Despidos por necesidad de la empresa vuelven a subir en noviembre

Según la DT, la causal más recurrente sigue siendo el vencimiento del plazo convenido en el contrato.

Este martes, la Dirección del Trabajo (DT) actualizó su informe de cartas de despido, un documento que entrega datos adicionales que permiten complementar la lectura del mercado laboral.

A noviembre, las cartas de despido subieron un 4,9% frente a igual mes de 2024, lo que corresponde a 199.381 trabajadores. Con este dato, ya van 2.399.719 cartas de despido registradas entre enero y noviembre de 2025.

Con relación a los despidos por necesidad de la empresa (causal establecida en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo), estos crecieron un 5%, lo que equivale a 38.144 cartas. La cifra es levemente más baja que la registrada en octubre.

“En el último semestre (junio 2025-noviembre 2025), las cartas de aviso por la causal del artículo 161 inciso 1 solo mostraron aumentos, siguiendo la tendencia de expansión de esta causal que empezó en marzo de 2025. Destacan las variaciones de junio y septiembre 2025 de 20% y 20,1%, respectivamente, aunque en noviembre 2025 se observa una variación menor al del mes pasado de 5,2 pp (punto porcentual)”, destacó el informe.

Así, esta causal acumula 453.154 personas despedidas entre enero y noviembre, lo que corresponde al 18,88% del total de cartas.

Los hombres concentran el 63,69% del total de cartas (1.528.359), las mujeres el 35,25% (845.785) y existe un grupo de 1,07% respecto al cual no existe dicha información.

La Metropolitana lidera en cantidad de desvinculaciones, con 1.154.520 trabajadores, lo que corresponde al 48,11% del total de cartas. Más atrás se ubicó Biobío 181.233 documentos (7,55%) y O’Higgins, con 154.975 registros (6,46%).

Actividades de servicios administrativos y de apoyo lidera el registro, con 584.219 cartas (24,35%); más atrás se ubicó construcción con 446.948 registros (18,63%); y en tercer lugar comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas con 216.160 cartas (9,01%).

El reporte volvió a mostrar que la causal más recurrente sigue siendo el vencimiento del plazo convenido en el contrato, la cual concentró el 43,91% del total.