegir a un candidato determinado. Ahora, en el fenómeno de la corrupción, yo separaría lo que es el tema de licencias médicas del fenómeno de las fundaciones y de la corrupción que hay en municipalidades.

-Porque en el caso de las licencias médicas, yo le atribuyo al Gobierno más bien una ineficiencia y falta de capacidad de control; pero el tema de las licencias médicas es una cuestión instalada hace mucho tiempo, que viene haciendo la gente por muchísimo tiempo, por los problemas estructurales que tiene el subsidio de incapacidad laboral, en este caso de licencias médicas. Entonces no es un tema de corrupción del Gobierno, es de una conducta de nosotros los chilenos.

-¿No lo atribuye sólo a los funcionarios públicos, sino también al mundo privado?

-Absolutamente. Es un problema estructural.

-¿Esto se arregla con más leyes?

-Sí. Mire, por ejemplo, en el sistema de licencias médicas hay que terminar con la tasa de reemplazo del 100% de la remuneración y con los días de carencia. Dos cuestiones que son fundamentales para ir modificando el sistema de licencias médicas. Aunque esto es impopular.

Indemnización por años de servicio: “Me parece que 11 años es harto, seguir aumentando eso no, bajo ningún punto de vista”

-A propósito de temas impopulares, ¿hay que subir la edad de jubilación?

-Creo que pueden generarse los mecanismos de incentivo para que la gente jubile tarde en el mundo laboral. La expectativa de vida de los chilenos ha aumentado notablemente desde que se dictó la ley previsional. Actualmente, mucha gente quiere seguir trabajando y, en una primera etapa, generaría los incentivos para que ello ocurra de manera voluntaria, para ir caminando hacia una jubilación a mayor edad, dadas las condiciones demográficas del país.

-En la Cámara hay proyectos que eliminan el tope de la indemnización por años de servicio, ¿debería avanzar?

-No, bajo ningún punto. Chile es uno de los pocos países que tiene esto, entonces, no soy partidario, me parece que 11 años es harto de indemnización, creo que ya es suficiente con 11 años de indemnización, seguir aumentando eso no, bajo ningún punto de vista.

Negociación ramal: “Podría rigidizar mucho más el mundo del trabajo, sería más costosa la contratación de mano de obra”

-También en la Cámara se presentó un proyecto de negociación ramal, ¿qué le parece?

-Dentro de un mismo rubro, las empresas pueden ser muy distintas. Hay algunas empresas pequeñas, microempresas, hay medianas, grandes… Por lo tanto, no creo que la negociación por rama de actividad laboral sea lo razonable para Chile, porque podría rigidizar mucho más el mundo del trabajo, sería más costosa la contratación de mano de obra y no favorece para nada el aumento del empleo.

-¿Cree que el proyecto de reforma política soluciona el tema del fraccionamiento y falta de gobernabilidad?

-Uno podría ser mucho más ambicioso en esto, pero la política es el arte de lo posible y en ese arte de lo posible, lo que plantea este proyecto de reforma al sistema político va a ayudar en algo a evitar ese fraccionamiento. Por lo tanto, aquellos caudillismos o aquellos independentismos o individualismos no debieran prosperar con este mecanismo