Despidos por necesidad de la empresa vuelven a subir en noviembre
Según la DT, la causal más recurrente sigue siendo el vencimiento del plazo convenido en el contrato.
Noticias destacadas
Este martes, la Dirección del Trabajo (DT) actualizó su informe de cartas de despido, un documento que entrega datos adicionales que permiten complementar la lectura del mercado laboral.
A noviembre, las cartas de despido subieron un 4,9% frente a igual mes de 2024, lo que corresponde a 199.381 trabajadores. Con este dato, ya van 2.399.719 cartas de despido registradas entre enero y noviembre de 2025.
Con relación a los despidos por necesidad de la empresa (causal establecida en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo), estos crecieron un 5%, lo que equivale a 38.144 cartas. La cifra es levemente más baja que la registrada en octubre.
“En el último semestre (junio 2025-noviembre 2025), las cartas de aviso por la causal del artículo 161 inciso 1 solo mostraron aumentos, siguiendo la tendencia de expansión de esta causal que empezó en marzo de 2025. Destacan las variaciones de junio y septiembre 2025 de 20% y 20,1%, respectivamente, aunque en noviembre 2025 se observa una variación menor al del mes pasado de 5,2 pp (punto porcentual)”, destacó el informe.
Así, esta causal acumula 453.154 personas despedidas entre enero y noviembre, lo que corresponde al 18,88% del total de cartas.
Los hombres concentran el 63,69% del total de cartas (1.528.359), las mujeres el 35,25% (845.785) y existe un grupo de 1,07% respecto al cual no existe dicha información.
La Metropolitana lidera en cantidad de desvinculaciones, con 1.154.520 trabajadores, lo que corresponde al 48,11% del total de cartas. Más atrás se ubicó Biobío 181.233 documentos (7,55%) y O’Higgins, con 154.975 registros (6,46%).
Actividades de servicios administrativos y de apoyo lidera el registro, con 584.219 cartas (24,35%); más atrás se ubicó construcción con 446.948 registros (18,63%); y en tercer lugar comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas con 216.160 cartas (9,01%).
El reporte volvió a mostrar que la causal más recurrente sigue siendo el vencimiento del plazo convenido en el contrato, la cual concentró el 43,91% del total.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete